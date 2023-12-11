Тур: 17. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
2:0
Конец матча
0'
13' Красная карточкаВовкун Артем
31' Желтая карточкаВолошин Назар
44' Желтая карточкаДубинчак Владислав
1:0
67' ГолБенито
74' Желтая карточкаTaras Moroz
76' Желтая карточкаКарась Даниил
81' Желтая карточкаСуханов Сергей
84' Вторая желтая карточкаTaras Moroz
88' Желтая карточкаЛукьянчук Павел
2:0
89' ПенальтиВанат Владислав
90' Желтая карточкаБражко Владимир
90' Желтая карточкаАндриевский Александр
90'+5
Ход матча
13'
31'
62'
67'
1:0
74'
76'
81'
84'
88'
89'
2:0
90'
25
Дячук
Максим
13
Кичак
Артём
34
Вовкун
Артем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 БенитоНападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
70 Kiril Korkh
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Динамо Киев
Оболонь
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
2.75
2.17
Среднее время на гол
32
41
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|7 (1)
|0.5
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|0.43
|Волошин Назар
|4
|0.29
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.29
|Бражко Владимир
|3
|0.21
|Караваев Александр
|2
|0.14
|Бенито
|2
|0.14
|Тымчик Александр
|2
|0.14
|Кабаев Владислав
|1
|0.07
|Сидорчук Сергей
|1
|0.07
|Дячук Максим
|1
|0.07
|Андриевский Александр
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|3
|0.19
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.19
|Тарануха Ростислав
|2
|0.13
|Черненко Руслан
|1
|0.06
|Карась Даниил
|1
|0.06
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|5
|0
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Ванат Владислав
|2
|1
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Бражко Владимир
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|8
|2
|Вовкун Артем
|3
|2
|Приймак Владислав
|5
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Дубко Валерий
|4
|0
|Yegor Prokopenko
|4
|0
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Суханов Сергей
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Черненко Руслан
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
2
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оболонь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
11
1
Динамо Киев
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Оболонь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
11
3
Голы по времени матча
Забито
18
5
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
2
40%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
33
10
18 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 10
7
21%
0
0%
1-15
6
18%
2
20%
16-30
5
15%
3
30%
31-45
3
9%
3
30%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
10
30%
2
20%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
4
22%
4
18%
61-75
2
11%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0
Оболонь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3
ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Оболонь
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
4:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:4
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
4
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
0
10 раз 63%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
62
25
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
27
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
610
113
412
59
59
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5