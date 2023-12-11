Тур: 17. Стадион: Левый Берег.
0:3
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаГабелок Артём
48' Желтая карточкаЖичиков Максим
60' Желтая карточкаТкачук Андрей
0:1
64' ГолСкорко Данил
71' Вторая желтая карточкаЖичиков Максим
0:2
75' ГолПлакса Родион
75' Желтая карточкаПлакса Родион
82' Желтая карточкаKyrylo Sigeev
0:3
83' ГолПлакса Родион
90'+4
Ход матча
42'
48'
57'
60'
64'
0:1
71'
75'
0:2
75'
82'
83'
0:3
17
Курило
Игорь
22
Скорко
Данил
30
Копына
Юрий
23
Джеовани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олег Голодюк
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Металлист-1925
Александрия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.18
|Юсов Дмитрий
|3
|0.18
|Дмитренко Владислав
|3
|0.18
|Русин Ростислав
|2
|0.12
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.06
|Ткачук Евгений
|1
|0.06
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.06
|Ременюк Андрей
|1
|0.06
|Ari Moura
|1
|0.06
|Фарина Марьян
|1
|0.06
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|3
|0.19
|Скорко Данил
|3
|0.19
|Плакса Родион
|2
|0.13
|Juan Alvina
|1
|0.06
|Кравченко Антон
|1
|0.06
|Джеовани
|1
|0.06
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.06
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|2
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Борячук Андрей
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Логинов Сергей
|4
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Шостак Денис
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Ермаков Георгий
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Металлист-1925
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Александрия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
5
4
Металлист-1925
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Александрия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
18%
1
20%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
12%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
17%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
4
33%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
27
20
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
3
11%
3
15%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
5
19%
5
25%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
6
22%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1
Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Александрия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Верес 1:0 Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0
Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0
Результаты матчей
Металлист-1925
Александрия
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
45
37
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
97
512
214
116
115
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5