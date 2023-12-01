Тур: 18. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:2
Первый тайм: 19'
Ход матча
14'
0:1
16'
0:2
Владение мячом
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Luis PhelipeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Нападающий
-
11 Gustavo XXI
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Политехника Яссы
Фарул Констанца
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1
1.58
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|4
|0.22
|Luis Phelipe
|3
|0.17
|Харрисон Шейон
|3
|0.17
|Julian Marchioni
|2
|0.11
|Andrei Gheorghita
|2
|0.11
|Carlos Jatoba
|1
|0.06
|Катанец Матия
|1
|0.06
|Войтуш Якуб
|1
|0.06
|Буш Сержиу
|1
|0.06
|Васвари Габриэл
|1
|0.06
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|5 (4)
|0.28
|Будеску Константин
|3
|0.17
|Ривалдиньо
|3
|0.17
|Артян Андрей
|3
|0.17
|Вынэ Йонуц
|2
|0.11
|Мунтяну Луис
|2
|0.11
|Мазилу Адриан
|1
|0.06
|Балута Тудор
|1
|0.06
|Грамени Константин
|1
|0.06
|Кырнац Николае
|1
|0.06
|Крисиума Матеус
|1
|0.06
|Сали Энес
|1
|0.06
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Alin Roman II
|2
|1
|Самайоа Николас
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Julian Marchioni
|3
|0
|Бордеяну Михай
|3
|0
|Ион Роберт
|1
|1
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Илие Флорин
|2
|0
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|6
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Георге Хаджи
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Грамени Константин
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
13
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Фарул Констанца
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
6
46%
3
19%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
3
27%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
19
25
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
4
21%
1
4%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
5
26%
3
12%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
3
16%
5
20%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Пропущено
23
27
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
13%
4
15%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
4
17%
7
26%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
2
9%
3
11%
61-75
6
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0
Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0
ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2
Результаты матчей
Политехника Яссы
Фарул Констанца
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
17
45
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
45
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
512
710
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|31 - 16
|37
|2.
|17
|9
|5
|3
|31 - 17
|32
|3.
|17
|8
|6
|3
|33 - 20
|30
|4.
|17
|8
|5
|4
|25 - 17
|29
|5.
|18
|5
|11
|2
|21 - 17
|26
|6.
|17
|5
|10
|2
|24 - 16
|25
|7.
|2:0
|18
|7
|4
|7
|26 - 28
|25
|8.
|17
|5
|8
|4
|25 - 25
|23
|9.
|18
|5
|6
|7
|24 - 31
|21
|10.
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|11.
|17
|3
|11
|3
|17 - 17
|20
|12.
|17
|4
|7
|6
|19 - 25
|19
|13.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|19 - 25
|19
|14.
|17
|5
|3
|9
|27 - 31
|18
|15.
|17
|2
|4
|11
|9 - 28
|10
|16.
|17
|0
|8
|9
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|8.
|2:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|12.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|13.
|0:2
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|2:0
|9
|4
|0
|5
|12 - 17
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|9.
|0:2
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|11.
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6