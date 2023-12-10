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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Фарул Констанца
3:1
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
1:0
30' Пенальти
Будеску Константин
35' Желтая карточка
Будеску Константин
2:0
52' Гол
Мунтяну Луис
54' Желтая карточка
Попеску Михай
61' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
3:0
78' Гол
Ларие Йонуц
3:1
81' Гол
Папп Пол
90'+5
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
99
Дюссо
Дамьен
8
Вынэ
Йонуц
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
7
Ривалдиньо
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
6
Жефферсон
IV
99
Муси
Александру
Мариан
7
Грозав
Георге-Теодор
8
Жаир
Фарул Констанца
Петролул Плоешти

История личных встреч

Фарул Констанца
Петролул Плоешти

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:2
С
2:0
С
1:3
ТМК
1:2
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ЛI
0:0
ЛI
0:3
ЛI
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.3

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.37
1.32

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
68

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 6 (4) 0.32
Будеску Константин 5 (1) 0.26
Ривалдиньо 4 0.21
Мунтяну Луис 4 0.21
Артян Андрей 3 0.16
Вынэ Йонуц 2 0.11
Мазилу Адриан 1 0.05
Балута Тудор 1 0.05
Грамени Константин 1 0.05
Кырнац Николае 1 0.05
Крисиума Матеус 1 0.05
Сали Энес 1 0.05
Попеску Михай 0 0
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 5 0.26
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.26
Муси Александру Мариан 3 0.16
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.16
Тичу Валентин Константин 1 0.05
Петрович Зоран 1 0.05
Папп Пол 1 0.05
Хужа Мариан Фернандо 1 0.05
Думитриу Лучан 0 0
Seniko Doua 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 0
Георге Хаджи 3 1
Будеску Константин 4 0
Артян Андрей 4 0
Кики Давид 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Грамени Константин 3 0
Вынэ Йонуц 2 0
Балута Тудор 2 0
Маринс Густаво 2 0
Дюссо Дамьен 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seniko Doua 6 0
Папп Пол 5 0
Тичу Валентин Константин 3 1
Мейхерс Барт 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Диоманде Исмаэль 2 1
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Грозав Георге-Теодор 2 0
Ханка Серджу 2 0
Жаир 1 0
Зима Лукаш 1 0
Омрани Билель 1 0
Жефферсон IV 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Муси Александру Мариан 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Iustin Raducan 1 0
Florin Pirvu 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Петролул Плоешти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
3
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

7
14
Фарул Констанца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
5% (1)
74% (14)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
1
6%
1
17%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
2
12%
2
33%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
2
14%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
3
17%
6
46%
76-90

Забито

31
20
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
2
6%
3
15%
1-15
7
23%
2
10%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
7
23%
6
30%
46-60
5
16%
4
20%
61-75
6
19%
4
20%
76-90

Пропущено

30
22
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
7
23%
2
9%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
6
20%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2

Результаты матчей

Фарул Констанца
Петролул Плоешти

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
5
4
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
5
4
5
1.5
2
8
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
11
8
9
10
1.5
7
12
3
16
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 4 3 31 - 18 37
2.
ЧФР Клуж
 18 9 5 4 31 - 18 32
3.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 27 - 19 32
4.
Рапид Бухарест
 19 8 7 4 34 - 22 31
5.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 30 - 31 28
6.
Германнштадт
 19 6 10 3 26 - 19 28
7.
Университатя Клуж
 18 6 8 4 27 - 26 26
8.
Петролул Плоешти
 19 5 11 3 22 - 20 26
9.
Волунтари
 19 6 6 7 26 - 32 24
10.
Сепси
 18 6 5 7 21 - 21 23
11.
Оцелул Галац
 18 4 11 3 19 - 17 23
12.
Политехника Яссы
 19 5 7 7 22 - 26 22
13.
УТА Арад
 19 5 7 7 21 - 26 22
14.
У Крайова 1948
 18 5 3 10 28 - 33 18
15.
Динамо Бухарест
 18 2 4 12 10 - 30 10
16.
Ботошани
 18 0 9 9 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 9 6 3 0 15 - 3 21
2.
Университатя Крайова
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
4.
ФКСБ
 9 5 2 2 13 - 9 17
5.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
9.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
10.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
13.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
14.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 6 2 1 18 - 9 20
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
5.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
6.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
7.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
8.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
ФКСБ Олару Дариус 7 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Фарул Констанца Попеску Михай 7
ФКСБ Пантя Александру 1 5
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