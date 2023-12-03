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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
ФКСБ
0:1
Первый тайм: 17'
Оцелул Галац
0'
0:1
7' Гол
Teles

Ход матча

7'
0:1
Teles

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Оцелул Галац
4.05
6.60
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6.06
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Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
16
Ликсандру
Михай
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
23
Попеску
Овидиу
11
Микулеску
Давид
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
2
Желев
Милен
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
5
Ariel
Lopez1
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
ФКСБ
Оцелул Галац

История личных встреч

ФКСБ
Оцелул Галац

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

22 матча

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:1
С
0:2
К
0:0
ТМК
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ДА
2:1
С
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
0:1
ДА
5:0
ДА
2:0
ДА
0:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.62
0.78

Среднее время на гол

146
115

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.23
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
99

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 7 (2) 0.41
Коман Флоринел 6 (1) 0.35
Компаньо Андреа 4 (2) 0.24
Попеску Октавиан 2 0.12
Дава Джойским 2 0.12
Шут Адриан 2 0.12
Джокович Дамьян 2 (1) 0.12
Радунович Ристо 1 0.06
Балута Александр 1 0.06
Попеску Овидиу 1 0.06
Микулеску Давид 1 0.06
Эджума Малком 1 0.06
Ликсандру Михай 1 0.06
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 8 (2) 0.47
Yuri Cisotti 3 (2) 0.18
Фредерик 2 0.12
Teles 1 0.06
Фатаи Кехинде 1 0.06
Бодиштяну Штефан 1 0.06
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Коман Флоринел 4 1
Крецу Валентин 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Балута Александр 4 0
Олару Дариус 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Siyabonga Ngezana 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Шут Адриан 2 0
Ликсандру Михай 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Кордя Андрей 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желев Милен 5 0
Ariel Lopez1 5 0
Живулич Диего 4 0
Yuri Cisotti 4 0
Alexandru Pop 2 1
Гонсалвес 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
George Carjan 2 0
Жардан Василий 2 0
Relu Stoian 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Бодиштяну Штефан 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Teles 1 0
Ловрич Драган 1 0
Латушан Розарио 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Оцелул Галац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
ФКСБ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

17
6
ФКСБ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Оцелул Галац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

20
10

Голы по времени матча

Забито

13
10
10 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
4
31%
3
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Забито

18
7
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
5
28%
0
0%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
6
33%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
1
6%
1
14%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
7
64%
76-90

Забито

31
17
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
9
29%
29%
3
18%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
6
19%
2
12%
31-45
6
19%
3
18%
46-60
5
16%
4
24%
61-75
1
3%
3
18%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
10
59%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1
Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1
Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2

Результаты матчей

ФКСБ
Оцелул Галац

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
3
1.5
1
8
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
6
10
7
1.5
4
13
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:1 18 11 4 3 31 - 17 37
2.
ЧФР Клуж
 18 9 5 4 31 - 18 32
3.
Университатя Крайова
 18 9 5 4 26 - 17 32
4.
Рапид Бухарест
 18 8 7 3 33 - 20 31
5.
Университатя Клуж
 18 6 8 4 27 - 26 26
6.
Петролул Плоешти
 18 5 11 2 21 - 17 26
7.
Фарул Констанца
 18 7 4 7 27 - 30 25
8.
Германнштадт
 18 5 10 3 24 - 18 25
9.
Оцелул Галац
 1:0 18 4 11 3 18 - 17 23
10.
УТА Арад
 18 5 7 6 21 - 25 22
11.
Волунтари
 18 5 6 7 24 - 31 21
12.
Сепси
 17 5 5 7 19 - 20 20
13.
Политехника Яссы
 18 4 7 7 21 - 26 19
14.
У Крайова 1948
 18 5 3 10 28 - 33 18
15.
Динамо Бухарест
 17 2 4 11 9 - 28 10
16.
Ботошани
 18 0 9 9 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Рапид Бухарест
 9 5 2 2 19 - 11 17
4.
ФКСБ
 0:1 9 5 2 2 13 - 8 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
8.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
9.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
10.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
12.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
13.
Оцелул Галац
 1:0 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Политехника Яссы
 9 1 5 3 11 - 16 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:1 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Оцелул Галац
 1:0 9 3 6 0 11 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
5.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
6.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Петролул Плоешти
 9 2 6 1 7 - 4 12
8.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
9.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Германнштадт Sota Mino 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Весь список
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    • 13'
      Желев Милен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 12'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Оцелул Галац контролирует мяч.
    • 11'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: ФКСБ: 49%, Оцелул Галац: 51%.
    • 9'
      Фантастический гол, где все сам сделал Teles!
    • 9'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Оцелул Галац будет все-таки засчитан.
    • 8'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Оцелул Галац.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Steaua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Оцелул Галац
    4.05
    6.60
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    6.06
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