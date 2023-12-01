Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

39' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Волунтари

37' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Раду Бобок получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Раду Бобок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Жаир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

33' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Волунтари

32' Тичу Валентин Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хорошую попытку сделал Robert Popescu . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Doru Cristian Andrei бьет со штрафного в створ, но Лукас Зима держит все под контролем

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Грозав Георге-Теодор нанес удар головой, но Хесус Фернандес спокойно отбил мяч.

27' Seniko Doua создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Robert Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Диоманде Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

18' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Волунтари

16' Раца Вадим из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Судья свистит. Мейхерс Барт атаковал сзади соперника. Это Ioan Dumiter заработал своей команде штрафной

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Раца Вадим получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Раца Вадим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Жефферсон IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Волунтари

9' Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали

9' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

5' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

2' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля