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  3. Матч сборных ФНЛ и Медиалиги 2023
Сборная ФНЛ
1:0
Второй тайм
Сборная Медиалиги

Ход матча

3'
Сердеров Сердер
1:0
Прогнозы 140
Сборная ФНЛ 85.7% (120)
X 7.1% (10)
Сборная Медиалиги 7.1% (10)
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Сборная ФНЛ
Сборная Медиалиги

Бомбардиры внутри турнира

Сборная ФНЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 1 1
Сборная Медиалиги
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Сборная ФНЛ
(2 матча)
100%
0 побед 0 ничьих 2 поражения
Сборная ФНЛ - Сборная Серии В 2:3 Сборная ФНЛ - Сборная Серии В 1:2

Топ бомбардиров
Сборная ФНЛ Сердеров Сердер 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 36'
    Контролирует мяч сборная ФНЛ. Передача направо, оттуда подал Ян Гудков, Зириков спокойно вышел на мяч. Кстати, сборная Медиалиги пока вратаря не меняет. 
  • 35'
    Хорошо разыграли игроки сборной Медиалиги, пас назад из штрафной, потом из полукруга налево на свободное пространство, только качество передачи подкачало. Потеря. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Гаглоев упал в чужой штрафной, свисток прозвучал, но только не в ту сторону. Пенальти не будет, Гаглоев сфолил на Тарасове в атаке. 
  • 33'
    Высокий заброс к штрафной сборной ФНЛ, Багаев отрабатывает в обороне, оставляя, к тому же, мяч у своей команды. Позиционная атака команды Первой лиги. 
  • 32'
    В атаке сборная Медиалиги, Гусаков решил не церемониться и пробил из опорной зоны соперника. В створ попал, но Фролкин мяч поймал. 
  • Второй тайм начался
    31'
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Всё, первый тайм завершён. 
  • Видеоповтор
    30'
    Пошёл рефери смотреть эпиход! Главный арбитр подошёл к комментатором матча! Смотрим он повтор. Объясняет он почему не видел момент. Смотрим. Заброс в штрафную площадь сборной Медиалиги, удар Алиева, который получил удар в грудь. Всё нормально. Продолжаем. 
  • 29'
    А самое интересно, что даже одна минута до конца не значит, что первый тайм закончится сходу. Матч должен выйти за пределы поля. 
  • 28'
    Движемся к перерыву. 
  • 27'
    Последние три минуты в первом тайме пошли. Но всё может измениться! Выбил мяч за боковую Давыдов, бросили аут номинальные хозяева, пеердача на Соснина, тот пытался сыграть в атаку. Не вышло. 
  • 26'
    Освоилась сборная Медиалиги. Частые замены позволяют им поддерживать требуемый уровень. ++2 балла для сборной МФЛ за удар в створ из-за пределов штрафной площади! 
  • 25'
    Положение вне игры зафиксировал реферпи у Гарба. А момент неплохой был у сборной Медиалиги. 
  • Замена
    24'
    Зириков сильно вперёд отправил игровой снаряд, а тем временем Солдатенко уходит с поля. Выходил голкипер новороссийского "Черноморца" Даниил Фролкин. 
  • 23'
     Гудков с мячом, передача на Фартуну, тот не сумел мячом завладеть. 
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    • 22'
      Нет опасных моментов у нас. Команды после забитого мяча успокоились. Вот тебе и Медийный футбол. С мячом Солдатенко, осмотрелся, сыграл на ближнего. Калешин пытается завладеть вниманием своих игроков. 
    • 21'
       Давыдов Илья на газоне, небольшое нарушение правил против него было. Но рефери показыает, что играем дальше. 
    • Замена
      20'
      Сердеров ушёл с поля. Алиев вступил в игру. Ждём активности от команды Первой лиги. Нарушение правил зафиксировал рефери в 30 метрах от ворот Солдатенко. 
    • 19'
      На чужую половину поля перевели игру номинальные гости, через левый край побежали в контратаку игроки Первой лиги, передача на  Фартуну, который неудачно в центр сыграл. 
    • Опасный момент
      17'
      Момент! Выше ворот! с пяти метров прошиб выше Кленкин! Какой момент был! Саадауев вернулся в игру. На три минуты можно менять по правилам Медийной лиги. 
    • Угловой
      16'
      Угловой удар для сборной ФНЛ. Подача в центр штрафной площади, отбились медийные игроки, подобрал игровой снаряд  Фартуна, но с подачей не получилось. А он у нас играл же в Медийной лиге и после этого ушёл в ФНЛ!
    • 15'
       Хосонов с мячом на правом фланге, сыграл в центр, попытка удара от Багаева! Выше цели! Сборная ФНЛ продолжает давление!
    • 14'
      Подача в штрафную площадь сборной Медиалиги, вышел из ворот  Зириков и забрал мяч. 
    • Угловой
      13'
      Угловой удар заработали номинальные гости. Маврин разыграл корнер, передача в штрафную площадь, забрал мяч Солдатенко. 
    • 12'
      От ворот пробил  Солдатенко, борьба за мяч в центре поля, передача назад на  Солдатенко, тот снова сильно вперёд. 
    • Желтая карточка
      11'
      Рзаев тоже жёлтую карточку получил. А не надо выступать когда ситуация уже заиграна. 
    • Желтая карточка
      10'
      Закипают страсти! Есть жёлтая карточка Саадуеву! Интрига, странные отношения и всё это сразу снимают на телефон! Вот такой он безжалостный и беспощадный русский Медиафутбол. 
    • 9'
       Алибеков вступил в отбор с Коржем. Тем временем "+3 балла" для сборной ФНЛ. Они сыграли красиво. 
    • 8'
      Аут заработали хозяева на левом фланге. Главный тренер номинальных гостей Игорь Звездин крупным планом. Кричит, подсказыает, но Первая лига в атаке. 
    • 6'
      Дмитрий Тарасов с мячом, перехватил он игровой снаряд у Гудкова, но нарушил правила. 
    • Описание гола
      5'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 1:0!!!  Сердеров !!!!! Ошибка обороны Медиалиги, мяч перехватил Азявин, выдал на Сердерова, который в касание с 9 метров расстрелял соперника! 
    • 4'
      С мячом  Хосонов сыграл он на Хосонова, тот на Гудкова. Не спешит с развитием атаки уже Багаев. Калешин крупным планом. Заводит он своих парней. Три минуты отыграли. А время идёт назад! 27:00 на табло! По правилам Медиалиги играем!
    • 3'
      С мячом Солдатенко, сыграл на ближнего. С мячом Багаев, отдал на Гудкова. Тот на Глушкова. 
    • 2'
      Сразу же в атаку побежали игроки сборной Медиалиги, но передача на левый край на Маврина неудачная вышла. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаются сборны ФНЛ и Медиалиги. Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 
    • Сборную ФНЛ сегодня возглавляет Евгений Калешин. Он свою речь произнёс! Ждём успех от сборной ФНЛ!
    • Тарасов заводит речь! Завёл он свою команду! Сможет ли команда Медиалиги что-то сделать? 
    • Сборные ФНЛ и Медиалиги ещё не проводили очных встреч;
      Стоит отметить, что клубы МФЛ одержали семь побед над командами из ФНЛ в Кубке России.

      Подробный прогноз на игру здесь
    Прогнозы 140
    Сборная ФНЛ 85.7% (120)
    X 7.1% (10)
    Сборная Медиалиги 7.1% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сборная ФНЛ 1:0 Сборная Медиалиги

    Исход игры
    Сборная ФНЛ
    85.7% (120)
    Ничья
    7.1% (10)
    Сборная Медиалиги
    7.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.72% (100)
    Меньше
    12.28% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.72% (100)
    Нет
    12.28% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Сборная ФНЛ
    37.1% (52)
    3:1 Сборная ФНЛ
    11.4% (16)
    3:2 Сборная ФНЛ
    7.1% (10)
    1:0 Сборная ФНЛ
    5% (7)
    2:0 Сборная ФНЛ
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    3:3 Ничья
    2.1% (3)
    4:3 Сборная ФНЛ
    1.4% (2)
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