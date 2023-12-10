Тур: 17. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
0:1
24' ГолРунич Василий
29' Желтая карточкаДидик Роман
40' Желтая карточкаMarko Sapuha
45' Желтая карточкаКане Ибрахим
Ход матча
24'
29'
40'
45'
25
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
71 Oleh Fedor
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Ворскла
Рух Львов
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
0.75
Среднее время на гол
38
120
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|4 (2)
|0.24
|Юрченко Владлен
|3
|0.18
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.12
|Родригес Фелипе II
|2
|0.12
|Челядин Артём
|2
|0.12
|Нестеренко Иван
|2
|0.12
|Корниенко Виктор
|1
|0.06
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|5
|0.29
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.29
|Рунич Василий
|4
|0.24
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.18
|Слюбик Богдан
|2
|0.12
|Де Паула Таллес
|1 (1)
|0.06
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0.06
|Карабин Ярослав
|1
|0.06
|Denys Teslyuk
|1
|0.06
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|1
|Челядин Артём
|6
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Пердута Игорь
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Крупский Илья
|3
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Кане Ибрахим
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рунич Василий
|5
|0
|Дидик Роман
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Vitaliy Roman
|3
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
1
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
9
Ворскла
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
6
43%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
6
55%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
18
23
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
11%
3
13%
1-15
4
22%
1
4%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
17%
8
35%
61-75
3
17%
7
30%
76-90
Пропущено
23
19
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
22%
2
11%
1-15
2
9%
7
37%
16-30
5
22%
4
21%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
22%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0
Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1
Рух Львов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3
Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0
Результаты матчей
Ворскла
Рух Львов
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
610
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|31 - 17
|34
|2.
|17
|10
|4
|3
|26 - 16
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|26 - 13
|31
|5.
|1:0
|17
|7
|7
|3
|25 - 18
|28
|6.
|13
|8
|1
|4
|31 - 18
|25
|7.
|0:1
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|8.
|15
|4
|9
|2
|11 - 9
|21
|9.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|10.
|15
|6
|1
|8
|24 - 24
|19
|11.
|16
|4
|3
|9
|17 - 25
|15
|12.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|9 - 20
|13
|14.
|14
|2
|6
|6
|15 - 19
|12
|15.
|16
|2
|6
|8
|15 - 26
|12
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|6.
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|8.
|1:0
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|6.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|12.
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|14.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (3)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5