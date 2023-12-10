Тур: 19. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Попа Каталин
2:1
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаГэман Валеричэ
1:0
51' ГолЯнку Габриэль
1:1
52' ГолМитрицэ Александру
2:1
61' ГолОроиан Александру
70' Желтая карточкаКрецу Александру
90' Желтая карточкаИвайло Петев
90'+9
Ход матча
42'
51'
1:0
52'
61'
70'
90'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
34
Раул
Силва
27
Куртич
Ясмин
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Борца ФлоринЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
Германнштадт
Университатя Крайова
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.2
Среднее время на гол
150
450
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
83
135
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.32
|Балауре Сильвиу
|5
|0.26
|Янку Габриэль
|3
|0.16
|Ороиан Александру
|2
|0.11
|Альхассан Баба
|2
|0.11
|Негуц Кристиан
|1
|0.05
|Petru Dragos
|1
|0.05
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.05
|Гэман Валеричэ
|1
|0.05
|Бейян Флориан
|1
|0.05
|Петреску Петришор
|1
|0.05
|Sota Mino
|1
|0.05
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|6
|0.32
|Маркович Йован
|4
|0.21
|Крецу Александру
|3
|0.16
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.16
|Рогульич Анте
|2
|0.11
|Дансиу Мариан
|2
|0.11
|Банку Никусор
|1
|0.05
|Хури Льес
|1
|0.05
|Кольич Элвир
|1
|0.05
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.05
|Скречу Владимир
|1
|0.05
|Баярам Штефан
|1
|0.05
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.05
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|5
|1
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Альхассан Баба
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Матею Александру
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Juraj Badelj
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Раул Силва
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Университатя Крайова
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
3
Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Университатя Крайова
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
14
Германнштадт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Университатя Крайова
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
17
12
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
12%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
7
41%
3
25%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
6
50%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
4
44%
5
38%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
13%
4
27%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
25
27
7 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
3
12%
5
19%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
10
40%
4
15%
46-60
3
12%
3
11%
61-75
5
20%
10
37%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
5%
1
5%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
5
25%
7
37%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
3
15%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0
Результаты матчей
Германнштадт
Университатя Крайова
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
64
36
28
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
27
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
811
613
316
415
118
217
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 5