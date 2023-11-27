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Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Сборная ФНЛ
(2 матча)
100%
0 побед 0 ничьих 2 поражения
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сборная ФНЛ - Сборная Медиалиги
Исход игры
Сборная ФНЛ
91.1% (41)
Ничья
6.7% (3)
Сборная Медиалиги
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (30)
Меньше
23.08% (9)
Обе команды забьют
Да
76.92% (30)
Нет
23.08% (9)
Популярный счёт
2:1 Сборная ФНЛ
31.1% (14)
3:1 Сборная ФНЛ
13.3% (6)
2:0 Сборная ФНЛ
11.1% (5)
1:0 Сборная ФНЛ
8.9% (4)
4:3 Сборная ФНЛ
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
3:2 Сборная ФНЛ
4.4% (2)
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