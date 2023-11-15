Прогнозы на матч Локомотив Москва (легенды) - ЦСКА Москва (легенды)
Исход игры
Локомотив Москва (легенды)
25% (10)
Ничья
37.5% (15)
ЦСКА Москва (легенды)
37.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
94.59% (35)
Меньше
5.41% (2)
Обе команды забьют
Да
100% (37)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
2:2 Ничья
20% (8)
1:2 ЦСКА Москва (легенды)
15% (6)
3:4 ЦСКА Москва (легенды)
10% (4)
3:3 Ничья
7.5% (3)
2:1 Локомотив Москва (легенды)
7.5% (3)
3:2 Локомотив Москва (легенды)
5% (2)
2:3 ЦСКА Москва (легенды)
5% (2)
1:1 Ничья
5% (2)
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