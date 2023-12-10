Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Рефери не любит споров - именно за это Ивайло Петев сейчас получил желтую

94' Удар от ворот произведет Германнштадт

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

85' Паращив Даниэль из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

85' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Германнштадт

76' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Альхассан Баба получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Альхассан Баба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Оооо... вот это был удар! Паращив Даниэль должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Паращив Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Альхассан Баба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Удар от ворот произведет Германнштадт

71' Рогульич Анте не смог попасть в створ ударом издали

70' Крецу Александру получает желтую карточку за игру рукой

68' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

64' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Г О О О О Л - Ороиан Александру забивает ударом с правой ноги!

59' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Рогульич Анте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Паращив Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Г О О О О Л - Митрицэ Александру забивает с левой ноги!

52' Кольич Элвир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Г О О О О Л - Янку Габриэль из команды Германнштадт левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

51' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Куртич Ясмин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

49' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.