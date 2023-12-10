  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Черноморец Од
0:0
Второй тайм: 59'
Колос Ковалёвка
0'
56' Желтая карточка
Золотов Николай

Ход матча

46'
Авагимян Артур
Samson Iyede
 
46'
 
Золотов Николай
Лучкевич Валерий
56'
 
Золотов Николай
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Колос Ковалёвка
3.97
Реклама, melbet.ru
3.20
Реклама, betboom.ru
3.08
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
3
Ермаков
Виталий
5
Luka
Gucek
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
8
Шпорн
Йон
39
Бадибанга
Зигей
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
23
Фесюн
Кирилл
15
Черноморец
Александр
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
27
Лучкевич
Валерий
29
Емец
Владислав
7
Демченко
Александр
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
17
Салабай
Антон
8
Vladyslav
Veleten
Черноморец Од
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 6 0.38
Кузык Орест 3 0.19
Бойчук Богдан 2 0.13
Samson Iyede 2 0.13
Васильев Александр Андреевич 2 0.13
Бадибанга Зигей 1 0.06
Шпорн Йон 1 0.06
Путря Илья 1 (1) 0.06
Авагимян Артур 1 0.06
Guy Hadida 1 0.06
Ермаков Виталий 1 0.06
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милько Вадим 2 (1) 0.13
Цуриков Андрей 2 0.13
Лучкевич Валерий 2 0.13
Ореховский Павел 1 (1) 0.06
Бурда Никита 1 0.06
Безбородько Денис 1 0.06
Салабай Антон 1 0.06
Vladyslav Veleten 1 0.06
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Кузык Орест 3 1
Авагимян Артур 2 1
Samson Iyede 2 1
Luka Gucek 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Брагару Максим 2 0
Guy Hadida 1 0
Штогрин Андрей 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 6 0
Бурда Никита 5 0
Золотов Николай 2 1
Бондаренко Валерий 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Безбородько Денис 2 0
Черноморец Александр 2 0
Емец Владислав 2 0
Демченко Александр 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Черноморец Од
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Колос Ковалёвка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

7
7
Черноморец Од
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

18
6
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
2
33%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
5
28%
1
17%
76-90

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
14%
0
0%
1-15
6
29%
2
18%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
2
10%
1
9%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
4
19%
3
27%
76-90

Пропущено

27
9
8 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
7%
1
11%
1-15
3
11%
3
33%
16-30
3
11%
1
11%
31-45
8
30%
30%
1
11%
46-60
3
11%
2
22%
61-75
8
30%
30%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
3
1.5
3
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
5
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
3
12
3
12
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 17 10 4 3 31 - 17 34
2.
Днепр-1
 17 10 4 3 26 - 16 34
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Рух Львов
 17 6 8 3 25 - 19 26
6.
Динамо Киев
 13 8 1 4 31 - 18 25
7.
Ворскла
 17 6 5 6 18 - 25 23
8.
Колос Ковалёвка
 0:0 16 4 10 2 11 - 9 22
9.
Черноморец Од
 0:0 16 6 2 8 24 - 24 20
10.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
11.
Металлист-1925
 16 4 3 9 17 - 25 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 16 2 6 8 15 - 26 12
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
3.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Динамо Киев
 7 5 0 2 16 - 7 15
5.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
6.
Черноморец Од
 0:0 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Колос Ковалёвка
 0:0 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
10.
Колос Ковалёвка
 0:0 7 1 6 0 4 - 3 9
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 0:0 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
14.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 6 (3)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 8
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Колос Ковалёвка.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.52. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.52 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Колос Ковалёвка
3.97
Реклама, melbet.ru
3.20
Реклама, betboom.ru
3.08
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:0 Колос Ковалёвка онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Черноморец Од
Колос Ковалёвка
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 