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Сборная ФНЛ
 
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Сборная Медиалиги
Прогнозы 44
Сборная ФНЛ 90.9% (40)
X 6.8% (3)
Сборная Медиалиги 2.3% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Результаты последних матчей

Сборная ФНЛ
(2 матча)
100%
0 побед 0 ничьих 2 поражения
Сборная ФНЛ - Сборная Серии В 2:3 Сборная ФНЛ - Сборная Серии В 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сборная ФНЛ - Сборная Медиалиги от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2023, осталось 2 дня 10 часов 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.1% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Сборная ФНЛ 90.9% (40)
    X 6.8% (3)
    Сборная Медиалиги 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сборная ФНЛ - Сборная Медиалиги онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сборная ФНЛ - Сборная Медиалиги

    Исход игры
    Сборная ФНЛ
    91.1% (41)
    Ничья
    6.7% (3)
    Сборная Медиалиги
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Сборная ФНЛ
    31.1% (14)
    3:1 Сборная ФНЛ
    13.3% (6)
    2:0 Сборная ФНЛ
    11.1% (5)
    1:0 Сборная ФНЛ
    8.9% (4)
    4:3 Сборная ФНЛ
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    3:2 Сборная ФНЛ
    4.4% (2)
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