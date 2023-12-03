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Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Университатя Клуж
2:1
Конец матча
У Крайова 1948
0'
1:0
19' Гол
Стойка Янис
1:1
38' Гол
Бахасса Яссин
2:1
53' Гол
Попа Даньел
63' Желтая карточка
Падула Андреа
67' Желтая карточка
Бахасса Яссин
90'+4
23
Илиев
Пламен
27
Кипчу
Александру
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
26
Dorinel
Oancea
98
Симон
Габриэл
4
Дукуре
Кевин
Гробры
7
Стойка
Янис
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
50
Ion-Cristian
Gurau
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
99
Vladislav
Blanuta
Университатя Клуж
У Крайова 1948

История личных встреч

Университатя Клуж
У Крайова 1948

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:4
С
1:3
С
5:0
С
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 8 (4) 0.44
Попа Даньел 5 0.28
Стойка Янис 5 0.28
Кипчу Александру 4 0.22
Митря Богдан 2 0.11
Кымпану Георге 1 0.06
Мирон Джордже 1 0.06
Георге Валентин 1 0.06
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.5
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.22
Бауса Хуан 3 (1) 0.17
Сидибе Секу 3 (1) 0.17
William Baeten 2 0.11
Лакруа Лео 2 0.11
Vladislav Blanuta 2 0.11
Бахасса Яссин 1 0.06
Албу Константин 1 0.06
Ибрагим Джибрил 1 0.06
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Митря Богдан 4 0
Бик Овидиу 4 0
Нистор Дан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Димитров Радослав 2 0
Илиев Пламен 2 0
Пициан Андрей 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Георге Валентин 0 1
Кымпану Георге 0 1
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Попадюк Дору 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 4 1
Маскареньяс Матеус 3 1
Бахасса Яссин 4 0
Лакруа Лео 2 1
Аким Влад 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Албу Константин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
William Baeten 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
У Крайова 1948
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Университатя Клуж
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
У Крайова 1948
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
17

Упущенные победы

18
10
Университатя Клуж
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
У Крайова 1948
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
17

Упущенные победы

25
16

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
6
55%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
11%
4
21%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
4
22%
4
21%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Забито

26
27
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
15%
4
15%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
3
12%
5
19%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
7
27%
7
26%
76-90

Пропущено

24
31
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
13%
7
23%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
6
25%
5
16%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1
Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 ФК Залау - У Крайова 1948 0:1
У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
У Крайова 1948

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
6
3
1
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
1
7
3
6
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
7
10
4
13
2.5
5
12
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 31 - 16 37
2.
ЧФР Клуж
 18 9 5 4 31 - 18 32
3.
Университатя Крайова
 18 9 5 4 26 - 17 32
4.
Рапид Бухарест
 18 8 7 3 33 - 20 31
5.
Университатя Клуж
 18 6 8 4 27 - 26 26
6.
Петролул Плоешти
 18 5 11 2 21 - 17 26
7.
Фарул Констанца
 18 7 4 7 27 - 30 25
8.
Германнштадт
 18 5 10 3 24 - 18 25
9.
УТА Арад
 18 5 7 6 21 - 25 22
10.
Волунтари
 18 5 6 7 24 - 31 21
11.
Сепси
 17 5 5 7 19 - 20 20
12.
Оцелул Галац
 17 3 11 3 17 - 17 20
13.
Политехника Яссы
 18 4 7 7 21 - 26 19
14.
У Крайова 1948
 18 5 3 10 28 - 33 18
15.
Динамо Бухарест
 17 2 4 11 9 - 28 10
16.
Ботошани
 18 0 9 9 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
ФКСБ
 8 5 2 1 13 - 7 17
4.
Рапид Бухарест
 9 5 2 2 19 - 11 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
8.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
9.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
10.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
12.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
13.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Политехника Яссы
 9 1 5 3 11 - 16 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
4.
Оцелул Галац
 8 2 6 0 10 - 6 12
5.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
6.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Петролул Плоешти
 9 2 6 1 7 - 4 12
8.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
9.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Германнштадт Sota Mino 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Весь список
  • 94'
    Dorinel Oancea ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Robert Mihai Silaghi получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 94'
    Robert Mihai Silaghi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Robert Mihai Silaghi успешно блокирует удар.
  • 93'
    Vladislav Blanuta пробил со штрафного прямо в стенку
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