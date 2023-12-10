Тур: 19. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Колтеску Себастьян
0'
1:0
7' ГолТахцидис Панайотис
1:1
26' ГолОлару Дариус
58' Желтая карточкаМухар Карло
86' Желтая карточкаКомпаньо Андреа
86' Желтая карточкаШут Адриан
90'+7
Ход матча
7'
26'
1:1
58'
86'
86'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
19
Могос
Василе
73
Мухар
Карло
45
Камора
Мауру
29
Авуну
Дюрель
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
- Защитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Камора МауруПолузащитник
-
29 Авуну ДюрельНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
ЧФР Клуж
ФКСБ
22 матча
50%
50%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
50%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
64%
36%
0 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 22 победы
47 матчей
23.4%
44.7%
31.9%
11 побед 21 ничья 15 побед
Первый тайм
29.8%
57.4%
12.8%
14 побед 27 ничьих 6 побед
Второй тайм
25.5%
27.7%
46.8%
12 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
0.91
0.92
Среднее время на гол
98
98
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
1.38
0.7
Среднее время на гол
65
129
Всего голов
54
38
Голов в среднем за матч
1.15
0.81
Тотал матчей
2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
78
111
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|6
|0.32
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.21
|Мухар Карло
|4
|0.21
|Авуну Дюрель
|3
|0.16
|Тахцидис Панайотис
|3 (2)
|0.16
|Камора Мауру
|2
|0.11
|Айети Арлинд
|2
|0.11
|Джуричич Лука
|2
|0.11
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.11
|Бетанкор Хефте
|1
|0.05
|Дяк Чиприан
|1
|0.05
|Маня Кристьян
|1
|0.05
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|8 (2)
|0.42
|Коман Флоринел
|6 (1)
|0.32
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.21
|Попеску Октавиан
|2
|0.11
|Дава Джойским
|2
|0.11
|Шут Адриан
|2
|0.11
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.11
|Радунович Ристо
|1
|0.05
|Балута Александр
|1
|0.05
|Попеску Овидиу
|1
|0.05
|Микулеску Давид
|1
|0.05
|Эджума Малком
|1
|0.05
|Ликсандру Михай
|1
|0.05
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|5
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
ФКСБ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
6
ЧФР Клуж
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
ФКСБ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
14
12
ЧФР Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
ФКСБ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
4
25%
5
26%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
1
6%
1
5%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
25%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
7%
4
31%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
33%
4
31%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
25%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Забито
31
32
18 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
5
16%
9
28%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
9
29%
29%
6
19%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
4
13%
1
3%
76-90
Пропущено
20
19
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
25%
3
16%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
25%
5
26%
61-75
2
10%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
ФКСБ
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
55
54
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
55
45
28
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
172
910
109
712
316
217
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|8 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|7