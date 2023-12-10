Тур: 18. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 10109 Главный судья: Якубик Кржыштоф
4:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолНаранхо Хосе
1:1
22' ГолСварнас Стратос
2:1
33' ГолНаранхо Хосе
3:1
46' ГолНене III
52' Желтая карточкаБерггрен Густав
56' Желтая карточкаРоманчук Тарас
4:1
63' ГолНене III
74' Желтая карточкаНаранхо Хосе
4:2
86' ГолЗволински Лукаш
90' Желтая карточкаПюлюлю Афимико
90'+5
Ход матча
12'
1:0
22'
1:1
33'
2:1
46'
3:1
52'
56'
63'
4:1
74'
86'
4:2
90'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Левицки ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
29 Мрас ТобиашНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Ракув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Среднее время на гол
30
120
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.11
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
42
101
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|8 (3)
|0.44
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.33
|Наранхо Хосе
|6
|0.33
|Хансен Кристоффер
|5
|0.28
|Имас Хесус
|4
|0.22
|Нене III
|4
|0.22
|Dominik Marczuk
|2
|0.11
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.11
|Левицки Якуб
|2
|0.11
|Wojciech Laski
|1
|0.06
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|5 (1)
|0.29
|Зволински Лукаш
|4 (2)
|0.24
|Замора Джон
|3
|0.18
|Кочергин Владислав
|3
|0.18
|Драчал Давид
|3
|0.18
|Киттель Сонни
|3
|0.18
|Раковитан Богдан
|3
|0.18
|Црнац Анте
|2
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.12
|Папаниколау Яннис
|2
|0.12
|Плавшич Срджан
|1
|0.06
|Сореску Деян
|1
|0.06
|Сварнас Стратос
|1
|0.06
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|5
|0
|Нене III
|5
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Дигес Адриан
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
|Левицки Якуб
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|5
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Плавшич Срджан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Ракув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
0
8
Ягеллония Белосток
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
14
20
Ягеллония Белосток
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Ракув
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
25
14
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
12%
1
7%
1-15
6
24%
5
36%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
5
20%
5
36%
76-90
Пропущено
8
18
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
25%
4
22%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
7
39%
61-75
3
38%
2
11%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
3
20%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
3
20%
6
30%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Пропущено
18
4
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
6%
2
50%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
5
28%
1
25%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Забито
40
34
18 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 0
6
15%
4
12%
1-15
6
15%
7
21%
16-30
6
15%
4
12%
31-45
6
15%
4
12%
46-60
7
18%
7
21%
61-75
9
23%
8
24%
76-90
Пропущено
26
22
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
12%
6
27%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
8
31%
2
9%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
3
12%
7
32%
61-75
5
19%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0
Ракув
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1
Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Ракув
Точный счет
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
4
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
63
36
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
35
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
98
810
413
513
215
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4