Тур: 19. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Andrei Chivulete
3:1
Конец матча
0'
1:0
30' ПенальтиБудеску Константин
35' Желтая карточкаБудеску Константин
2:0
52' ГолМунтяну Луис
54' Желтая карточкаПопеску Михай
61' Желтая карточкаДюссо Дамьен
3:0
78' ГолЛарие Йонуц
3:1
81' ГолПапп Пол
90'+5
Ход матча
30'
52'
2:0
54'
61'
61'
78'
3:0
Владение мячом
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
18
Артян
Андрей
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Полузащитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ЖаирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
-
14 David Vraciu
-
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фарул Констанца
Петролул Плоешти
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.3
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.37
1.32
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|6 (4)
|0.32
|Будеску Константин
|5 (1)
|0.26
|Ривалдиньо
|4
|0.21
|Мунтяну Луис
|4
|0.21
|Артян Андрей
|3
|0.16
|Вынэ Йонуц
|2
|0.11
|Мазилу Адриан
|1
|0.05
|Балута Тудор
|1
|0.05
|Грамени Константин
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Крисиума Матеус
|1
|0.05
|Сали Энес
|1
|0.05
|Попеску Михай
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.26
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.26
|Муси Александру Мариан
|3
|0.16
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.16
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.05
|Петрович Зоран
|1
|0.05
|Папп Пол
|1
|0.05
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.05
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Будеску Константин
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seniko Doua
|6
|0
|Папп Пол
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Мейхерс Барт
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Петролул Плоешти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
3
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
7
14
Фарул Констанца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
5% (1)
74% (14)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 15
1
6%
1
17%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
2
12%
2
33%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
7%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
3
17%
6
46%
76-90
Забито
31
20
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
2
6%
3
15%
1-15
7
23%
2
10%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
7
23%
6
30%
46-60
5
16%
4
20%
61-75
6
19%
4
20%
76-90
Пропущено
30
22
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
7
23%
2
9%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
6
20%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2
Результаты матчей
Фарул Констанца
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
55
54
28
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
55
45
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
118
910
712
316
316
118
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|7 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5