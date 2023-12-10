Тур: 19. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Andrei Chivulete
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
18
Артян
Андрей
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Полузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ЖаирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
-
14 David Vraciu
-
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фарул Констанца
Петролул Плоешти
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.3
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.37
1.32
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|5 (4)
|0.26
|Будеску Константин
|4
|0.21
|Ривалдиньо
|4
|0.21
|Мунтяну Луис
|3
|0.16
|Артян Андрей
|3
|0.16
|Вынэ Йонуц
|2
|0.11
|Мазилу Адриан
|1
|0.05
|Балута Тудор
|1
|0.05
|Грамени Константин
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Крисиума Матеус
|1
|0.05
|Сали Энес
|1
|0.05
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.26
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.26
|Муси Александру Мариан
|3
|0.16
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.16
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.05
|Петрович Зоран
|1
|0.05
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.05
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|6
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Артян Андрей
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seniko Doua
|6
|0
|Папп Пол
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Мейхерс Барт
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Петролул Плоешти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
2
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
7
14
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Петролул Плоешти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
78% (14)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
1
7%
1
20%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
27%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
3
17%
6
46%
76-90
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
2
7%
3
16%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
6
21%
6
32%
46-60
5
18%
4
21%
61-75
5
18%
3
16%
76-90
Пропущено
29
19
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
14%
3
16%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
7
24%
2
11%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
4
14%
4
21%
61-75
5
17%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2
Результаты матчей
Фарул Констанца
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
54
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
45
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
108
810
711
216
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|31 - 18
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|31 - 18
|32
|3.
|19
|9
|5
|5
|27 - 19
|32
|4.
|19
|8
|7
|4
|34 - 22
|31
|5.
|19
|6
|10
|3
|26 - 19
|28
|6.
|0:0
|19
|5
|12
|2
|21 - 17
|27
|7.
|18
|6
|8
|4
|27 - 26
|26
|8.
|0:0
|19
|7
|5
|7
|27 - 30
|26
|9.
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|10.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|11.
|18
|4
|11
|3
|19 - 17
|23
|12.
|19
|5
|7
|7
|22 - 26
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|21 - 26
|22
|14.
|18
|5
|3
|10
|28 - 33
|18
|15.
|18
|2
|4
|12
|10 - 30
|10
|16.
|18
|0
|9
|9
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|8.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|9.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|2.
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|9
|3
|6
|0
|12 - 6
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|6.
|0:0
|10
|2
|7
|1
|7 - 4
|13
|7.
|0:0
|9
|4
|0
|5
|13 - 19
|12
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|13.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|9
|1
|1
|7
|7 - 19
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 5