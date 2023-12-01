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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Полесье
1:1
Конец матча
Верес
0'
33' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
53' Желтая карточка
Iago Siqueira
63' Желтая карточка
Кушниренко Богдан
65' Желтая карточка
Vasyl Gakman
1:0
68' Гол
Крушиньский Борис
89' Желтая карточка
Близниченко Андрей
90' Желтая карточка
Artem Smolyakov
90' Желтая карточка
Макуана Бени
90' Желтая карточка
1:1
90' Гол
Шестаков Михаил
90'+11
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
4
Гитченко
Андрей
29
Artem
Smolyakov
55
Крушиньский
Борис
77
Кушниренко
Богдан
59
Козак
Артём
22
Грицук
Василий
23
Шастал
Дмитрий
28
Будковский
Филипп
44
Паст
Евгений
5
Курко
Василий
23
Кучеренко
Александр
6
Сезар
Жулио
95
Evgeny
Shevchenko
III
71
Vasyl
Gakman
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
Полесье
Верес

История личных встреч

Полесье
Верес

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.25
Козак Артём 3 0.19
Будковский Филипп 3 0.19
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.13
Грицук Василий 2 (2) 0.13
Шастал Дмитрий 2 0.13
Крушиньский Борис 2 0.13
Arielson 1 0.06
Назаренко Александр 1 0.06
Мустафаев Эмиль 1 0.06
Artem Smolyakov 1 0.06
Янаков Денис 1 (1) 0.06
Танковский Вячеслав 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.13
Iago Siqueira 2 (1) 0.13
Evgeny Shevchenko III 2 0.13
Шарай Владислав 2 0.13
Гайдучик Николай 1 0.07
Балан Денис 1 0.07
Близниченко Андрей 1 0.07
Шестаков Михаил 1 0.07
Вовченко Семён 1 0.07
Кучеров Валерий 1 (1) 0.07
Дахновский Виталий 1 (1) 0.07
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 6 1
Artem Smolyakov 5 0
Шаповал Владислав 2 1
Кушниренко Богдан 2 1
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Будковский Филипп 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Кравченко Никита 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Назаренко Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 5 1
Evgeny Shevchenko III 5 0
Шарай Владислав 3 1
Кухарук Андрей 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Вовченко Семён 4 0
Iago Siqueira 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Марусич Максим 1 1
Близниченко Андрей 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Сезар Жулио 1 0
Паст Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Курко Василий 1 0

Результаты матчей

Полесье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Верес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

11
10
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Верес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

11
3
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
6
50%
4
29%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
25%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
25%
2
13%
61-75
2
50%
2
13%
76-90

Забито

23
17
5 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
9%
2
12%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
2
9%
6
35%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
3
18%
61-75
10
43%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
3
27%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
4
36%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0
Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3
Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2
Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0

Результаты матчей

Полесье
Верес

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Полесье
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
5
4
5
1.5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
7
8
8
1.5
4
11
3
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 15 10 3 2 24 - 13 33
2.
Полесье
 16 9 4 3 23 - 11 31
3.
Кривбасс
 15 9 3 3 27 - 14 30
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 15 6 6 3 24 - 18 24
6.
Динамо Киев
 12 7 1 4 27 - 16 22
7.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
8.
Черноморец Од
 14 6 1 7 23 - 21 19
9.
Ворскла
 15 5 4 6 15 - 23 19
10.
ЛНЗ Черкассы
 15 4 5 6 14 - 17 17
11.
Металлист-1925
 14 4 3 7 15 - 19 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Верес
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Полесье
 7 4 2 1 11 - 7 14
3.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Динамо Киев
 6 4 0 2 12 - 5 12
6.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
7.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
8.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 6 4 0 2 13 - 9 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 8 1 2 5 8 - 12 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 7 0 3 4 2 - 8 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Оболонь Taras Moroz 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сезар Жулио сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О Л - Шестаков Михаил бьет в цель!
  • 94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Бени Макуана получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Artem Smolyakov получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Близниченко Андрей получил желтую карточку от судьи
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    • 65'
      Vasyl Gakman получил желтую карточку от судьи
    • 63'
      Кушниренко Богдан получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Iago Siqueira получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Шастал Дмитрий уходит с поля. Бени Макуана выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Лукас Тэйлор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Полесье 1:1 Верес онлайн

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