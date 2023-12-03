Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Команда Университатя Клуж играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Хорошую попытку сделал Стойка Янис . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Кипчу Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Г О О О О Л - Yassine Bahassa правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

38' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

33' Кипчу Александру пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

28' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Бауса Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Попа Даньел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Клуж будет все-таки засчитан.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Клуж

19' Г О О О О Л - Стойка Янис правой ногой классно пробил с лета.

16' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Энрикеш Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

4' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' На стадионе зимние условия – снег начался.