Тур: 17. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
20' Желтая карточкаВалентин Рубчинский
0:1
49' ГолФилиппов Александр
1:1
62' ГолЛукас Тэйлор
63' Желтая карточкаБудковский Филипп
85' Желтая карточкаШастал Дмитрий
90' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
90'+1
Ход матча
49'
62'
1:1
85'
90'
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
59
Козак
Артём
18
Макуана
Бени
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисНападающий
-
99 Arielson
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Полесье
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.24
|Козак Артём
|3
|0.18
|Будковский Филипп
|3
|0.18
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.12
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.12
|Шастал Дмитрий
|2
|0.12
|Крушиньский Борис
|2
|0.12
|Arielson
|1
|0.06
|Назаренко Александр
|1
|0.06
|Лукас Тэйлор
|1
|0.06
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.06
|Artem Smolyakov
|1
|0.06
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.06
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|6
|0.35
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.29
|Леднeв Богдан
|4
|0.24
|Пихалёнок Александр
|3 (1)
|0.18
|Адамюк Владимир
|1
|0.06
|Мирошниченко Денис
|1
|0.06
|Танчик Владимир
|1
|0.06
|Сарапий Эдуард
|1
|0.06
|Бабенко Руслан
|1
|0.06
|Когут Игорь
|1
|0.06
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.06
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|6
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Кушниренко Богдан
|2
|1
|Будковский Филипп
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Рубчинский Валентин
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Днепр-1
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
2
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Днепр-1
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
11
12
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Днепр-1
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
12
12
1 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
6
50%
3
21%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Забито
24
26
5 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
2
8%
4
15%
1-15
1
4%
6
23%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
3
13%
7
27%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
10
42%
4
15%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
33%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1
Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4
Днепр-1
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0
Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0
Результаты матчей
Полесье
Днепр-1
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Полесье
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
45
35
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
89
611
314
314
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (3)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5