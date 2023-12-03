Тур: 16. Стадион: Арена Львов.
0:0
Перерыв
0'
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
20
Червак
Вадим
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Запасные игроки
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олег Голодюк
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Металлист-1925
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
1
4.5
Среднее время на гол
90
20
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.75
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
40
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|3
|0.21
|Кащук Алексей
|3
|0.21
|Матвиенко Николай
|3
|0.21
|Зубков Александр
|2
|0.14
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.14
|Назарина Егор
|2
|0.14
|Траоре Лассина
|2
|0.14
|Судаков Георгий
|2
|0.14
|Келси Кевин
|2
|0.14
|Вьюнник Богдан
|1
|0.07
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.2
|Юсов Дмитрий
|3
|0.2
|Русин Ростислав
|2
|0.13
|Дмитренко Владислав
|2
|0.13
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.07
|Ткачук Евгений
|1
|0.07
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.07
|Ari Moura
|1
|0.07
|Фарина Марьян
|1
|0.07
|Курило Игорь
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Судаков Георгий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Степаненко Тарас
|3
|0
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|2
|2
|Жичиков Максим
|4
|0
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Ткачук Андрей
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Металлист-1925
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
14
5
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Металлист-1925
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
3
50%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
7%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
22
16
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
14%
3
19%
1-15
5
23%
4
25%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
4
25%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
4
18%
2
13%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
4
31%
3
17%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
1
8%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2
Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Металлист-1925
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
104
67
410
310
113
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|29 - 15
|33
|2.
|16
|10
|3
|3
|25 - 15
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|23 - 11
|31
|4.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|22 - 13
|26
|5.
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|6.
|12
|7
|1
|4
|27 - 16
|22
|7.
|16
|6
|4
|6
|17 - 24
|22
|8.
|15
|4
|9
|2
|11 - 9
|21
|9.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|10.
|15
|6
|1
|8
|24 - 24
|19
|11.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|12.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|9 - 20
|13
|14.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|15.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|7.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|6.
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|12.
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 12
|6
|14.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5