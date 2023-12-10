25' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Германнштадт

24' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Янку Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку

19' Удар от ворот произведет Германнштадт

19' Митрицэ Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Иван Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ороиан Александру пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

14' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Рогульич Анте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

8' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Альхассан Баба нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

4' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Германнштадт

2' Кольич Элвир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре