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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Полесье
1:1
Конец матча
Днепр-1
0'
20' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
0:1
49' Гол
Филиппов Александр
1:1
62' Гол
Лукас Тэйлор
63' Желтая карточка
Будковский Филипп
85' Желтая карточка
Шастал Дмитрий
90' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
90'+1
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
4
Гитченко
Андрей
29
Artem
Smolyakov
55
Крушиньский
Борис
6
Танковский
Вячеслав
59
Козак
Артём
22
Грицук
Василий
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
12
Кинарейкин
Яков
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
34
Танчик
Владимир
7
Филиппов
Александр
Полесье
Днепр-1

История личных встреч

Полесье
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.24
Козак Артём 3 0.18
Будковский Филипп 3 0.18
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.12
Грицук Василий 2 (2) 0.12
Шастал Дмитрий 2 0.12
Крушиньский Борис 2 0.12
Arielson 1 0.06
Назаренко Александр 1 0.06
Лукас Тэйлор 1 0.06
Мустафаев Эмиль 1 0.06
Artem Smolyakov 1 0.06
Янаков Денис 1 (1) 0.06
Танковский Вячеслав 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 6 0.35
Гуцуляк Алексей 5 0.29
Леднeв Богдан 4 0.24
Пихалёнок Александр 3 (1) 0.18
Адамюк Владимир 1 0.06
Мирошниченко Денис 1 0.06
Танчик Владимир 1 0.06
Сарапий Эдуард 1 0.06
Бабенко Руслан 1 0.06
Когут Игорь 1 0.06
Бланко Доминго 1 (1) 0.06
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 6 1
Artem Smolyakov 5 0
Шаповал Владислав 2 1
Кушниренко Богдан 2 1
Будковский Филипп 3 0
Лукас Тэйлор 3 0
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Кравченко Никита 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Назаренко Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 3 0
Гуцуляк Алексей 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Рубчинский Валентин 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Горбунов Сергей Олегович 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Yuriy Maksymov 1 0

Результаты матчей

Полесье
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Днепр-1
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
2
Полесье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Днепр-1
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

11
12
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Днепр-1
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

12
12
1 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
6
50%
3
21%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Забито

24
26
5 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
2
8%
4
15%
1-15
1
4%
6
23%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
3
13%
7
27%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
10
42%
4
15%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
33%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1
Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4
Днепр-1
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0
Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0

Результаты матчей

Полесье
Днепр-1

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Полесье
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
6
11
3
14
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 17 10 4 3 26 - 16 34
2.
Кривбасс
 16 10 3 3 29 - 15 33
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Динамо Киев
 13 8 1 4 31 - 18 25
6.
Рух Львов
 16 6 7 3 24 - 18 25
7.
Ворскла
 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Черноморец Од
 15 6 1 8 24 - 24 19
11.
Металлист-1925
 16 4 3 9 17 - 25 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Верес
 16 2 6 8 15 - 26 12
15.
Заря
 13 2 5 6 13 - 17 11
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
3.
Кривбасс
 8 5 1 2 14 - 10 16
4.
Динамо Киев
 7 5 0 2 16 - 7 15
5.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
6.
Черноморец Од
 7 4 1 2 12 - 8 13
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 7 4 1 2 13 - 9 13
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
14.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 6 (3)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Рубчинский Валентин получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Полесье 1:1 Днепр-1 онлайн

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