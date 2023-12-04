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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Сепси
2:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
1:0
11' Гол
Штефэнеску Мариус
2:0
30' Гол
Штефэнеску Мариус
45' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
2:1
51' Гол
Goncalo Gregorio
68' Желтая карточка
Чоботарю Денис
90'+4
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
4
Кечкеш
Акош
25
Отелита
Богдан
21
Алими
Исник
97
Варга
Роланд
5
Родригес
Хонатан
II
10
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
23
Патрике
Разван
27
Григоре
Рикардо
2
Моура
Габриэл
22
Бани
Андрей
16
Илич
Кристиан
10
Дани
Иглесиас
31
Амзар
Йонуц
99
Гезали
Ламин
19
Абдалла
Хаким
Сепси
Динамо Бухарест

История личных встреч

Сепси
Динамо Бухарест

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:3
К
2:3
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

102
72

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 5 0.28
Алими Исник 4 (1) 0.22
Шафранко Павол 4 0.22
Аганович Аднан 3 0.17
Матей Космин 1 0.06
Рондон Марио 1 0.06
Георге Ион 1 0.06
Каллаку Шерифф 1 0.06
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Чоботарю Денис 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 4 0.22
Dennis Politic 2 0.11
Костин Кристиан 1 0.06
Ларрусеа Горка 1 0.06
Абдалла Хаким 1 0.06
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 6 0
Штефэнеску Мариус 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Алими Исник 3 0
Георге Ион 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Матей Космин 1 1
Аганович Аднан 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Штефан Флорин 2 0
Отелита Богдан 2 0
Варга Роланд 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Никзули Роланд 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Оройан Дариус 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 5 0
Dennis Politic 5 0
Амзар Йонуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Илич Кристиан 3 0
Бани Андрей 3 0
Патрике Разван 2 0
Лукао II 2 0
Голубович Аднан 2 0
Омавоо Жозуэ 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Гезали Ламин 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Сепси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Динамо Бухарест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
5
Сепси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Динамо Бухарест
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

5
2
Сепси
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Динамо Бухарест
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

11
18
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
4
36%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
13%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
5
42%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
2
10%
3
30%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
6
30%
1
10%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
2
20%
76-90

Пропущено

22
30
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
7
32%
3
10%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
2
9%
6
20%
31-45
5
23%
6
20%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
3
14%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0
Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1

Результаты матчей

Сепси
Динамо Бухарест

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сепси
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
8
10
5
13
1.5
1
17
2
16
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 4 3 31 - 18 37
2.
ЧФР Клуж
 18 9 5 4 31 - 18 32
3.
Университатя Крайова
 18 9 5 4 26 - 17 32
4.
Рапид Бухарест
 18 8 7 3 33 - 20 31
5.
Университатя Клуж
 18 6 8 4 27 - 26 26
6.
Петролул Плоешти
 18 5 11 2 21 - 17 26
7.
Фарул Констанца
 18 7 4 7 27 - 30 25
8.
Германнштадт
 18 5 10 3 24 - 18 25
9.
Сепси
 18 6 5 7 21 - 21 23
10.
Оцелул Галац
 18 4 11 3 19 - 17 23
11.
УТА Арад
 18 5 7 6 21 - 25 22
12.
Волунтари
 18 5 6 7 24 - 31 21
13.
Политехника Яссы
 18 4 7 7 21 - 26 19
14.
У Крайова 1948
 18 5 3 10 28 - 33 18
15.
Динамо Бухарест
 18 2 4 12 10 - 30 10
16.
Ботошани
 18 0 9 9 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Рапид Бухарест
 9 5 2 2 19 - 11 17
4.
ФКСБ
 9 5 2 2 13 - 9 17
5.
Германнштадт
 9 4 4 1 15 - 8 16
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
9.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
10.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
12.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
13.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
14.
Политехника Яссы
 9 1 5 3 11 - 16 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
5.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
6.
Университатя Крайова
 9 3 3 3 11 - 11 12
7.
Петролул Плоешти
 9 2 6 1 7 - 4 12
8.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
9.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
10.
Волунтари
 9 2 4 3 12 - 16 10
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
УТА Арад
 9 1 5 3 9 - 13 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
Весь список

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Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Германнштадт Sota Mino 1 5
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