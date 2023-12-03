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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Черноморец Од
1:3
Конец матча
ЛНЗ Черкассы
0'
16' Желтая карточка
Муравский Назарий
48' Желтая карточка
Кузык Орест
0:1
52' Гол
Хобленко Алексей
53' Желтая карточка
Хобленко Алексей
1:1
75' Гол
Штогрин Андрей
1:2
83' Гол
Наумец Владислав
86' Желтая карточка
Бадибанга Зигей
90' Желтая карточка
Бойко Виталий
1:3
90' Гол
Олейник Денис
90'+5
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
8
Шпорн
Йон
39
Бадибанга
Зигей
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
94
Пеньков
Герман
37
Рыбалка
Сергей
55
Ковалёв
Максим
34
Муравский
Назарий
95
Стасюк
Пётр
10
Бойко
Виталий
5
Калюжный
Иван
23
Насонов
Александр
7
Шестаков
Сергей
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы

История личных встреч

Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 6 0.4
Кузык Орест 3 0.2
Бойчук Богдан 2 0.13
Samson Iyede 2 0.13
Васильев Александр Андреевич 2 0.13
Бадибанга Зигей 1 0.07
Шпорн Йон 1 0.07
Путря Илья 1 (1) 0.07
Авагимян Артур 1 0.07
Guy Hadida 1 0.07
Ермаков Виталий 1 0.07
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.19
Прядун Максим 3 0.19
Наумец Владислав 3 0.19
Пасич Геннадий 2 0.13
Бойко Виталий 2 (1) 0.13
Олейник Денис 1 0.06
Хобленко Алексей 1 0.06
Норенков Денис 1 0.06
Ковалёв Максим 1 0.06
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Кузык Орест 3 1
Авагимян Артур 2 1
Samson Iyede 2 1
Luka Gucek 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Брагару Максим 2 0
Guy Hadida 1 0
Штогрин Андрей 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 5 0
Пасич Геннадий 4 0
Норенков Денис 4 0
Савин Антон 3 0
Пеньков Герман 3 0
Бойко Виталий 3 0
Калюжный Иван 3 0
Олейник Денис 2 0
Ковалёв Максим 2 0
Насонов Александр 2 0
Шестаков Сергей 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Хобленко Алексей 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Черноморец Од
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
ЛНЗ Черкассы
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

7
6
Черноморец Од
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
ЛНЗ Черкассы
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
4
50%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
4
57%
76-90

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
3
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Пропущено

18
11
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
28%
4
36%
76-90

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
3
14%
1
6%
1-15
6
29%
3
18%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
4
19%
8
47%
76-90

Пропущено

27
18
8 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
8
30%
30%
1
6%
46-60
3
11%
4
22%
61-75
8
30%
30%
8
44%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1
Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2

Результаты матчей

Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
8
7
8
1.5
6
10
3
12
2.5
3
13
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 16 10 3 3 29 - 15 33
2.
Днепр-1
 16 10 3 3 25 - 15 33
3.
Полесье
 16 9 4 3 23 - 11 31
4.
Шахтёр Донецк
 0:0 14 7 5 2 22 - 13 26
5.
Рух Львов
 15 6 6 3 24 - 18 24
6.
Динамо Киев
 12 7 1 4 27 - 16 22
7.
Ворскла
 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Черноморец Од
 15 6 1 8 24 - 24 19
11.
Металлист-1925
 0:0 15 4 4 7 15 - 19 16
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Верес
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
Полесье
 7 4 2 1 11 - 7 14
4.
Черноморец Од
 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
6.
Динамо Киев
 6 4 0 2 12 - 5 12
7.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
8.
Шахтёр Донецк
 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
9.
Металлист-1925
 0:0 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 0:0 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 0:0 9 1 3 5 8 - 12 6
14.
Верес
 7 0 3 4 2 - 8 3
15.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Муравский Назарий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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