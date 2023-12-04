Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Сепси

48' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Marius Stefanescu получил желтую карточку от судьи

45' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Гезали Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

41' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.

41' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Отелита Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Отелита Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Судья свистит. Marius Stefanescu атаковал сзади соперника. Это Амзар Йонуц заработал своей команде штрафной

37' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Сепси

36' Лукао II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Г О О О О Л - Marius Stefanescu забивает ударом с левой ноги!

29' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Marius Stefanescu из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

25' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бани Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Патрике Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Удар от ворот произведет Сепси

22' Дани Иглесиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Амзар Йонуц навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Сепси

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

13' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Marius Stefanescu из команды Сепси

11' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Хорошую попытку сделал Шафранко Павол . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Илич Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Сепси

6' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

2' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля