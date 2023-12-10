Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Narek Grigoryan

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Дануляса Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Zoran Mitrov пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

86' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Мазилу Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Попеску Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Г О О О О О О Л - Ларие Йонуц из команды Фарул Констанца с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

76' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Будеску Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

69' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Дюссо Дамьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Тактическая замена. Хужа Мариан Фернандо уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu

60' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

58' Папп Пол выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

58' Жефферсон IV не смог попасть в створ ударом издали

58' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Попеску Михай получает желтую карточку за толчок соперника.

54' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ривалдиньо сделал ключевой пас для гола!

52' Ривалдиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с правой ноги!

52' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

51' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

50' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Будеску Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника