Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [43] минут(а)

88' УДАЛЕНИЕ! - Матрикарди Патрисио получает вторую желтую за споры

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Seniko Doua получает желтую карточку за толчок соперника.

84' Рефери не любит споров - именно за это Тичу Валентин Константин сейчас получил желтую

83' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Оооо... вот это был удар! Немец Адам должен был забить с этой позиции.

82' Немец Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Раца Вадим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Ioan Dumiter получил травму и заменен. Флоря Даниэль выходит на поле.

80' Хорошую попытку сделал Doru Cristian Andrei . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Раца Вадим пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Ioan Dumiter получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Ioan Dumiter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Диоманде Исмаэль оказался удален с поля

76' Безумный фол. Диоманде Исмаэль грубо играет против соперника. Пострадал Ioan Dumiter

76' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

75' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Волунтари

74' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

74' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Оооо... вот это был удар! Doru Cristian Andrei должен был забить с этой позиции.

72' Doru Cristian Andrei оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Ioan Dumiter создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

69' Диоманде Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

68' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Волунтари

64' Хужа Мариан Фернандо не смог попасть в створ ударом издали

63' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Оооо... вот это был удар! Раца Вадим должен был забить с этой позиции.

62' Раца Вадим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Алийи Насер из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Волунтари

60' Seniko Doua не смог попасть в створ ударом издали

60' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Муси Александру Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Жефферсон IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Волунтари

57' Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали

57' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

56' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Волунтари

53' Жефферсон IV не смог попасть в створ ударом издали

53' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

51' Матрикарди Патрисио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Волунтари

49' Удар от ворот произведет Волунтари

49' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Жефферсон IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Doru Cristian Andrei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Армаш Игорь нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

47' Doru Cristian Andrei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника