Тур: 18. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Бирсан Марсель
0:1
Первый тайм: 17'
Ход матча
7'
0:1
Владение мячом
27
Олару
Дариус
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
ФКСБ
Оцелул Галац
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
22 матча
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.62
0.78
Среднее время на гол
146
115
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.23
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
73
99
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|7 (2)
|0.41
|Коман Флоринел
|6 (1)
|0.35
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.24
|Попеску Октавиан
|2
|0.12
|Дава Джойским
|2
|0.12
|Шут Адриан
|2
|0.12
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.12
|Радунович Ристо
|1
|0.06
|Балута Александр
|1
|0.06
|Попеску Овидиу
|1
|0.06
|Микулеску Давид
|1
|0.06
|Эджума Малком
|1
|0.06
|Ликсандру Михай
|1
|0.06
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|8 (2)
|0.47
|Yuri Cisotti
|3 (2)
|0.18
|Фредерик
|2
|0.12
|Teles
|1
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.06
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.06
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Коман Флоринел
|4
|1
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Ликсандру Михай
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желев Милен
|5
|0
|Ariel Lopez1
|5
|0
|Живулич Диего
|4
|0
|Yuri Cisotti
|4
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Гонсалвес
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Оцелул Галац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
ФКСБ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
17
6
ФКСБ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Оцелул Галац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
20
10
Голы по времени матча
Забито
13
10
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
4
31%
3
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
5
28%
0
0%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
6
33%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
1
6%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
7
64%
76-90
Забито
31
17
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
9
29%
29%
3
18%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
6
19%
2
12%
31-45
6
19%
3
18%
46-60
5
16%
4
24%
61-75
1
3%
3
18%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
10
59%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1
Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1
Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2
Результаты матчей
ФКСБ
Оцелул Галац
Точный счет
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
53
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
35
27
17
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
116
107
413
314
116
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|18
|11
|4
|3
|31 - 17
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|31 - 18
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|26 - 17
|32
|4.
|18
|8
|7
|3
|33 - 20
|31
|5.
|18
|6
|8
|4
|27 - 26
|26
|6.
|18
|5
|11
|2
|21 - 17
|26
|7.
|18
|7
|4
|7
|27 - 30
|25
|8.
|18
|5
|10
|3
|24 - 18
|25
|9.
|1:0
|18
|4
|11
|3
|18 - 17
|23
|10.
|18
|5
|7
|6
|21 - 25
|22
|11.
|18
|5
|6
|7
|24 - 31
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|13.
|18
|4
|7
|7
|21 - 26
|19
|14.
|18
|5
|3
|10
|28 - 33
|18
|15.
|17
|2
|4
|11
|9 - 28
|10
|16.
|18
|0
|9
|9
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|8.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|13.
|1:0
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|1:0
|9
|3
|6
|0
|11 - 6
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|5.
|9
|4
|0
|5
|13 - 19
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|7.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|11.
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|13.
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6