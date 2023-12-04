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  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Заря
0:0
Конец матча
Рух Львов
0'
32' Желтая карточка
Рунич Василий
65' Желтая карточка
Нагнойный Денис
90' Желтая карточка
Герреро Эдуардо
90'+3
1
Сапутин
Александр
44
Батагов
Арсений
55
Джордан
3
Боль
Антон
70
Кирюханцев
Игорь
9
Мишнёв
Дмитрий
10
Нагнойный
Денис
20
Чурко
Вячеслав
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
11
Алефиренко
Даниил
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
63
Marko
Sapuha
22
Плюман
Анже-Фредди
19
Yevgeniy
Pastukh
9
Квасница
Илья
8
Карабин
Ярослав
99
Рунич
Василий
Заря
Рух Львов

История личных встреч

Заря
Рух Львов

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

3.5
1.4

Среднее время на гол

25
64

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.2
0

Среднее время на гол

75
0

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 4 0.31
Антюх Денис 2 (2) 0.15
Волошин Викентий 1 0.08
Батагов Арсений 1 0.08
Нагнойный Денис 1 0.08
Джордан 1 0.08
Русин Назарий 1 0.08
Алефиренко Даниил 1 0.08
Яцык Александр 1 0.08
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 5 0.31
Климчук Юрий 5 (2) 0.31
Рунич Василий 3 0.19
Yevgeniy Pastukh 3 0.19
Слюбик Богдан 2 0.13
Де Паула Таллес 1 (1) 0.06
Плюман Анже-Фредди 1 0.06
Карабин Ярослав 1 0.06
Denys Teslyuk 1 0.06
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 4 1
Снурницын Игорь 4 0
Вантух Роман 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Батагов Арсений 1 0
Герреро Эдуардо 1 0
Яцык Александр 1 0
Горбач Игорь 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рунич Василий 5 0
Fernando Edson 4 0
Дидик Роман 4 0
Marko Sapuha 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Vitaliy Roman 3 0
Квасница Илья 2 0
Denys Teslyuk 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
1
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
9
Заря
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
50%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
1
50%
4
29%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
18%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
1
9%
1-15
4
40%
6
55%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Забито

13
23
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
23%
3
13%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
15%
8
35%
61-75
3
23%
7
30%
76-90

Пропущено

17
19
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
12%
2
11%
1-15
6
35%
7
37%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3
Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3
Рух Львов
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2
Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0

Результаты матчей

Заря
Рух Львов

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Заря
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
5
3
10
1.5
6
10
1
12
2.5
4
12
1
12
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 16 10 3 3 29 - 15 33
2.
Днепр-1
 16 10 3 3 25 - 15 33
3.
Полесье
 16 9 4 3 23 - 11 31
4.
Шахтёр Донецк
 14 8 4 2 24 - 13 28
5.
Рух Львов
 16 6 7 3 24 - 18 25
6.
Динамо Киев
 12 7 1 4 27 - 16 22
7.
Ворскла
 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Черноморец Од
 15 6 1 8 24 - 24 19
11.
Металлист-1925
 15 4 3 8 15 - 21 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Верес
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Заря
 13 2 5 6 13 - 17 11
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
Полесье
 7 4 2 1 11 - 7 14
4.
Черноморец Од
 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
7.
Динамо Киев
 6 4 0 2 12 - 5 12
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 7 4 1 2 13 - 9 13
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 9 1 2 6 8 - 14 5
14.
Верес
 7 0 3 4 2 - 8 3
15.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
  • 65'
    Нагнойный Денис получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Джордан уходит с поля. Данченко Олег выходит вместо него
  • 60'
    Denys Antyukh уходит с поля. Горбач Игорь выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Рунич Василий получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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