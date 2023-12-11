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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Динамо Киев
2:0
Конец матча
Оболонь
0'
13' Красная карточка
Вовкун Артем
31' Желтая карточка
Волошин Назар
44' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
1:0
67' Гол
Бенито
74' Желтая карточка
Taras Moroz
76' Желтая карточка
Карась Даниил
81' Желтая карточка
Суханов Сергей
84' Вторая желтая карточка
Taras Moroz
88' Желтая карточка
Лукьянчук Павел
2:0
89' Пенальти
Ванат Владислав
90' Желтая карточка
Бражко Владимир
90' Желтая карточка
Андриевский Александр
90'+5
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
25
Дячук
Максим
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
91
Волошин
Назар
29
Буяльский
Виталий
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
13
Кичак
Артём
2
Карась
Даниил
34
Вовкун
Артем
16
Лукьянчук
Павел
9
Igor
Medynsky
24
Yegor
Prokopenko
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
19
Косовский
Сергей
95
Igor
Krasnopir
8
Тарануха
Ростислав
Динамо Киев
Оболонь

История личных встреч

Динамо Киев
Оболонь

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:4
К
5:0
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

2.75
2.17

Среднее время на гол

32
41

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 7 (1) 0.5
Буяльский Виталий 6 (3) 0.43
Волошин Назар 4 0.29
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.29
Бражко Владимир 3 0.21
Караваев Александр 2 0.14
Бенито 2 0.14
Тымчик Александр 2 0.14
Кабаев Владислав 1 0.07
Сидорчук Сергей 1 0.07
Дячук Максим 1 0.07
Андриевский Александр 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Супряга Владислав 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 3 0.19
Суханов Сергей 3 (1) 0.19
Тарануха Ростислав 2 0.13
Черненко Руслан 1 0.06
Карась Даниил 1 0.06
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 5 0
Дубинчак Владислав 4 0
Ванат Владислав 2 1
Шепелев Владимир 3 0
Бражко Владимир 3 0
Сирота Александр 1 1
Андриевский Александр 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 8 2
Вовкун Артем 3 2
Приймак Владислав 5 0
Карась Даниил 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Дубко Валерий 4 0
Yegor Prokopenko 4 0
Vitaliy Grusha 2 1
Лукьянчук Павел 2 0
Суханов Сергей 2 0
Рыбка Александр 1 0
Черненко Руслан 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
2
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оболонь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

11
1
Динамо Киев
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Оболонь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

18
5
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
2
40%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

33
10
18 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 2
2 Не забивали 10
7
21%
0
0%
1-15
6
18%
2
20%
16-30
5
15%
3
30%
31-45
3
9%
3
30%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
10
30%
2
20%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 10
3
17%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
4
22%
4
18%
61-75
2
11%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0
Оболонь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3
ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Оболонь

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
4:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
4
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
0
10 раз 63%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
6
2
1.5
2
5
3
5
2.5
3
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
7
2
4
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
10
11
3
1.5
4
12
5
9
2.5
5
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 17 10 4 3 31 - 17 34
2.
Днепр-1
 17 10 4 3 26 - 16 34
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Динамо Киев
 14 9 1 4 33 - 18 28
6.
Рух Львов
 17 6 8 3 25 - 19 26
7.
Ворскла
 17 6 5 6 18 - 25 23
8.
Черноморец Од
 16 7 1 8 25 - 24 22
9.
Колос Ковалёвка
 16 4 9 3 11 - 10 21
10.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
11.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
12.
Металлист-1925
 17 4 3 10 17 - 28 15
13.
Оболонь
 16 3 5 8 10 - 22 14
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 16 2 6 8 15 - 26 12
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 7 3 1 3 7 - 10 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 5 1 4 - 4 8
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Волошин Назар получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      УДАЛЕНИЕ! - Вовкун Артем увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Динамо Киев 2:0 Оболонь онлайн

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