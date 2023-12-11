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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Металлист-1925
0:3
Конец матча
Александрия
0'
42' Желтая карточка
Габелок Артём
48' Желтая карточка
Жичиков Максим
60' Желтая карточка
Ткачук Андрей
0:1
64' Гол
Скорко Данил
71' Вторая желтая карточка
Жичиков Максим
0:2
75' Гол
Плакса Родион
75' Желтая карточка
Плакса Родион
82' Желтая карточка
Kyrylo Sigeev
0:3
83' Гол
Плакса Родион
90'+4
1
Сидоренко
Денис
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
17
Курило
Игорь
30
Безуглый
Никита
28
Габелок
Артём
19
Ткачук
Андрей
8
Мартынюк
Ярослав
7
Ari
Moura
9
Борячук
Андрей
22
Дмитренко
Владислав
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
18
Логинов
Сергей
4
Кравченко
Антон
30
Копына
Юрий
14
Кулаковский
Артем
8
Kyrylo
Sigeev
19
Плакса
Родион
23
Джеовани
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
Металлист-1925
Александрия

История личных встреч

Металлист-1925
Александрия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
К
2:5

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 (1) 0.18
Юсов Дмитрий 3 0.18
Дмитренко Владислав 3 0.18
Русин Ростислав 2 0.12
Oleksiy Sydorov 1 0.06
Ткачук Евгений 1 0.06
Вачиберадзе Бека 1 0.06
Ременюк Андрей 1 0.06
Ari Moura 1 0.06
Фарина Марьян 1 0.06
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 3 0.19
Скорко Данил 3 0.19
Плакса Родион 2 0.13
Juan Alvina 1 0.06
Кравченко Антон 1 0.06
Джеовани 1 0.06
Кулаковский Артем 1 (1) 0.06
Kyrylo Sigeev 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 5 1
Курило Игорь 2 2
Ткачук Андрей 4 0
Мартынюк Ярослав 2 1
Борячук Андрей 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Габелок Артём 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Русин Ростислав 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Фарина Марьян 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 5 0
Логинов Сергей 4 0
Скорко Данил 4 0
Roman Savchenko 3 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Смирный Евгений 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Шостак Денис 2 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Микитишин Артур 1 0
Ермаков Георгий 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Металлист-1925
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Александрия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

5
4
Металлист-1925
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Александрия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
18%
1
20%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
12%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
17%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
4
33%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

27
20
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
3
11%
3
15%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
5
19%
5
25%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
22%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1
Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Александрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Верес 1:0 Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0
Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0

Результаты матчей

Металлист-1925
Александрия

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
5
3
7
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
7
5
12
1.5
2
14
1
16
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 17 10 4 3 31 - 17 34
2.
Днепр-1
 17 10 4 3 26 - 16 34
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Динамо Киев
 14 9 1 4 33 - 18 28
6.
Рух Львов
 17 6 8 3 25 - 19 26
7.
Ворскла
 17 6 5 6 18 - 25 23
8.
Черноморец Од
 16 7 1 8 25 - 24 22
9.
Колос Ковалёвка
 16 4 9 3 11 - 10 21
10.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
11.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
12.
Металлист-1925
 17 4 3 10 17 - 28 15
13.
Оболонь
 16 3 5 8 10 - 22 14
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 16 2 6 8 15 - 26 12
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 7 3 1 3 7 - 10 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 5 1 4 - 4 8
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Габелок Артём получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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