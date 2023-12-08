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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Шахтёр Донецк
2:0
Конец матча
Верес
0'
1:0
14' Гол в свои ворота
Сезар Жулио
1:0
50' Не забитый пенальти
Зубков Александр
2:0
69' Гол
Зубков Александр
84' Желтая карточка
Кухарук Андрей
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
21
Бондаренко
Артём
11
Зубков
Александр
10
Судаков
Георгий
8
Крыськив
Дмитрий
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
44
Паст
Евгений
5
Курко
Василий
23
Кучеренко
Александр
6
Сезар
Жулио
39
Балан
Денис
95
Evgeny
Shevchenko
III
11
Дахновский
Виталий
88
Кухарук
Андрей
29
Кучеров
Валерий
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
Шахтёр Донецк
Верес

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Верес

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.8
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.4

Среднее время на гол

225
225

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зубков Александр 4 0.27
Крыськив Дмитрий 3 (1) 0.2
Сикан Даниил 3 0.2
Кащук Алексей 3 0.2
Матвиенко Николай 3 0.2
Назарина Егор 2 0.13
Траоре Лассина 2 0.13
Судаков Георгий 2 0.13
Келси Кевин 2 0.13
Вьюнник Богдан 1 0.07
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.13
Iago Siqueira 2 (1) 0.13
Evgeny Shevchenko III 2 0.13
Шарай Владислав 2 0.13
Гайдучик Николай 1 0.06
Балан Денис 1 0.06
Близниченко Андрей 1 0.06
Шестаков Михаил 1 0.06
Вовченко Семён 1 0.06
Кучеров Валерий 1 (1) 0.06
Дахновский Виталий 1 (1) 0.06
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Степаненко Тарас 4 0
Судаков Георгий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Матвиенко Николай 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 5 1
Evgeny Shevchenko III 5 0
Кухарук Андрей 5 0
Шарай Владислав 3 1
Шестаков Михаил 4 0
Вовченко Семён 4 0
Iago Siqueira 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Марусич Максим 1 1
Сезар Жулио 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Паст Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Курко Василий 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Верес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

14
10
Шахтёр Донецк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Верес
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
14
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
7%
2
14%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Забито

25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
3
12%
3
17%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
5
20%
6
33%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
5
20%
5
28%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
7%
5
22%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
4
29%
2
9%
46-60
4
29%
5
22%
61-75
1
7%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1
Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3
Верес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0
Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Верес

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
8
8
7
1.5
4
12
3
12
2.5
2
14
1
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 17 10 4 3 26 - 16 34
2.
Кривбасс
 16 10 3 3 29 - 15 33
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Динамо Киев
 13 8 1 4 31 - 18 25
6.
Рух Львов
 16 6 7 3 24 - 18 25
7.
Ворскла
 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Черноморец Од
 15 6 1 8 24 - 24 19
11.
Металлист-1925
 16 4 3 9 17 - 25 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Верес
 16 2 6 8 15 - 26 12
15.
Заря
 13 2 5 6 13 - 17 11
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
3.
Кривбасс
 8 5 1 2 14 - 10 16
4.
Динамо Киев
 7 5 0 2 16 - 7 15
5.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
6.
Черноморец Од
 7 4 1 2 12 - 8 13
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 7 4 1 2 13 - 9 13
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
14.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 6 (3)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
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Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Зубков Александр сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Сезар Жулио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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