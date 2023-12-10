Тур: 19. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Попа Каталин
0:0
Первый тайм: 33'
0'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
34
Раул
Силва
27
Куртич
Ясмин
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Борца ФлоринЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
Германнштадт
Университатя Крайова
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.2
Среднее время на гол
150
450
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
83
135
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.32
|Балауре Сильвиу
|5
|0.26
|Янку Габриэль
|2
|0.11
|Альхассан Баба
|2
|0.11
|Негуц Кристиан
|1
|0.05
|Ороиан Александру
|1
|0.05
|Petru Dragos
|1
|0.05
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.05
|Гэман Валеричэ
|1
|0.05
|Бейян Флориан
|1
|0.05
|Петреску Петришор
|1
|0.05
|Sota Mino
|1
|0.05
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|5
|0.26
|Маркович Йован
|4
|0.21
|Крецу Александру
|3
|0.16
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.16
|Рогульич Анте
|2
|0.11
|Дансиу Мариан
|2
|0.11
|Банку Никусор
|1
|0.05
|Хури Льес
|1
|0.05
|Кольич Элвир
|1
|0.05
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.05
|Скречу Владимир
|1
|0.05
|Баярам Штефан
|1
|0.05
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.05
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|5
|1
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Матею Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Раул Силва
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Университатя Крайова
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
2
Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Университатя Крайова
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
14
Германнштадт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Университатя Крайова
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
6
40%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
20%
6
55%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
4
50%
5
45%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
13%
4
27%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
23
26
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
13%
5
19%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
9
39%
3
12%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
5
22%
10
38%
76-90
Пропущено
19
17
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
3
18%
16-30
5
26%
7
41%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0
Результаты матчей
Германнштадт
Университатя Крайова
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
36
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
711
612
315
414
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 18
|37
|2.
|0:0
|19
|9
|6
|4
|26 - 17
|33
|3.
|18
|9
|5
|4
|31 - 18
|32
|4.
|19
|8
|7
|4
|34 - 22
|31
|5.
|18
|6
|8
|4
|27 - 26
|26
|6.
|18
|5
|11
|2
|21 - 17
|26
|7.
|0:0
|19
|5
|11
|3
|24 - 18
|26
|8.
|18
|7
|4
|7
|27 - 30
|25
|9.
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|10.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|11.
|18
|4
|11
|3
|19 - 17
|23
|12.
|19
|5
|7
|7
|22 - 26
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|21 - 26
|22
|14.
|18
|5
|3
|10
|28 - 33
|18
|15.
|18
|2
|4
|12
|10 - 30
|10
|16.
|18
|0
|9
|9
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|5.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|8.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|9.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|9
|3
|6
|0
|12 - 6
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|13 - 19
|12
|8.
|9
|2
|6
|1
|7 - 4
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|0:0
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|13.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|9
|1
|1
|7
|7 - 19
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 5