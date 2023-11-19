Локомотив Москва (легенды)

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Добрый вечер, уважаемые болельщики. Сегодня всех любителей футбола ждет настоящий праздник, в рамках Лиги легенд 2023 нас ждет Ретроматч между легендами "Локомотива" и ЦСКА. Текстовую трансляцию для Вас проведет Федосов Дмитрий!