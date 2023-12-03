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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Черноморец Од
0:0
Перерыв
ЛНЗ Черкассы
0'
16' Желтая карточка
Муравский Назарий

Ход матча

16'
 
Муравский Назарий
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
ЛНЗ Черкассы
2.25
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3.35
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3.05
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Все Коэффициенты
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
8
Шпорн
Йон
39
Бадибанга
Зигей
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
94
Пеньков
Герман
37
Рыбалка
Сергей
55
Ковалёв
Максим
34
Муравский
Назарий
95
Стасюк
Пётр
10
Бойко
Виталий
5
Калюжный
Иван
23
Насонов
Александр
7
Шестаков
Сергей
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы

История личных встреч

Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 5 0.33
Кузык Орест 3 0.2
Бойчук Богдан 2 0.13
Samson Iyede 2 0.13
Васильев Александр Андреевич 2 0.13
Бадибанга Зигей 1 0.07
Шпорн Йон 1 0.07
Путря Илья 1 (1) 0.07
Авагимян Артур 1 0.07
Guy Hadida 1 0.07
Ермаков Виталий 1 0.07
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.19
Прядун Максим 3 0.19
Пасич Геннадий 2 0.13
Наумец Владислав 2 0.13
Бойко Виталий 2 (1) 0.13
Норенков Денис 1 0.06
Ковалёв Максим 1 0.06
Стасюк Пётр 0 0
Олейник Денис 0 0
Савин Антон 0 0
Хобленко Алексей 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Авагимян Артур 2 1
Кузык Орест 2 1
Samson Iyede 2 1
Luka Gucek 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Брагару Максим 2 0
Бадибанга Зигей 1 0
Guy Hadida 1 0
Штогрин Андрей 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 5 0
Пасич Геннадий 4 0
Норенков Денис 4 0
Савин Антон 3 0
Пеньков Герман 3 0
Калюжный Иван 3 0
Олейник Денис 2 0
Ковалёв Максим 2 0
Насонов Александр 2 0
Бойко Виталий 2 0
Шестаков Сергей 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Черноморец Од
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

7
6
Черноморец Од
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ЛНЗ Черкассы
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
67%
76-90

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
3
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Пропущено

18
11
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
28%
4
36%
76-90

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
3
15%
1
7%
1-15
6
30%
3
21%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
4
20%
6
43%
76-90

Пропущено

24
17
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
8%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
6
25%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1
Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2

Результаты матчей

Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
2
1.5
3
5
2
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
5
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
8
7
7
1.5
5
10
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 16 10 3 3 29 - 15 33
2.
Днепр-1
 16 10 3 3 25 - 15 33
3.
Полесье
 16 9 4 3 23 - 11 31
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 15 6 6 3 24 - 18 24
6.
Динамо Киев
 12 7 1 4 27 - 16 22
7.
Ворскла
 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
Черноморец Од
 0:0 15 6 2 7 23 - 21 20
10.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 16 4 6 6 14 - 17 18
11.
Металлист-1925
 14 4 3 7 15 - 19 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Верес
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
Черноморец Од
 0:0 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Полесье
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
6.
Динамо Киев
 6 4 0 2 12 - 5 12
7.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
8.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
ЛНЗ Черкассы
 0:0 8 2 4 2 5 - 6 10
9.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 0:0 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 8 1 2 5 8 - 12 5
14.
Верес
 7 0 3 4 2 - 8 3
15.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
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