Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ФКСБ

89' Ротариу Дорин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Ротариу Дорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Компаньо Андреа нанес удар головой, но Cosmin Dur-Bozoanca спокойно отбил мяч.

83' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Ох, нехорошо это выглядит. Juri Cisotti получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Коман Флоринел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет ФКСБ

74' Teles не смог попасть в створ ударом издали

73' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Cosmin Dur-Bozoanca взял и забрал мяч на выходе

73' Матч возобновлен

73' Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Джокович Дамьян

67' Juri Cisotti получил желтую карточку от судьи

67' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

64' Отличная индивидуальная работа от Juri Cisotti , гол забит с изяществом.

64' Фредерик сделал ключевой пас для гола!

64' Г О О О О Л - Juri Cisotti забивает с правой ноги!

64' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет ФКСБ

64' Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Фатаи Кехинде

62' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Teles получил желтую карточку от судьи

60' Попеску Овидиу из команды ФКСБ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

60' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Матч возобновлен

58' Рефери не любит споров - именно за это Коман Флоринел сейчас получил желтую

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Ротариу Дорин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Оооо... вот это был удар! Alexandru Pop должен был забить с этой позиции.

54' Хорошую попытку сделал Alexandru Pop. Удар в створ, но вратарь начеку

52' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет ФКСБ

47' Гонсалвес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе