Тур: 16. Стадион: Черноморец.
0:0
Перерыв
Ход матча
70
Samson
Iyede
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Illia Ukhan
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Sergiy Kopyl
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|5
|0.33
|Кузык Орест
|3
|0.2
|Бойчук Богдан
|2
|0.13
|Samson Iyede
|2
|0.13
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.13
|Бадибанга Зигей
|1
|0.07
|Шпорн Йон
|1
|0.07
|Путря Илья
|1 (1)
|0.07
|Авагимян Артур
|1
|0.07
|Guy Hadida
|1
|0.07
|Ермаков Виталий
|1
|0.07
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.19
|Прядун Максим
|3
|0.19
|Пасич Геннадий
|2
|0.13
|Наумец Владислав
|2
|0.13
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.13
|Норенков Денис
|1
|0.06
|Ковалёв Максим
|1
|0.06
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Олейник Денис
|0
|0
|Савин Антон
|0
|0
|Хобленко Алексей
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|2
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Авагимян Артур
|2
|1
|Кузык Орест
|2
|1
|Samson Iyede
|2
|1
|Luka Gucek
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Штогрин Андрей
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|5
|0
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Норенков Денис
|4
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Насонов Александр
|2
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Шестаков Сергей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Черноморец Од
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
7
6
Черноморец Од
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ЛНЗ Черкассы
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
67%
76-90
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
3
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Пропущено
18
11
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
28%
4
36%
76-90
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
3
15%
1
7%
1-15
6
30%
3
21%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
4
20%
6
43%
76-90
Пропущено
24
17
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
8%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
6
25%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1
Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2
Результаты матчей
Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
53
42
35
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
25
35
25
17
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
78
77
510
311
213
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|29 - 15
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|25 - 15
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|23 - 11
|31
|4.
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|6.
|12
|7
|1
|4
|27 - 16
|22
|7.
|16
|6
|4
|6
|17 - 24
|22
|8.
|15
|4
|9
|2
|11 - 9
|21
|9.
|0:0
|15
|6
|2
|7
|23 - 21
|20
|10.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|14 - 17
|18
|11.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|12.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|9 - 20
|13
|14.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|15.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|7.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|6.
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|8.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|5 - 6
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|12.
|0:0
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5