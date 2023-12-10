11' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

10' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Грозав Георге-Теодор пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

2' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.