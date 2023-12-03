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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Шахтёр Донецк
2:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
1:0
59' Гол
Зубков Александр
65' Желтая карточка
Борячук Андрей
2:0
78' Пенальти
Крыськив Дмитрий
88' Желтая карточка
Степаненко Тарас
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
8
Крыськив
Дмитрий
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
1
Сидоренко
Денис
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
20
Червак
Вадим
30
Безуглый
Никита
19
Ткачук
Андрей
28
Габелок
Артём
8
Мартынюк
Ярослав
7
Ari
Moura
9
Борячук
Андрей
14
Юсов
Дмитрий
Шахтёр Донецк
Металлист-1925

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Металлист-1925

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:7
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

1
4.5

Среднее время на гол

90
20

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.75
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
40

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зубков Александр 3 0.21
Крыськив Дмитрий 3 (1) 0.21
Сикан Даниил 3 0.21
Кащук Алексей 3 0.21
Матвиенко Николай 3 0.21
Назарина Егор 2 0.14
Траоре Лассина 2 0.14
Судаков Георгий 2 0.14
Келси Кевин 2 0.14
Вьюнник Богдан 1 0.07
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 (1) 0.2
Юсов Дмитрий 3 0.2
Русин Ростислав 2 0.13
Дмитренко Владислав 2 0.13
Oleksiy Sydorov 1 0.07
Ткачук Евгений 1 0.07
Вачиберадзе Бека 1 0.07
Ari Moura 1 0.07
Фарина Марьян 1 0.07
Курило Игорь 0 0
Габелок Артём 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Степаненко Тарас 4 0
Судаков Георгий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Матвиенко Николай 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 2 2
Жичиков Максим 4 0
Мартынюк Ярослав 2 1
Ткачук Андрей 3 0
Борячук Андрей 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
8
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Металлист-1925
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

14
5
Шахтёр Донецк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Металлист-1925
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
3
50%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
3
13%
3
19%
1-15
5
21%
4
25%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
5
21%
2
13%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2
Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Металлист-1925

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
7
2
5
2.5
1
8
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
5
7
7
1.5
4
11
3
11
2.5
1
14
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 16 10 3 3 29 - 15 33
2.
Днепр-1
 16 10 3 3 25 - 15 33
3.
Полесье
 16 9 4 3 23 - 11 31
4.
Шахтёр Донецк
 14 8 4 2 24 - 13 28
5.
Рух Львов
 15 6 6 3 24 - 18 24
6.
Динамо Киев
 12 7 1 4 27 - 16 22
7.
Ворскла
 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Черноморец Од
 15 6 1 8 24 - 24 19
11.
Металлист-1925
 15 4 3 8 15 - 21 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Верес
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
Полесье
 7 4 2 1 11 - 7 14
4.
Черноморец Од
 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
7.
Динамо Киев
 6 4 0 2 12 - 5 12
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 9 1 2 6 8 - 14 5
14.
Верес
 7 0 3 4 2 - 8 3
15.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
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  • Первый тайм
  • 47'
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