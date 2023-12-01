В атаке сборная Медиалиги, Гусаков решил не церемониться и пробил из опорной зоны соперника. В створ попал, но Фролкин мяч поймал.

Высокий заброс к штрафной сборной ФНЛ, Багаев отрабатывает в обороне, оставляя, к тому же, мяч у своей команды. Позиционная атака команды Первой лиги.

Гаглоев упал в чужой штрафной, свисток прозвучал, но только не в ту сторону. Пенальти не будет, Гаглоев сфолил на Тарасове в атаке.

Хорошо разыграли игроки сборной Медиалиги, пас назад из штрафной, потом из полукруга налево на свободное пространство, только качество передачи подкачало. Потеря.

Контролирует мяч сборная ФНЛ. Передача направо, оттуда подал Ян Гудков, Зириков спокойно вышел на мяч. Кстати, сборная Медиалиги пока вратаря не меняет.

Гудков с мячом, передача на Фартуну, тот не сумел мячом завладеть.

Зириков сильно вперёд отправил игровой снаряд, а тем временем Солдатенко уходит с поля. Выходил голкипер новороссийского "Черноморца" Даниил Фролкин.

Положение вне игры зафиксировал реферпи у Гарба. А момент неплохой был у сборной Медиалиги.

Освоилась сборная Медиалиги. Частые замены позволяют им поддерживать требуемый уровень. ++2 балла для сборной МФЛ за удар в створ из-за пределов штрафной площади!

Последние три минуты в первом тайме пошли. Но всё может измениться! Выбил мяч за боковую Давыдов, бросили аут номинальные хозяева, пеердача на Соснина, тот пытался сыграть в атаку. Не вышло.

А самое интересно, что даже одна минута до конца не значит, что первый тайм закончится сходу. Матч должен выйти за пределы поля.

Пошёл рефери смотреть эпиход! Главный арбитр подошёл к комментатором матча! Смотрим он повтор. Объясняет он почему не видел момент. Смотрим. Заброс в штрафную площадь сборной Медиалиги, удар Алиева, который получил удар в грудь. Всё нормально. Продолжаем.

22' Нет опасных моментов у нас. Команды после забитого мяча успокоились. Вот тебе и Медийный футбол. С мячом Солдатенко, осмотрелся, сыграл на ближнего. Калешин пытается завладеть вниманием своих игроков.

21' Давыдов Илья на газоне, небольшое нарушение правил против него было. Но рефери показыает, что играем дальше.

20' Сердеров ушёл с поля. Алиев вступил в игру. Ждём активности от команды Первой лиги. Нарушение правил зафиксировал рефери в 30 метрах от ворот Солдатенко.

19' На чужую половину поля перевели игру номинальные гости, через левый край побежали в контратаку игроки Первой лиги, передача на Фартуну, который неудачно в центр сыграл.

17' Момент! Выше ворот! с пяти метров прошиб выше Кленкин! Какой момент был! Саадауев вернулся в игру. На три минуты можно менять по правилам Медийной лиги.

16' Угловой удар для сборной ФНЛ. Подача в центр штрафной площади, отбились медийные игроки, подобрал игровой снаряд Фартуна, но с подачей не получилось. А он у нас играл же в Медийной лиге и после этого ушёл в ФНЛ!

15' Хосонов с мячом на правом фланге, сыграл в центр, попытка удара от Багаева! Выше цели! Сборная ФНЛ продолжает давление!

14' Подача в штрафную площадь сборной Медиалиги, вышел из ворот Зириков и забрал мяч.

13' Угловой удар заработали номинальные гости. Маврин разыграл корнер, передача в штрафную площадь, забрал мяч Солдатенко.