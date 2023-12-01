Тур: 16. Стадион: Avanhard Stadium, Rivne.
0'
33' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
53' Желтая карточкаIago Siqueira
63' Желтая карточкаКушниренко Богдан
65' Желтая карточкаVasyl Gakman
1:0
68' ГолКрушиньский Борис
89' Желтая карточкаБлизниченко Андрей
90' Желтая карточкаArtem Smolyakov
90' Желтая карточкаМакуана Бени
1:1
90' ГолШестаков Михаил
90'+11
Ход матча
33'
53'
65'
68'
90'
90'
90'
90'
1:1
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
59
Козак
Артём
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисНападающий
-
99 Arielson
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Vasyl GakmanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Полесье
Верес
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.25
|Козак Артём
|3
|0.19
|Будковский Филипп
|3
|0.19
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.13
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.13
|Шастал Дмитрий
|2
|0.13
|Крушиньский Борис
|2
|0.13
|Arielson
|1
|0.06
|Назаренко Александр
|1
|0.06
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.06
|Artem Smolyakov
|1
|0.06
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.06
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.13
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.13
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.13
|Шарай Владислав
|2
|0.13
|Гайдучик Николай
|1
|0.07
|Балан Денис
|1
|0.07
|Близниченко Андрей
|1
|0.07
|Шестаков Михаил
|1
|0.07
|Вовченко Семён
|1
|0.07
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.07
|Дахновский Виталий
|1 (1)
|0.07
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|6
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Кушниренко Богдан
|2
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|5
|1
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Шарай Владислав
|3
|1
|Кухарук Андрей
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Iago Siqueira
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Сезар Жулио
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Верес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
11
10
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Верес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
11
3
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
6
50%
4
29%
76-90
Пропущено
4
15
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
2
50%
2
13%
76-90
Забито
23
17
5 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
9%
2
12%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
9%
6
35%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
3
18%
61-75
10
43%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
22
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
3
27%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
4
36%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0
Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3
Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2
Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Результаты матчей
Полесье
Верес
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Полесье
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
25
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
87
88
411
313
213
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5