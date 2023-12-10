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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Черноморец Од
1:0
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
56' Желтая карточка
Золотов Николай
64' Желтая карточка
Luka Gucek
1:0
77' Пенальти
Путря Илья
84' Желтая карточка
Бурда Никита
90'+5
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
3
Ермаков
Виталий
5
Luka
Gucek
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
8
Шпорн
Йон
39
Бадибанга
Зигей
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
23
Фесюн
Кирилл
15
Черноморец
Александр
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
27
Лучкевич
Валерий
29
Емец
Владислав
7
Демченко
Александр
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
17
Салабай
Антон
8
Vladyslav
Veleten
Черноморец Од
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 6 0.38
Кузык Орест 3 0.19
Бойчук Богдан 2 0.13
Samson Iyede 2 0.13
Путря Илья 2 (2) 0.13
Васильев Александр Андреевич 2 0.13
Бадибанга Зигей 1 0.06
Шпорн Йон 1 0.06
Авагимян Артур 1 0.06
Guy Hadida 1 0.06
Ермаков Виталий 1 0.06
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милько Вадим 2 (1) 0.13
Цуриков Андрей 2 0.13
Лучкевич Валерий 2 0.13
Ореховский Павел 1 (1) 0.06
Бурда Никита 1 0.06
Безбородько Денис 1 0.06
Салабай Антон 1 0.06
Vladyslav Veleten 1 0.06
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Кузык Орест 3 1
Luka Gucek 3 1
Авагимян Артур 2 1
Samson Iyede 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Брагару Максим 2 0
Guy Hadida 1 0
Штогрин Андрей 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 6 0
Бурда Никита 6 0
Золотов Николай 3 1
Бондаренко Валерий 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Безбородько Денис 2 0
Черноморец Александр 2 0
Емец Владислав 2 0
Демченко Александр 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Черноморец Од
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

7
7
Черноморец Од
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

18
6
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
2
33%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
5
28%
1
17%
76-90

Забито

22
11
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
6
27%
2
18%
16-30
2
9%
3
27%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
5
23%
3
27%
76-90

Пропущено

27
10
8 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
7%
1
10%
1-15
3
11%
3
30%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
8
30%
30%
1
10%
46-60
3
11%
2
20%
61-75
8
30%
30%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
4
1.5
3
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
8
7
9
1.5
3
13
3
13
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 17 10 4 3 31 - 17 34
2.
Днепр-1
 17 10 4 3 26 - 16 34
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Рух Львов
 17 6 8 3 25 - 19 26
6.
Динамо Киев
 13 8 1 4 31 - 18 25
7.
Ворскла
 17 6 5 6 18 - 25 23
8.
Черноморец Од
 16 7 1 8 25 - 24 22
9.
Колос Ковалёвка
 16 4 9 3 11 - 10 21
10.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
11.
Металлист-1925
 16 4 3 9 17 - 25 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 16 2 6 8 15 - 26 12
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
3.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
5.
Динамо Киев
 7 5 0 2 16 - 7 15
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 5 1 4 - 4 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
14.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 6 (3)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 8
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка онлайн

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