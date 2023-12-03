Тур: 16. Стадион: Mynai Arena.
Прерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 БенитоНападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Минай
Динамо Киев
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.75
2.4
Среднее время на гол
32
37
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.13
|Yegor Gunichev
|2
|0.13
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.13
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|0.5
|Ванат Владислав
|5
|0.42
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.33
|Бражко Владимир
|3
|0.25
|Караваев Александр
|2
|0.17
|Волошин Назар
|2
|0.17
|Тымчик Александр
|2
|0.17
|Кабаев Владислав
|1
|0.08
|Бенито
|1
|0.08
|Сидорчук Сергей
|1
|0.08
|Андриевский Александр
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Петько Сергей
|3
|0
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Кораблин Тимур
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|4
|0
|Ванат Владислав
|2
|1
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Бражко Владимир
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
5
Минай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Динамо Киев
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
1
12
Минай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Динамо Киев
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
33%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
1
33%
3
20%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
6
27
3 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 2
1
17%
6
22%
1-15
1
17%
5
19%
16-30
1
17%
4
15%
31-45
1
17%
3
11%
46-60
1
17%
1
4%
61-75
1
17%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
2
8%
5
31%
46-60
6
25%
3
19%
61-75
8
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0
Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3
Результаты матчей
Минай
Динамо Киев
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:4
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
2
5 раз 42%
4
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Минай
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
102
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5