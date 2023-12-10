Тур: 19. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Колтеску Себастьян
Ход матча
7'
26'
1:1
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
19
Могос
Василе
73
Мухар
Карло
45
Камора
Мауру
29
Авуну
Дюрель
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
-
29 Авуну ДюрельНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
ЧФР Клуж
ФКСБ
22 матча
50%
50%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
50%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
64%
36%
0 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 22 победы
47 матчей
23.4%
44.7%
31.9%
11 побед 21 ничья 15 побед
Первый тайм
29.8%
57.4%
12.8%
14 побед 27 ничьих 6 побед
Второй тайм
25.5%
27.7%
46.8%
12 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
0.91
0.92
Среднее время на гол
98
98
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
1.38
0.7
Среднее время на гол
65
129
Всего голов
54
38
Голов в среднем за матч
1.15
0.81
Тотал матчей
2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
78
111
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|6
|0.32
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.21
|Мухар Карло
|4
|0.21
|Авуну Дюрель
|3
|0.16
|Тахцидис Панайотис
|3 (2)
|0.16
|Камора Мауру
|2
|0.11
|Айети Арлинд
|2
|0.11
|Джуричич Лука
|2
|0.11
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.11
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Дяк Чиприан
|1
|0.05
|Маня Кристьян
|1
|0.05
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|8 (2)
|0.42
|Коман Флоринел
|6 (1)
|0.32
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.21
|Попеску Октавиан
|2
|0.11
|Дава Джойским
|2
|0.11
|Шут Адриан
|2
|0.11
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.11
|Радунович Ристо
|1
|0.05
|Балута Александр
|1
|0.05
|Попеску Овидиу
|1
|0.05
|Микулеску Давид
|1
|0.05
|Эджума Малком
|1
|0.05
|Ликсандру Михай
|1
|0.05
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|6
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|5
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
ФКСБ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
5
ЧФР Клуж
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
ФКСБ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
14
12
ЧФР Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
ФКСБ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
15
18
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
3
20%
5
28%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
27%
2
11%
31-45
1
7%
6
33%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
7%
4
31%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
33%
4
31%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
25%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Забито
30
31
17 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
4
13%
9
29%
29%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
9
30%
6
19%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
4
13%
1
3%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
5
26%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
5
26%
5
28%
61-75
2
11%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
ФКСБ
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
54
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
54
45
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
99
108
711
315
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|19
|11
|5
|3
|32 - 19
|38
|2.
|1:1
|19
|9
|6
|4
|32 - 19
|33
|3.
|19
|9
|5
|5
|27 - 19
|32
|4.
|19
|8
|7
|4
|34 - 22
|31
|5.
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|6.
|19
|6
|10
|3
|26 - 19
|28
|7.
|18
|6
|8
|4
|27 - 26
|26
|8.
|19
|5
|11
|3
|22 - 20
|26
|9.
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|10.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|11.
|18
|4
|11
|3
|19 - 17
|23
|12.
|19
|5
|7
|7
|22 - 26
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|21 - 26
|22
|14.
|18
|5
|3
|10
|28 - 33
|18
|15.
|18
|2
|4
|12
|10 - 30
|10
|16.
|18
|0
|9
|9
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|6
|4
|0
|16 - 4
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|4.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|9.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|11.
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|19 - 20
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|2.
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|9
|3
|6
|0
|12 - 6
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|6.
|9
|4
|0
|5
|13 - 19
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|8.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|9.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|13.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|9
|1
|1
|7
|7 - 19
|4
|16.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|8 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5