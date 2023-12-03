Тур: 16. Стадион: Арена Львов.
2:0
Конец матча
0'
1:0
59' ГолЗубков Александр
65' Желтая карточкаБорячук Андрей
2:0
78' ПенальтиКрыськив Дмитрий
88' Желтая карточкаСтепаненко Тарас
90'+4
Ход матча
59'
1:0
65'
78'
2:0
88'
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
20
Червак
Вадим
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Запасные игроки
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олег Голодюк
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Металлист-1925
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
1
4.5
Среднее время на гол
90
20
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.75
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
40
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зубков Александр
|3
|0.21
|Крыськив Дмитрий
|3 (1)
|0.21
|Сикан Даниил
|3
|0.21
|Кащук Алексей
|3
|0.21
|Матвиенко Николай
|3
|0.21
|Назарина Егор
|2
|0.14
|Траоре Лассина
|2
|0.14
|Судаков Георгий
|2
|0.14
|Келси Кевин
|2
|0.14
|Вьюнник Богдан
|1
|0.07
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.2
|Юсов Дмитрий
|3
|0.2
|Русин Ростислав
|2
|0.13
|Дмитренко Владислав
|2
|0.13
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.07
|Ткачук Евгений
|1
|0.07
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.07
|Ari Moura
|1
|0.07
|Фарина Марьян
|1
|0.07
|Курило Игорь
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Судаков Георгий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|2
|2
|Жичиков Максим
|4
|0
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Ткачук Андрей
|3
|0
|Борячук Андрей
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Металлист-1925
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
14
5
Шахтёр Донецк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Металлист-1925
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
3
50%
3
23%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
4
29%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
24
16
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
3
13%
3
19%
1-15
5
21%
4
25%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
5
21%
2
13%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
4
31%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2
Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Металлист-1925
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
27
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
77
411
311
114
113
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5