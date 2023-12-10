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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Ворскла
0:1
Второй тайм: 78'
Рух Львов
0'
0:1
24' Гол
Рунич Василий
29' Желтая карточка
Дидик Роман
40' Желтая карточка
Marko Sapuha
45' Желтая карточка
Кане Ибрахим

Ход матча

24'
0:1
Рунич Василий
(Yevgeniy Pastukh)
29'
 
Дидик Роман
40'
 
Marko Sapuha
45'
Кане Ибрахим
 
53'
 
Лях Ростислав
Рунич Василий
70'
 
Fernando Edson
Карабин Ярослав
70'
 
Альваренга Фабрисио
Квасница Илья
73'
Нестеренко Иван
Якубу Наджиб
 
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Рух Львов
9.43
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4.10
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2.53
Все Коэффициенты
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
27
Крупский
Илья
95
Родригес
Фелипе
II
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
25
Якубу
Наджиб
10
Юрченко
Владлен
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
63
Marko
Sapuha
19
Yevgeniy
Pastukh
15
Denys
Pidgurskyi
9
Квасница
Илья
8
Карабин
Ярослав
99
Рунич
Василий
Ворскла
Рух Львов

История личных встреч

Ворскла
Рух Львов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
0.75

Среднее время на гол

38
120

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 4 (2) 0.24
Юрченко Владлен 3 0.18
Скляр Александр 2 (2) 0.12
Родригес Фелипе II 2 0.12
Челядин Артём 2 0.12
Нестеренко Иван 2 0.12
Корниенко Виктор 1 0.06
Кане Ибрахим 0 0
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Павлюк Евгений 0 0
Крупский Илья 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 5 0.29
Климчук Юрий 5 (2) 0.29
Рунич Василий 4 0.24
Yevgeniy Pastukh 3 0.18
Слюбик Богдан 2 0.12
Де Паула Таллес 1 (1) 0.06
Плюман Анже-Фредди 1 0.06
Карабин Ярослав 1 0.06
Denys Teslyuk 1 0.06
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 1
Челядин Артём 6 0
Tiago Santana 6 0
Пердута Игорь 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Крупский Илья 3 0
Якубу Наджиб 2 0
Кане Ибрахим 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Хрипчук Даниил 0 1
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рунич Василий 5 0
Дидик Роман 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Vitaliy Roman 3 0
Квасница Илья 2 0
Denys Teslyuk 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0

Результаты матчей

Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
1
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
9
Ворскла
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
6
43%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
6
55%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

18
23
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
11%
3
13%
1-15
4
22%
1
4%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
17%
8
35%
61-75
3
17%
7
30%
76-90

Пропущено

23
19
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
22%
2
11%
1-15
2
9%
7
37%
16-30
5
22%
4
21%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
22%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0
Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1
Рух Львов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3
Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0

Результаты матчей

Ворскла
Рух Львов

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 17 10 4 3 31 - 17 34
2.
Днепр-1
 17 10 4 3 26 - 16 34
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Рух Львов
 1:0 17 7 7 3 25 - 18 28
6.
Динамо Киев
 13 8 1 4 31 - 18 25
7.
Ворскла
 0:1 17 6 4 7 17 - 25 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Черноморец Од
 15 6 1 8 24 - 24 19
11.
Металлист-1925
 16 4 3 9 17 - 25 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 16 2 6 8 15 - 26 12
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
3.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Динамо Киев
 7 5 0 2 16 - 7 15
5.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
6.
Черноморец Од
 7 4 1 2 12 - 8 13
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 1:0 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 0:1 9 2 2 5 9 - 16 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Рух Львов
 1:0 8 5 1 2 14 - 9 16
5.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
6.
Ворскла
 0:1 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
14.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 6 (3)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Кане Ибрахим получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Рух Львов
9.43
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4.10
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2.53
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Где смотреть матч Ворскла 0:1 Рух Львов онлайн

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Ворскла
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