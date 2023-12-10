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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
ЧФР Клуж
1:1
Конец матча
ФКСБ
0'
1:0
7' Гол
Тахцидис Панайотис
1:1
26' Гол
Олару Дариус
58' Желтая карточка
Мухар Карло
86' Желтая карточка
Компаньо Андреа
86' Желтая карточка
Шут Адриан
90'+7
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
3
Морган
Зив
19
Могос
Василе
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
45
Камора
Мауру
29
Авуну
Дюрель
30
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
ЧФР Клуж
ФКСБ

История личных встреч

ЧФР Клуж
ФКСБ

22 матча

50%
50%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
50%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

64%
36%
0 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 22 победы

47 матчей

23.4%
44.7%
31.9%
11 побед 21 ничья 15 побед

Первый тайм

29.8%
57.4%
12.8%
14 побед 27 ничьих 6 побед

Второй тайм

25.5%
27.7%
46.8%
12 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

0.91
0.92

Среднее время на гол

98
98

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

1.38
0.7

Среднее время на гол

65
129

Всего голов

54
38

Голов в среднем за матч

1.15
0.81

Тотал матчей

2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

78
111

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 6 0.32
Бирлигея Даниэль 4 0.21
Мухар Карло 4 0.21
Авуну Дюрель 3 0.16
Тахцидис Панайотис 3 (2) 0.16
Камора Мауру 2 0.11
Айети Арлинд 2 0.11
Джуричич Лука 2 0.11
Йебоа Эммануэль 2 0.11
Бетанкор Хефте 1 0.05
Дяк Чиприан 1 0.05
Маня Кристьян 1 0.05
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Красники Эрмал 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 8 (2) 0.42
Коман Флоринел 6 (1) 0.32
Компаньо Андреа 4 (2) 0.21
Попеску Октавиан 2 0.11
Дава Джойским 2 0.11
Шут Адриан 2 0.11
Джокович Дамьян 2 (1) 0.11
Радунович Ристо 1 0.05
Балута Александр 1 0.05
Попеску Овидиу 1 0.05
Микулеску Давид 1 0.05
Эджума Малком 1 0.05
Ликсандру Михай 1 0.05
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Тахцидис Панайотис 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Фика Алин 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Илие Матей 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 5 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Балута Александр 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Олару Дариус 3 0
Шут Адриан 3 0
Ликсандру Михай 3 0
Siyabonga Ngezana 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
ФКСБ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
6
ЧФР Клуж
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
ФКСБ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

14
12
ЧФР Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
ФКСБ
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
4
25%
5
26%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
1
6%
1
5%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
25%
2
20%
1-15
2
50%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
7%
4
31%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
33%
4
31%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
25%
1
11%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
2
13%
3
33%
76-90

Забито

31
32
18 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
5
16%
9
28%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
9
29%
29%
6
19%
31-45
4
13%
6
19%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
4
13%
1
3%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
25%
3
16%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
5
25%
5
26%
61-75
2
10%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1
ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
ФКСБ

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
5
4
3
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
5
5
4
5
2.5
2
8
2
7
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
17
2
9
10
1.5
10
9
7
12
2.5
3
16
2
17
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 32 - 19 38
2.
ЧФР Клуж
 19 9 6 4 32 - 19 33
3.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 27 - 19 32
4.
Рапид Бухарест
 19 8 7 4 34 - 22 31
5.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 30 - 31 28
6.
Германнштадт
 19 6 10 3 26 - 19 28
7.
Университатя Клуж
 18 6 8 4 27 - 26 26
8.
Петролул Плоешти
 19 5 11 3 22 - 20 26
9.
Волунтари
 19 6 6 7 26 - 32 24
10.
Сепси
 18 6 5 7 21 - 21 23
11.
Оцелул Галац
 18 4 11 3 19 - 17 23
12.
Политехника Яссы
 19 5 7 7 22 - 26 22
13.
УТА Арад
 19 5 7 7 21 - 26 22
14.
У Крайова 1948
 18 5 3 10 28 - 33 18
15.
Динамо Бухарест
 18 2 4 12 10 - 30 10
16.
Ботошани
 18 0 9 9 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
4.
ФКСБ
 9 5 2 2 13 - 9 17
5.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
9.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
10.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
11.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 9 3 1 5 19 - 20 10
13.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
14.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 3 5 3 - 11 6
16.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 6 3 1 19 - 10 21
2.
Университатя Клуж
 9 4 5 0 18 - 12 17
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
5.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
6.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
7.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
8.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ФКСБ Олару Дариус 8 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Фарул Констанца Попеску Михай 7
ЧФР Клуж Мухар Карло 7
Весь список
  • 94'
    Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Крешич Антон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 93'
    Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 92'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 92'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 92'
      Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 91'
      Красники Эрмал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      ЧФР Клуж начинает контратаку
    • 90'
      Красники Эрмал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 42%, ФКСБ: 58%.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 49'
      Шанс! Бирлигея Даниэль из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
    • 48'
      Камора Мауру из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 48'
      Тахцидис Панайотис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 47'
      Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 45'
      Олару Дариус получил травму и заменен. Ликсандру Михай выходит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 42%, ФКСБ: 58%.
    • 45'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Коман Флоринел пробил со штрафного прямо в стенку
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 43'
      Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 42'
      Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Авуну Дюрель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 42'
      Морган Зив успешно блокирует удар.
    • 42'
      Олару Дариус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Илие Матей из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Попеску Овидиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Adrian Sut пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем
    • 40'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 43%, ФКСБ: 57%.
    • 40'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Отеле Филип из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 39'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 39'
      Шанс! Крешич Антон из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
    • 39'
      Тахцидис Панайотис из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
    • 38'
      Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 37'
      Камора Мауру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 36'
      Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 35'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 40%, ФКСБ: 60%.
    • 35'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 34'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 33'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 32'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 32'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Илие Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 32'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Камора Мауру из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 31'
      Назначен штрафной. Пострадал Олару Дариус, его свалил Крешич Антон.
    • 30'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 42%, ФКСБ: 58%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 30'
      Мухар Карло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 29'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Отеле Филип
    • 28'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 28'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 26'
      Коман Флоринел сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Олару Дариус забивает с правой ноги!
    • 26'
      Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 26'
      Отеле Филип из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 25'
      Морган Зив из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Морган Зив из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 24'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 23'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Сава Рэзван из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Илие Матей успешно блокирует удар.
    • 22'
      Siyabonga Ngezana нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Морган Зив из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Балута Александр
    • 21'
      Балута Александр нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.
    • 21'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 20'
      Дава Джойским успешно блокирует удар.
    • 20'
      Камора Мауру нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Отеле Филип из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 46%, ФКСБ: 54%.
    • 20'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Компаньо Андреа из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Илие Матей заработал фол
    • 18'
      Балута Александр наказан за толчок Морган Зив
    • 18'
      Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 17'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      ЧФР Клуж нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 16'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 16'
      Оооо... вот это был удар! Отеле Филип должен был забить с этой позиции.
    • 16'
      Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Могос Василе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Могос Василе из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 15'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 15'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 47%, ФКСБ: 53%.
    • 15'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Отеле Филип из команды ЧФР Клуж в офсайде
    • 14'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 13'
      Безумный фол. Илие Матей грубо играет против соперника. Пострадал Олару Дариус
    • 13'
      Adrian Sut из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Могос Василе.
    • 12'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Попеску Овидиу ошибается в защите.
    • 11'
      Мухар Карло из команды ЧФР Клуж заходит слишком далеко, он валит Олару Дариус.
    • 11'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 11'
      Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Мухар Карло создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 10'
      Siyabonga Ngezana выиграл воздушное противоборство у Отеле Филип.
    • 10'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 54%, ФКСБ: 46%.
    • 10'
      Пантя Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 9'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 8'
      Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Г О О О О Л - Тахцидис Панайотис забивает с левой ноги!
    • 7'
      Тахцидис Панайотис из команды ЧФР Клуж разыграл угловой с правого угла.
    • 7'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 6'
      Коман Флоринел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 5'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 58%, ФКСБ: 42%.
    • 4'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Тахцидис Панайотис из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 3'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 2'
      Камора Мауру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Хорошую попытку сделал Отеле Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 1'
      Балута Александр наказан за толчок Авуну Дюрель
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      На стадионе зимние условия – снег начался.
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ онлайн

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