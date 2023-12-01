Тур: 18. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: George Gaman
0:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаГрозав Георге-Теодор
51' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
58' Желтая карточкаПапп Пол
67' Желтая карточкаМуси Александру Мариан
76' Красная карточкаДиоманде Исмаэль
83' Желтая карточкаЦрепуля Любян
84' Желтая карточкаТичу Валентин Константин
85' Желтая карточкаSeniko Doua
86' Желтая карточкаDoru Cristian Andrei
88' Вторая желтая карточкаМатрикарди Патрисио
90' Желтая карточкаIustin Raducan
90'+5
Ход матча
58'
76'
83'
85'
90'
90'
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
-
-
21 Andreas Nita
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиЗащитник
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
История личных встреч
Волунтари
Петролул Плоешти
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.91
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
99
82
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Думитер Андрей
|5
|0.28
|Немец Адам
|4
|0.22
|Мерлой Джордже
|3
|0.17
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.11
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.11
|Robert Popescu
|2
|0.11
|Раду Бобок
|1
|0.06
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.06
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.06
|Andreas Nita
|1
|0.06
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.28
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.28
|Муси Александру Мариан
|3
|0.17
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.17
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.06
|Петрович Зоран
|1
|0.06
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.06
|Будеску Константин
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|6
|2
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Рикардинью XI
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Думитер Андрей
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seniko Doua
|6
|0
|Папп Пол
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Мейхерс Барт
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Петролул Плоешти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
2
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
9
14
Волунтари
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Петролул Плоешти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
78% (14)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
2
18%
1
20%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
17%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
5
36%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
5
42%
2
14%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
6
46%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
4
17%
3
16%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
17%
6
32%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
7
30%
3
16%
76-90
Пропущено
32
19
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
4
13%
4
21%
61-75
4
13%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1
Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2
Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1
Результаты матчей
Волунтари
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
54
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
45
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
108
810
711
216
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|31 - 16
|37
|2.
|17
|9
|5
|3
|31 - 17
|32
|3.
|17
|8
|6
|3
|33 - 20
|30
|4.
|17
|8
|5
|4
|25 - 17
|29
|5.
|18
|5
|11
|2
|21 - 17
|26
|6.
|17
|5
|10
|2
|24 - 16
|25
|7.
|2:0
|18
|7
|4
|7
|26 - 28
|25
|8.
|17
|5
|8
|4
|25 - 25
|23
|9.
|18
|5
|6
|7
|24 - 31
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|11.
|17
|3
|11
|3
|17 - 17
|20
|12.
|17
|4
|7
|6
|19 - 25
|19
|13.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|19 - 25
|19
|14.
|17
|5
|3
|9
|27 - 31
|18
|15.
|17
|2
|4
|11
|9 - 28
|10
|16.
|17
|0
|8
|9
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|8.
|2:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|12.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|13.
|0:2
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|2:0
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|9.
|0:2
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6