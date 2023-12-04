Тур: 16. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
32' Желтая карточкаРунич Василий
65' Желтая карточкаНагнойный Денис
90' Желтая карточкаГерреро Эдуардо
90'+3
Ход матча
55
Джордан
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Заря
Рух Львов
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
3.5
1.4
Среднее время на гол
25
64
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.2
0
Среднее время на гол
75
0
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|4
|0.31
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.15
|Волошин Викентий
|1
|0.08
|Батагов Арсений
|1
|0.08
|Нагнойный Денис
|1
|0.08
|Джордан
|1
|0.08
|Русин Назарий
|1
|0.08
|Алефиренко Даниил
|1
|0.08
|Яцык Александр
|1
|0.08
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|5
|0.31
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.31
|Рунич Василий
|3
|0.19
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.19
|Слюбик Богдан
|2
|0.13
|Де Паула Таллес
|1 (1)
|0.06
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0.06
|Карабин Ярослав
|1
|0.06
|Denys Teslyuk
|1
|0.06
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Горбач Игорь
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рунич Василий
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Дидик Роман
|4
|0
|Marko Sapuha
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Vitaliy Roman
|3
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
1
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
9
Заря
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
2
14
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
50%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
1
50%
4
29%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
18%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
6
55%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Забито
13
23
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
23%
3
13%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
15%
8
35%
61-75
3
23%
7
30%
76-90
Пропущено
17
19
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
12%
2
11%
1-15
6
35%
7
37%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3
Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3
Рух Львов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2
Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0
Результаты матчей
Заря
Рух Львов
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Заря
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
115
310
610
112
412
112
214
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5