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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Политехника Яссы
0:2
Первый тайм: 19'
Фарул Констанца

Ход матча

14'
0:1
Будеску Константин
(Ривалдиньо)
16'
0:2
Ривалдиньо
(Вынэ Йонуц)

Владение мячом

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Политехника Яссы
Ничья
Фарул Констанца
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3.25
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Все Коэффициенты
1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
3
Самайоа
Николас
32
Катанец
Матия
27
Rares
Ispas
10
Alin
Roman
II
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
11
Antonio
Dumitru
17
Харрисон
Шейон
21
Luis
Phelipe
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
3
Попеску
Михай
8
Вынэ
Йонуц
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
7
Ривалдиньо
10
Будеску
Константин
9
Мунтяну
Луис
Политехника Яссы
Фарул Констанца

История личных встреч

Политехника Яссы
Фарул Констанца

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:3
Л1ГБ
0:3
ПЛ
1:2
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Л1
1:0
ДА
0:3
ДА
2:1
ДА
1:1

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1
1.58

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 4 0.22
Luis Phelipe 3 0.17
Харрисон Шейон 3 0.17
Julian Marchioni 2 0.11
Andrei Gheorghita 2 0.11
Carlos Jatoba 1 0.06
Катанец Матия 1 0.06
Войтуш Якуб 1 0.06
Буш Сержиу 1 0.06
Васвари Габриэл 1 0.06
Rares Ispas 0 0
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 5 (4) 0.28
Будеску Константин 3 0.17
Ривалдиньо 3 0.17
Артян Андрей 3 0.17
Вынэ Йонуц 2 0.11
Мунтяну Луис 2 0.11
Мазилу Адриан 1 0.06
Балута Тудор 1 0.06
Грамени Константин 1 0.06
Кырнац Николае 1 0.06
Крисиума Матеус 1 0.06
Сали Энес 1 0.06
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Попеску Михай 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Alin Roman II 2 1
Самайоа Николас 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Julian Marchioni 3 0
Бордеяну Михай 3 0
Ион Роберт 1 1
Войтуш Якуб 2 0
Илие Флорин 2 0
Carlos Jatoba 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Катанец Матия 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 6 0
Артян Андрей 4 0
Кики Давид 2 1
Георге Хаджи 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Будеску Константин 3 0
Вынэ Йонуц 2 0
Балута Тудор 2 0
Грамени Константин 2 0
Маринс Густаво 2 0
Неделку Драгош 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
13
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Фарул Констанца
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
6
46%
3
19%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
3
27%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

19
25
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
4
21%
1
4%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
5
26%
3
12%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
3
16%
5
20%
61-75
2
11%
5
20%
76-90

Пропущено

23
27
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
13%
4
15%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
4
17%
7
26%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
2
9%
3
11%
61-75
6
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0
Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0
ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2

Результаты матчей

Политехника Яссы
Фарул Констанца

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
4
5
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
7
10
2
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 31 - 16 37
2.
ЧФР Клуж
 17 9 5 3 31 - 17 32
3.
Рапид Бухарест
 17 8 6 3 33 - 20 30
4.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 25 - 17 29
5.
Петролул Плоешти
 18 5 11 2 21 - 17 26
6.
Германнштадт
 17 5 10 2 24 - 16 25
7.
Фарул Констанца
 2:0 18 7 4 7 26 - 28 25
8.
Университатя Клуж
 17 5 8 4 25 - 25 23
9.
Волунтари
 18 5 6 7 24 - 31 21
10.
Сепси
 17 5 5 7 19 - 20 20
11.
Оцелул Галац
 17 3 11 3 17 - 17 20
12.
УТА Арад
 17 4 7 6 19 - 25 19
13.
Политехника Яссы
 0:2 18 4 7 7 19 - 25 19
14.
У Крайова 1948
 17 5 3 9 27 - 31 18
15.
Динамо Бухарест
 17 2 4 11 9 - 28 10
16.
Ботошани
 17 0 8 9 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
4.
Рапид Бухарест
 9 5 2 2 19 - 11 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
7.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
8.
Фарул Констанца
 2:0 9 3 4 2 14 - 11 13
9.
УТА Арад
 8 3 2 3 10 - 12 11
10.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
12.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
13.
Политехника Яссы
 0:2 9 1 5 3 9 - 15 8
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 8 0 5 3 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
Фарул Констанца
 2:0 9 4 0 5 12 - 17 12
6.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Петролул Плоешти
 9 2 6 1 7 - 4 12
8.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
9.
Политехника Яссы
 0:2 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 6
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Университатя Крайова Банку Никусор 6
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    Политехника Яссы
    Ничья
    Фарул Констанца
    3.35
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    3.20
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    Политехника Яссы
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