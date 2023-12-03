Тур: 18. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Бирсан Марсель
0:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолTeles
8' Желтая карточкаЛиксандру Михай
19' Желтая карточкаAriel Lopez1
58' Желтая карточкаКоман Флоринел
61' Желтая карточкаTeles
0:2
64' ГолYuri Cisotti
67' Желтая карточкаYuri Cisotti
90' Желтая карточкаДжокович Дамьян
90' Вторая желтая карточкаКоман Флоринел
90'+7
Ход матча
7'
0:1
19'
58'
61'
64'
0:2
67'
90'
90'
Владение мячом
27
Олару
Дариус
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
ФКСБ
Оцелул Галац
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
22 матча
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.62
0.78
Среднее время на гол
146
115
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.23
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
73
99
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|7 (2)
|0.39
|Коман Флоринел
|6 (1)
|0.33
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.22
|Попеску Октавиан
|2
|0.11
|Дава Джойским
|2
|0.11
|Шут Адриан
|2
|0.11
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.11
|Радунович Ристо
|1
|0.06
|Балута Александр
|1
|0.06
|Попеску Овидиу
|1
|0.06
|Микулеску Давид
|1
|0.06
|Эджума Малком
|1
|0.06
|Ликсандру Михай
|1
|0.06
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|8 (2)
|0.44
|Yuri Cisotti
|4 (2)
|0.22
|Teles
|2
|0.11
|Фредерик
|2
|0.11
|Фатаи Кехинде
|1
|0.06
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.06
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|5
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Желев Милен
|5
|0
|Живулич Диего
|4
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Гонсалвес
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Teles
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Оцелул Галац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
4
ФКСБ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Оцелул Галац
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
17
6
ФКСБ
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Оцелул Галац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
20
10
Голы по времени матча
Забито
13
12
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
4
31%
4
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
50%
76-90
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
5
28%
0
0%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
6
33%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
1
6%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
7
64%
76-90
Забито
31
19
19 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
9
29%
29%
4
21%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
6
19%
3
16%
46-60
5
16%
5
26%
61-75
1
3%
3
16%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
10
59%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1
Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2
Оцелул Галац
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1
Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 ФК Залау - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2
Результаты матчей
ФКСБ
Оцелул Галац
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
126
108
513
315
117
117
117
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 5