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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 33'
Университатя Крайова
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Университатя Крайова
3.51
3.20
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2.58
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Все Коэффициенты
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
51
Ороиан
Александру
96
Балауре
Сильвиу
16
Мурджа
Алессандро
8
Альхассан
Баба
97
Alexandru
Daniel
Jipa
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
4
Крецу
Александру
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
37
Дансиу
Мариан
27
Куртич
Ясмин
24
Рогульич
Анте
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
Германнштадт
Университатя Крайова

История личных встреч

Германнштадт
Университатя Крайова

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
0:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.2

Среднее время на гол

150
450

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

83
135

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.32
Балауре Сильвиу 5 0.26
Янку Габриэль 2 0.11
Альхассан Баба 2 0.11
Негуц Кристиан 1 0.05
Ороиан Александру 1 0.05
Petru Dragos 1 0.05
Alexandru Daniel Jipa 1 0.05
Гэман Валеричэ 1 0.05
Бейян Флориан 1 0.05
Петреску Петришор 1 0.05
Sota Mino 1 0.05
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 5 0.26
Маркович Йован 4 0.21
Крецу Александру 3 0.16
Иван Андрей 3 (2) 0.16
Рогульич Анте 2 0.11
Дансиу Мариан 2 0.11
Банку Никусор 1 0.05
Хури Льес 1 0.05
Кольич Элвир 1 0.05
Кэпэцынэ Михай 1 0.05
Скречу Владимир 1 0.05
Баярам Штефан 1 0.05
Куртич Ясмин 1 (1) 0.05
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 5 1
Негуц Кристиан 4 0
Альхассан Баба 4 0
Бейян Флориан 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Ciprian Biceanu 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 6 0
Иван Андрей 4 1
Влэдою Штефан 4 0
Скречу Владимир 4 0
Матею Александру 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Juraj Badelj 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Крецу Александру 2 0
Хури Льес 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Кольич Элвир 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Раул Силва 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Ишфан Александру 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Университатя Крайова
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
2
Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Университатя Крайова
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
14
Германнштадт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Университатя Крайова
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
6
40%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
6
55%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
4
50%
5
45%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
13%
4
27%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

23
26
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
13%
5
19%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
9
39%
3
12%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
5
22%
10
38%
76-90

Пропущено

19
17
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
3
18%
16-30
5
26%
7
41%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0

Результаты матчей

Германнштадт
Университатя Крайова

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
6
12
3
15
2.5
4
14
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 4 3 31 - 18 37
2.
Университатя Крайова
 0:0 19 9 6 4 26 - 17 33
3.
ЧФР Клуж
 18 9 5 4 31 - 18 32
4.
Рапид Бухарест
 19 8 7 4 34 - 22 31
5.
Университатя Клуж
 18 6 8 4 27 - 26 26
6.
Петролул Плоешти
 18 5 11 2 21 - 17 26
7.
Германнштадт
 0:0 19 5 11 3 24 - 18 26
8.
Фарул Констанца
 18 7 4 7 27 - 30 25
9.
Волунтари
 19 6 6 7 26 - 32 24
10.
Сепси
 18 6 5 7 21 - 21 23
11.
Оцелул Галац
 18 4 11 3 19 - 17 23
12.
Политехника Яссы
 19 5 7 7 22 - 26 22
13.
УТА Арад
 19 5 7 7 21 - 26 22
14.
У Крайова 1948
 18 5 3 10 28 - 33 18
15.
Динамо Бухарест
 18 2 4 12 10 - 30 10
16.
Ботошани
 18 0 9 9 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 0:0 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
ФКСБ
 9 5 2 2 13 - 9 17
4.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Германнштадт
 0:0 10 4 5 1 15 - 8 17
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
9.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
10.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
13.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
14.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
5.
Университатя Крайова
 0:0 10 3 4 3 11 - 11 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
8.
Петролул Плоешти
 9 2 6 1 7 - 4 12
9.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Германнштадт
 0:0 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Германнштадт Sota Mino 1 5
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    Германнштадт
    Ничья
    Университатя Крайова
    3.51
    3.20
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    2.58
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