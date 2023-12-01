1:0
Второй тайм
Ход матча
3'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Азявин ИльяПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
-
19 Алиев СаидНападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Основной состав
-
84 Зириков ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
-
- Защитник
-
14 Соснин АнтонЗащитник
-
22 Мазуров ИльяНападающий
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
Бомбардиры внутри турнира
Сборная ФНЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|1
|1
Сборная Медиалиги
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Сборная ФНЛ
(2 матча)
100%
0 побед 0 ничьих 2 поражения
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сборная ФНЛ 1:0 Сборная Медиалиги
Исход игры
Сборная ФНЛ
85.7% (120)
Ничья
7.1% (10)
Сборная Медиалиги
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
87.72% (100)
Меньше
12.28% (14)
Обе команды забьют
Да
87.72% (100)
Нет
12.28% (14)
Популярный счёт
2:1 Сборная ФНЛ
37.1% (52)
3:1 Сборная ФНЛ
11.4% (16)
3:2 Сборная ФНЛ
7.1% (10)
1:0 Сборная ФНЛ
5% (7)
2:0 Сборная ФНЛ
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:3 Ничья
2.1% (3)
4:3 Сборная ФНЛ
1.4% (2)
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