Судье надоело, что Mihai Aioani тянет время и он наказал его горчичником

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

57' Команда Фарул Констанца играла лучше в этом тайме.

57' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

55' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

55' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фарул Констанца будет все-таки засчитан.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

54' Луи Мунтяну удалось забить из легкой позиции.

53' Г О О О О О Л - Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца легко посылает мяч в пустые ворота правой! Луи Мунтяну легко с этим справился!

53' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Alin Roman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Будеску Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

46' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Будеску Константин пробует нанести удар издали, но Силвиу Лунг держит все под контролем

45' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Матч возобновлен

44' Mihai Aioani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Самайоа Николас наказан за толчок Mihai Aioani

43' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

34' Бордеяну Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Харрисон Шейон пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

29' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

26' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Будеску Константин пробил со штрафного прямо в стенку

23' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фарул Констанца будет все-таки засчитан.

19' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

17' Луи Мунтяну сделал ключевой пас для гола!

16' Вынэ Йонуц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Alin Roman пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

9' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Фарул Констанца

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

9' Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Харрисон Шейон не смог попасть в створ ударом издали

2' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Alin Roman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть