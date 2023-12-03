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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Минай
 
Прерван
Динамо Киев
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Динамо Киев
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Все Коэффициенты
13
Бандура
Александр
2
Taras
Dmytruk
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
8
Andriy
Buleza
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
10
Одарюк
Владимир
22
Yegor
Tverdokhlib
97
Кораблин
Тимур
11
Ivan
Demydenko
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
25
Дячук
Максим
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
18
Андриевский
Александр
22
Кабаев
Владислав
29
Буяльский
Виталий
91
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
Минай
Динамо Киев

История личных встреч

Минай
Динамо Киев

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
0:2
К
1:3

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.75
2.4

Среднее время на гол

32
37

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.13
Yegor Gunichev 2 0.13
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.13
Valeriy Rogozynsky 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 6 (3) 0.5
Ванат Владислав 5 0.42
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.33
Бражко Владимир 3 0.25
Караваев Александр 2 0.17
Волошин Назар 2 0.17
Тымчик Александр 2 0.17
Кабаев Владислав 1 0.08
Бенито 1 0.08
Сидорчук Сергей 1 0.08
Андриевский Александр 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 4 0
Мельник Александр 2 1
Петько Сергей 3 0
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Кораблин Тимур 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Бандура Александр 0 1
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 4 0
Ванат Владислав 2 1
Дубинчак Владислав 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Сирота Александр 1 1
Бражко Владимир 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Андриевский Александр 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0
Вивчаренко Константин 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
5
Минай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Динамо Киев
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

1
12
Минай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Динамо Киев
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
1
33%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
1
33%
3
20%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 8
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

6
27
3 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 2
1
17%
6
22%
1-15
1
17%
5
19%
16-30
1
17%
4
15%
31-45
1
17%
3
11%
46-60
1
17%
1
4%
61-75
1
17%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
2
8%
5
31%
46-60
6
25%
3
19%
61-75
8
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0
Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3

Результаты матчей

Минай
Динамо Киев

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:4
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
2
5 раз 42%
4
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Минай
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
10
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 16 10 3 3 29 - 15 33
2.
Днепр-1
 16 10 3 3 25 - 15 33
3.
Полесье
 16 9 4 3 23 - 11 31
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 15 6 6 3 24 - 18 24
6.
Динамо Киев
 12 7 1 4 27 - 16 22
7.
Ворскла
 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
Черноморец Од
 14 6 1 7 23 - 21 19
10.
ЛНЗ Черкассы
 15 4 5 6 14 - 17 17
11.
Металлист-1925
 14 4 3 7 15 - 19 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Верес
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
Полесье
 7 4 2 1 11 - 7 14
4.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
6.
Динамо Киев
 6 4 0 2 12 - 5 12
7.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
8.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 8 1 2 5 8 - 12 5
14.
Верес
 7 0 3 4 2 - 8 3
15.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Динамо Киев
9.80
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5.90
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8.40
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