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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Пуща Неполомице
1:0
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
7' Желтая карточка
Жиро Матеуш
51' Желтая карточка
Зелиньски Павел
56' Желтая карточка
Фернандес Хуан III
1:0
61' Пенальти
Крачун Артур
74' Желтая карточка
Piotr Mrozinski
81' Желтая карточка
Dawid Tkacz
85' Желтая карточка
Крачун Артур
90' Желтая карточка
Якуба Роман
90'+7
48
Зых
Оливер
17
Бартош
Якуб
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
8
Piotr
Mrozinski
16
Вальски
Михал
5
Konrad
Stepien
9
Семашко
Артур
70
Хайда
Войцех
10
Hubert
Tomalski
25
Запольник
Камиль
1
Равас
Генрих
23
Зелиньски
Павел
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
92
Нунеш
Фабиу
47
Antoni
Klimek
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-3-1-2

История личных встреч

Пуща Неполомице
Видзев Лодзь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:2
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.29
Крачун Артур 4 (3) 0.24
Семашко Артур 4 0.24
Холевяк Матеуш 2 0.12
Запольник Камиль 1 0.06
Якуба Роман 1 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.06
Кидрич Рок 1 0.06
Вальски Михал 1 0.06
Bartlomiej Poczobut 1 0.06
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.22
Санчез Джорди 4 0.22
Рондич Имад 2 0.11
Альварес Франциско 2 0.11
Цыганик Андрей 2 0.11
Нунеш Фабиу 1 0.06
Стемпиньски Мариуш 1 0.06
Жиро Матеуш 1 0.06
Ernest Terpilowski 1 0.06
Antoni Klimek 1 0.06
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 8 1
Jacub Serafin 6 0
Konrad Stepien 4 1
Якуба Роман 5 0
Хайда Войцех 4 0
Piotr Mrozinski 3 0
Бартош Якуб 3 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Запольник Камиль 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 3 2
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Цыганик Андрей 4 0
Санчез Джорди 4 0
Жиро Матеуш 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Dominik Kun 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Зелиньски Павел 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Видзев Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
8
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Видзев Лодзь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

3
8
Пуща Неполомице
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

11
17
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
5
29%
29%
61-75
6
55%
4
24%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
10%
2
20%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
6
30%
2
20%
76-90

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
14%
2
11%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
3
14%
7
37%
76-90

Пропущено

31
27
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
6%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
6
19%
3
11%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
3
10%
7
26%
61-75
12
39%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2
Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Видзев Лодзь

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
5
1.5
2
8
1
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
6
11
1.5
5
13
1
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 18 11 5 2 29 - 14 38
2.
Ягеллония Белосток
 18 11 4 3 42 - 24 37
3.
Лех
 18 9 5 4 30 - 23 32
4.
Ракув
 17 8 5 4 34 - 22 29
5.
Легия
 17 8 5 4 27 - 21 29
6.
Погонь Щецин
 18 8 3 7 32 - 22 27
7.
Заглембе Любин
 18 7 4 7 21 - 29 25
8.
Радомяк Радом
 18 6 5 7 22 - 21 23
9.
Гурник Забже
 18 6 5 7 19 - 21 23
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 18 6 4 8 21 - 25 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Пуща Неполомице
 17 5 4 8 21 - 31 19
14.
Варта Познань
 18 4 7 7 20 - 23 19
15.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
16.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
17.
Рух Хожув
 18 1 9 8 21 - 33 12
18.
ЛКС Лодзь
 17 2 3 12 12 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Пуща Неполомице
 9 4 3 2 11 - 11 15
9.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
10.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 9 2 4 3 10 - 9 10
15.
ЛКС Лодзь
 9 2 3 4 9 - 18 9
16.
Рух Хожув
 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 9 3 4 2 14 - 12 13
5.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
7.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 7 (5)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
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    • 56'
      Фернандес Хуан III получил желтую карточку от судьи
    • 52'
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    • 51'
      Зелиньски Павел получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Жиро Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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