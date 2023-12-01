Тур: 18. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: George Gaman
0:0
Перерыв
Ход матча
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
-
-
21 Andreas Nita
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиЗащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
История личных встреч
Волунтари
Петролул Плоешти
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.91
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
99
82
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Думитер Андрей
|5
|0.28
|Немец Адам
|4
|0.22
|Мерлой Джордже
|3
|0.17
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.11
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.11
|Robert Popescu
|2
|0.11
|Раду Бобок
|1
|0.06
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.06
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.06
|Andreas Nita
|1
|0.06
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.28
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.28
|Муси Александру Мариан
|3
|0.17
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.17
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.06
|Петрович Зоран
|1
|0.06
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.06
|Будеску Константин
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|5
|1
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Рикардинью XI
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Думитер Андрей
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Црепуля Любян
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seniko Doua
|5
|0
|Папп Пол
|4
|0
|Мейхерс Барт
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Петролул Плоешти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
2
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
9
14
Волунтари
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Петролул Плоешти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
18%
1
20%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
5
36%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
5
42%
2
14%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
6
46%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
4
17%
3
16%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
17%
6
32%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
7
30%
3
16%
76-90
Пропущено
32
19
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
4
13%
4
21%
61-75
4
13%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1
Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2
Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1
Результаты матчей
Волунтари
Петролул Плоешти
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
44
54
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
45
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
89
710
215
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|31 - 16
|37
|2.
|17
|9
|5
|3
|31 - 17
|32
|3.
|17
|8
|6
|3
|33 - 20
|30
|4.
|17
|8
|5
|4
|25 - 17
|29
|5.
|0:0
|18
|5
|11
|2
|21 - 17
|26
|6.
|17
|5
|10
|2
|24 - 16
|25
|7.
|17
|5
|8
|4
|25 - 25
|23
|8.
|17
|6
|4
|7
|24 - 28
|22
|9.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|24 - 31
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|11.
|17
|3
|11
|3
|17 - 17
|20
|12.
|17
|4
|7
|6
|19 - 23
|19
|13.
|17
|4
|7
|6
|19 - 25
|19
|14.
|17
|5
|3
|9
|27 - 31
|18
|15.
|17
|2
|4
|11
|9 - 28
|10
|16.
|17
|0
|8
|9
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|12.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|6.
|0:0
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|10.
|8
|3
|0
|5
|10 - 17
|9
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6