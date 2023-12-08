Тур: 17. Стадион: Арена Львов.
2:0
Конец матча
0'
1:0
14' Гол в свои воротаСезар Жулио
1:0
50' Не забитый пенальтиЗубков Александр
2:0
69' ГолЗубков Александр
84' Желтая карточкаКухарук Андрей
90'+4
Ход матча
14'
1:0
50'
1:0
69'
2:0
84'
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Верес
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.8
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.4
Среднее время на гол
225
225
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зубков Александр
|4
|0.27
|Крыськив Дмитрий
|3 (1)
|0.2
|Сикан Даниил
|3
|0.2
|Кащук Алексей
|3
|0.2
|Матвиенко Николай
|3
|0.2
|Назарина Егор
|2
|0.13
|Траоре Лассина
|2
|0.13
|Судаков Георгий
|2
|0.13
|Келси Кевин
|2
|0.13
|Вьюнник Богдан
|1
|0.07
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.13
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.13
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.13
|Шарай Владислав
|2
|0.13
|Гайдучик Николай
|1
|0.06
|Балан Денис
|1
|0.06
|Близниченко Андрей
|1
|0.06
|Шестаков Михаил
|1
|0.06
|Вовченко Семён
|1
|0.06
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.06
|Дахновский Виталий
|1 (1)
|0.06
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Судаков Георгий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|5
|1
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Кухарук Андрей
|5
|0
|Шарай Владислав
|3
|1
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Iago Siqueira
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Сезар Жулио
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Верес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Верес
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
14
10
Шахтёр Донецк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Верес
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
14
14
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
7%
2
14%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
1
7%
4
29%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Забито
25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
3
12%
3
17%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
5
20%
6
33%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
5
20%
5
28%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
7%
5
22%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
4
29%
2
9%
46-60
4
29%
5
22%
61-75
1
7%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1
Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3
Верес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0
Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Верес
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
88
87
412
312
214
114
115
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (3)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5