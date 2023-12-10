Тур: 17. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
0:1
24' ГолРунич Василий
29' Желтая карточкаДидик Роман
40' Желтая карточкаMarko Sapuha
45' Желтая карточкаКане Ибрахим
79' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
1:1
83' ГолСтепанюк Руслан
85' Вторая желтая карточкаСтепанюк Руслан
87' Желтая карточкаСкляр Александр
87' Желтая карточкаVitaliy Roman
90'+5
Ход матча
24'
29'
40'
45'
79'
83'
1:1
85'
87'
87'
25
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
-
71 Oleh Fedor
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Ворскла
Рух Львов
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
0.75
Среднее время на гол
38
120
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|5 (2)
|0.29
|Юрченко Владлен
|3
|0.18
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.12
|Родригес Фелипе II
|2
|0.12
|Челядин Артём
|2
|0.12
|Нестеренко Иван
|2
|0.12
|Корниенко Виктор
|1
|0.06
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|5
|0.29
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.29
|Рунич Василий
|4
|0.24
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.18
|Слюбик Богдан
|2
|0.12
|Де Паула Таллес
|1 (1)
|0.06
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0.06
|Карабин Ярослав
|1
|0.06
|Denys Teslyuk
|1
|0.06
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|8
|1
|Челядин Артём
|6
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Пердута Игорь
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Крупский Илья
|3
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Кане Ибрахим
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рунич Василий
|5
|0
|Дидик Роман
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Vitaliy Roman
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
2
Ворскла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
9
Ворскла
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
6
40%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
4
44%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
6
55%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Забито
19
24
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
11%
3
13%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
3
16%
8
33%
61-75
4
21%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
20
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
21%
2
10%
1-15
3
13%
7
35%
16-30
5
21%
4
20%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
21%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0
Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1
Рух Львов
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3
Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0
Результаты матчей
Ворскла
Рух Львов
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
611
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|31 - 17
|34
|2.
|17
|10
|4
|3
|26 - 16
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|26 - 13
|31
|5.
|17
|6
|8
|3
|25 - 19
|26
|6.
|13
|8
|1
|4
|31 - 18
|25
|7.
|17
|6
|5
|6
|18 - 25
|23
|8.
|0:0
|16
|4
|10
|2
|11 - 9
|22
|9.
|0:0
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|10.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|11.
|16
|4
|3
|9
|17 - 25
|15
|12.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|9 - 20
|13
|14.
|14
|2
|6
|6
|15 - 19
|12
|15.
|16
|2
|6
|8
|15 - 26
|12
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|10.
|0:0
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|12.
|0:0
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|14.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (3)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5