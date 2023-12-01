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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Волунтари
0:0
Перерыв
Петролул Плоешти
0'
36' Желтая карточка
Грозав Георге-Теодор

Ход матча

36'
 
Грозав Георге-Теодор
38'
Алийи Насер
Раду Бобок
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Петролул Плоешти
3.10
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Все Коэффициенты
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
17
Doru
Cristian
Andrei
23
Кырнац
Николае
20
Robert
Popescu
9
Думитер
Андрей
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
71
Seniko
Doua
5
Тичу
Валентин
Константин
8
Жаир
82
Диоманде
Исмаэль
6
Жефферсон
IV
99
Муси
Александру
Мариан
7
Грозав
Георге-Теодор
Волунтари
Петролул Плоешти

История личных встреч

Волунтари
Петролул Плоешти

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2
С
2:2
ТМК
0:0
С
0:1
С
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

99
82

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думитер Андрей 5 0.28
Немец Адам 4 0.22
Мерлой Джордже 3 0.17
Doru Cristian Andrei 2 0.11
Сигурьонссон Рунар 2 0.11
Robert Popescu 2 0.11
Раду Бобок 1 0.06
Раца Вадим 1 (1) 0.06
Матрикарди Патрисио 1 0.06
Andreas Nita 1 0.06
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0
Рикардинью XI 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 5 0.28
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.28
Муси Александру Мариан 3 0.17
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.17
Тичу Валентин Константин 1 0.06
Петрович Зоран 1 0.06
Хужа Мариан Фернандо 1 0.06
Будеску Константин 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Seniko Doua 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 5 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Рикардинью XI 3 0
Cristian Paz II 3 0
Думитер Андрей 3 0
Немец Адам 1 1
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Црепуля Любян 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Angelo Cocian 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seniko Doua 5 0
Папп Пол 4 0
Мейхерс Барт 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Тичу Валентин Константин 2 1
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Грозав Георге-Теодор 2 0
Диоманде Исмаэль 2 0
Ханка Серджу 2 0
Жаир 1 0
Зима Лукаш 1 0
Омрани Билель 1 0
Жефферсон IV 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Florin Pirvu 1 0

Результаты матчей

Волунтари
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Петролул Плоешти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
2
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

9
14
Волунтари
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Петролул Плоешти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
18%
1
20%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
5
36%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
5
42%
2
14%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
6
46%
76-90

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
4
17%
3
16%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
17%
6
32%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
7
30%
3
16%
76-90

Пропущено

32
19
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
4
13%
4
21%
61-75
4
13%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1
Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2
Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1

Результаты матчей

Волунтари
Петролул Плоешти

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
7
10
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 31 - 16 37
2.
ЧФР Клуж
 17 9 5 3 31 - 17 32
3.
Рапид Бухарест
 17 8 6 3 33 - 20 30
4.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 25 - 17 29
5.
Петролул Плоешти
 0:0 18 5 11 2 21 - 17 26
6.
Германнштадт
 17 5 10 2 24 - 16 25
7.
Университатя Клуж
 17 5 8 4 25 - 25 23
8.
Фарул Констанца
 17 6 4 7 24 - 28 22
9.
Волунтари
 0:0 18 5 6 7 24 - 31 21
10.
Сепси
 17 5 5 7 19 - 20 20
11.
Оцелул Галац
 17 3 11 3 17 - 17 20
12.
Политехника Яссы
 17 4 7 6 19 - 23 19
13.
УТА Арад
 17 4 7 6 19 - 25 19
14.
У Крайова 1948
 17 5 3 9 27 - 31 18
15.
Динамо Бухарест
 17 2 4 11 9 - 28 10
16.
Ботошани
 17 0 8 9 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
4.
Рапид Бухарест
 9 5 2 2 19 - 11 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Петролул Плоешти
 0:0 9 3 5 1 14 - 13 14
7.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
8.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
9.
УТА Арад
 8 3 2 3 10 - 12 11
10.
Волунтари
 0:0 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
12.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
13.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
6.
Петролул Плоешти
 0:0 9 2 6 1 7 - 4 12
7.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
8.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
9.
Волунтари
 0:0 9 2 4 3 12 - 16 10
10.
Фарул Констанца
 8 3 0 5 10 - 17 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
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Топ нарушителей
Ботошани Пий Джуниор 1 6
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
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