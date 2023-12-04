Тур: 18. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Петреску Раду
2:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолШтефэнеску Мариус
2:0
30' ГолШтефэнеску Мариус
45' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
2:1
51' ГолGoncalo Gregorio
68' Желтая карточкаЧоботарю Денис
90'+4
Ход матча
11'
30'
51'
2:1
68'
Владение мячом
21
Алими
Исник
97
Варга
Роланд
10
Матей
Космин
5
Лукао
II
22
Бани
Андрей
31
Амзар
Йонуц
99
Гезали
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Динамо Бухарест
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
102
72
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|5
|0.28
|Алими Исник
|4 (1)
|0.22
|Шафранко Павол
|4
|0.22
|Аганович Аднан
|3
|0.17
|Матей Космин
|1
|0.06
|Рондон Марио
|1
|0.06
|Георге Ион
|1
|0.06
|Каллаку Шерифф
|1
|0.06
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|4
|0.22
|Dennis Politic
|2
|0.11
|Костин Кристиан
|1
|0.06
|Ларрусеа Горка
|1
|0.06
|Абдалла Хаким
|1
|0.06
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Алими Исник
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Матей Космин
|1
|1
|Аганович Аднан
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Dennis Politic
|5
|0
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Лукао II
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Динамо Бухарест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
5
Сепси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Динамо Бухарест
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
5
2
Сепси
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Динамо Бухарест
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Пропущено
11
18
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
4
36%
3
17%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
3
27%
3
17%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
13%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
5
42%
76-90
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 10
2
10%
3
30%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
6
30%
1
10%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
2
20%
76-90
Пропущено
22
30
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
7
32%
3
10%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
2
9%
6
20%
31-45
5
23%
6
20%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
3
14%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0
Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1
Результаты матчей
Сепси
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сепси
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
810
513
117
216
117
117
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 5