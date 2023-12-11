Тур: 18. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Рачковски Павел
1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЖиро Матеуш
51' Желтая карточкаЗелиньски Павел
56' Желтая карточкаФернандес Хуан III
1:0
61' ПенальтиКрачун Артур
74' Желтая карточкаPiotr Mrozinski
81' Желтая карточкаDawid Tkacz
85' Желтая карточкаКрачун Артур
90' Желтая карточкаЯкуба Роман
90'+7
Ход матча
7'
51'
61'
1:0
74'
81'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
48
Зых
Оливер
17
Бартош
Якуб
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
92
Нунеш
Фабиу
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
-
17 Бартош ЯкубЗащитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jakub Stec
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
-
88 Ignacy Dawid
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Пуща Неполомице
Видзев Лодзь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.29
|Крачун Артур
|4 (3)
|0.24
|Семашко Артур
|4
|0.24
|Холевяк Матеуш
|2
|0.12
|Запольник Камиль
|1
|0.06
|Якуба Роман
|1
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.06
|Кидрич Рок
|1
|0.06
|Вальски Михал
|1
|0.06
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.06
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.22
|Санчез Джорди
|4
|0.22
|Рондич Имад
|2
|0.11
|Альварес Франциско
|2
|0.11
|Цыганик Андрей
|2
|0.11
|Нунеш Фабиу
|1
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Ernest Terpilowski
|1
|0.06
|Antoni Klimek
|1
|0.06
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|8
|1
|Jacub Serafin
|6
|0
|Konrad Stepien
|4
|1
|Якуба Роман
|5
|0
|Хайда Войцех
|4
|0
|Piotr Mrozinski
|3
|0
|Бартош Якуб
|3
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Запольник Камиль
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|3
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Зелиньски Павел
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Видзев Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
8
Пуща Неполомице
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Видзев Лодзь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
3
8
Пуща Неполомице
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
11
17
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
5
29%
29%
61-75
6
55%
4
24%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
10%
2
20%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
6
30%
2
20%
76-90
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
14%
2
11%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
3
14%
7
37%
76-90
Пропущено
31
27
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
6%
4
15%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
6
19%
3
11%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
3
10%
7
26%
61-75
12
39%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2
Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Видзев Лодзь
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
36
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
91
35
28
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
144
611
513
116
216
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|7 (5)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4