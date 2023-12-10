Тур: 17. Стадион: Черноморец.
1:0
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаЗолотов Николай
64' Желтая карточкаLuka Gucek
1:0
77' ПенальтиПутря Илья
84' Желтая карточкаБурда Никита
90'+5
Ход матча
56'
64'
77'
1:0
84'
70
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Guy HadidaНападающий
-
-
21 Illia Ukhan
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Черноморец Од
Колос Ковалёвка
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|6
|0.38
|Кузык Орест
|3
|0.19
|Бойчук Богдан
|2
|0.13
|Samson Iyede
|2
|0.13
|Путря Илья
|2 (2)
|0.13
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.13
|Бадибанга Зигей
|1
|0.06
|Шпорн Йон
|1
|0.06
|Авагимян Артур
|1
|0.06
|Guy Hadida
|1
|0.06
|Ермаков Виталий
|1
|0.06
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.13
|Цуриков Андрей
|2
|0.13
|Лучкевич Валерий
|2
|0.13
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.06
|Бурда Никита
|1
|0.06
|Безбородько Денис
|1
|0.06
|Салабай Антон
|1
|0.06
|Vladyslav Veleten
|1
|0.06
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|2
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Авагимян Артур
|2
|1
|Samson Iyede
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Штогрин Андрей
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|6
|0
|Бурда Никита
|6
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Черноморец Од
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
7
7
Черноморец Од
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
18
6
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
2
33%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
5
28%
1
17%
76-90
Забито
22
11
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
2
18%
16-30
2
9%
3
27%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
5
23%
3
27%
76-90
Пропущено
27
10
8 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
7%
1
10%
1-15
3
11%
3
30%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
8
30%
30%
1
10%
46-60
3
11%
2
20%
61-75
8
30%
30%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1
Результаты матчей
Черноморец Од
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
45
44
36
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
88
79
313
313
115
115
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (3)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5