Тур: 18. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Szabolcs Kovacs
2:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолБудеску Константин
0:2
16' ГолРивалдиньо
45' Желтая карточкаAlin Roman II
0:3
45' ГолМунтяну Луис
45' Желтая карточкаБордеяну Михай
1:3
55' ГолХаррисон Шейон
2:3
64' ГолAlin Roman II
70' Желтая карточкаRares Ispas
78' Желтая карточкаРивалдиньо
89' Желтая карточкаГеорге Хаджи
89' Желтая карточкаБоргнино Марко
90' Желтая карточкаГрамени Константин
90' Желтая карточкаАйоани Михай
90'+9
Ход матча
9'
0:1
16'
0:2
45'
45'
45'
55'
1:3
64'
2:3
70'
78'
85'
89'
89'
90'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
12
Айоани
Михай
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Luis PhelipeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Нападающий
-
11 Gustavo XXI
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Политехника Яссы
Фарул Констанца
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1
1.58
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|5
|0.28
|Харрисон Шейон
|4
|0.22
|Luis Phelipe
|3
|0.17
|Julian Marchioni
|2
|0.11
|Andrei Gheorghita
|2
|0.11
|Carlos Jatoba
|1
|0.06
|Катанец Матия
|1
|0.06
|Войтуш Якуб
|1
|0.06
|Буш Сержиу
|1
|0.06
|Васвари Габриэл
|1
|0.06
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|5 (4)
|0.28
|Будеску Константин
|4
|0.22
|Ривалдиньо
|4
|0.22
|Мунтяну Луис
|3
|0.17
|Артян Андрей
|3
|0.17
|Вынэ Йонуц
|2
|0.11
|Мазилу Адриан
|1
|0.06
|Балута Тудор
|1
|0.06
|Грамени Константин
|1
|0.06
|Кырнац Николае
|1
|0.06
|Крисиума Матеус
|1
|0.06
|Сали Энес
|1
|0.06
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Самайоа Николас
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Julian Marchioni
|3
|0
|Ион Роберт
|1
|1
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Илие Флорин
|2
|0
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|6
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Артян Андрей
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
7
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Фарул Констанца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
13
Политехника Яссы
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
4
36%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
6
38%
3
17%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
3
27%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
21
28
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
4
19%
2
7%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
4
19%
6
21%
46-60
4
19%
5
18%
61-75
2
10%
5
18%
76-90
Пропущено
26
29
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
15%
4
14%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
5
19%
7
24%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
6
23%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0
Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0
ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2
Результаты матчей
Политехника Яссы
Фарул Констанца
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
27
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
45
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
612
810
216
216
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 6
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|6