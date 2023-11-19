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Локомотив Москва (легенды)
 
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ЦСКА Москва (легенды)
Прогнозы 136
Локомотив Москва (легенды) 22.8% (31)
X 47.1% (64)
ЦСКА Москва (легенды) 30.1% (41)
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Новости LiveResult
Локомотив Москва (легенды)
ЦСКА Москва (легенды)
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Сегодня всех любителей футбола ждет настоящий праздник, в рамках Лиги легенд 2023 нас ждет Ретроматч между легендами "Локомотива" и ЦСКА. Текстовую трансляцию для Вас проведет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва (легенды) - ЦСКА Москва (легенды) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2023, осталось 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 136
Локомотив Москва (легенды) 22.8% (31)
X 47.1% (64)
ЦСКА Москва (легенды) 30.1% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости LiveResult
Где смотреть матч Локомотив Москва (легенды) - ЦСКА Москва (легенды) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Локомотив Москва (легенды) - ЦСКА Москва (легенды)

Исход игры
Локомотив Москва (легенды)
24.3% (35)
Ничья
45.1% (65)
ЦСКА Москва (легенды)
30.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
90.43% (104)
Меньше
9.57% (11)
Обе команды забьют
Да
98.26% (113)
Нет
1.74% (2)
Популярный счёт
2:2 Ничья
22.9% (33)
1:2 ЦСКА Москва (легенды)
13.2% (19)
3:3 Ничья
10.4% (15)
1:1 Ничья
6.3% (9)
3:4 ЦСКА Москва (легенды)
6.3% (9)
2:1 Локомотив Москва (легенды)
5.6% (8)
4:4 Ничья
2.1% (3)
2:3 ЦСКА Москва (легенды)
2.1% (3)
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