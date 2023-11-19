Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва (легенды) - ЦСКА Москва (легенды)
Исход игры
Локомотив Москва (легенды)
24.3% (35)
Ничья
45.1% (65)
ЦСКА Москва (легенды)
30.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
90.43% (104)
Меньше
9.57% (11)
Обе команды забьют
Да
98.26% (113)
Нет
1.74% (2)
Популярный счёт
2:2 Ничья
22.9% (33)
1:2 ЦСКА Москва (легенды)
13.2% (19)
3:3 Ничья
10.4% (15)
1:1 Ничья
6.3% (9)
3:4 ЦСКА Москва (легенды)
6.3% (9)
2:1 Локомотив Москва (легенды)
5.6% (8)
4:4 Ничья
2.1% (3)
2:3 ЦСКА Москва (легенды)
2.1% (3)
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