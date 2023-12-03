Тур: 18. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Andrei Chivulete
1:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
19'
1:0
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
История личных встреч
Университатя Клуж
У Крайова 1948
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|8 (4)
|0.44
|Кипчу Александру
|4
|0.22
|Попа Даньел
|4
|0.22
|Стойка Янис
|4
|0.22
|Митря Богдан
|2
|0.11
|Кымпану Георге
|1
|0.06
|Мирон Джордже
|1
|0.06
|Георге Валентин
|1
|0.06
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.5
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.22
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.17
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.17
|William Baeten
|2
|0.11
|Лакруа Лео
|2
|0.11
|Vladislav Blanuta
|2
|0.11
|Албу Константин
|1
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.06
|Бахасса Яссин
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Пициан Андрей
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Георге Валентин
|0
|1
|Кымпану Георге
|0
|1
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|3
|1
|Маскареньяс Матеус
|3
|1
|Лакруа Лео
|2
|1
|Аким Влад
|3
|0
|Бахасса Яссин
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
У Крайова 1948
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Университатя Клуж
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
У Крайова 1948
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
17
Упущенные победы
18
10
Университатя Клуж
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
У Крайова 1948
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
17
Упущенные победы
25
16
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
6
55%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
11%
4
21%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
4
22%
4
21%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Забито
26
27
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
15%
4
15%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
7
27%
7
26%
76-90
Пропущено
24
31
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
13%
7
23%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
6
25%
5
16%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
4
17%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1
Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 ФК Залау - У Крайова 1948 0:1
У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
У Крайова 1948
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
17
63
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
17
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
611
710
413
512
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|31 - 16
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|31 - 18
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|26 - 17
|32
|4.
|18
|8
|7
|3
|33 - 20
|31
|5.
|1:0
|18
|6
|8
|4
|26 - 25
|26
|6.
|18
|5
|11
|2
|21 - 17
|26
|7.
|18
|7
|4
|7
|27 - 30
|25
|8.
|18
|5
|10
|3
|24 - 18
|25
|9.
|18
|5
|7
|6
|21 - 25
|22
|10.
|18
|5
|6
|7
|24 - 31
|21
|11.
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|12.
|17
|3
|11
|3
|17 - 17
|20
|13.
|18
|4
|7
|7
|21 - 26
|19
|14.
|0:1
|18
|5
|3
|10
|27 - 32
|18
|15.
|17
|2
|4
|11
|9 - 28
|10
|16.
|18
|0
|9
|9
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|8.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|12.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|13.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|1:0
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|4.
|8
|2
|6
|0
|10 - 6
|12
|5.
|9
|4
|0
|5
|13 - 19
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|11.
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|12.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6