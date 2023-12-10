Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Adrian Sut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет ФКСБ

48' Удар от ворот произведет ФКСБ

48' Тахцидис Панайотис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Коман Флоринел пробил со штрафного прямо в стенку

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Попеску Овидиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Adrian Sut пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

39' Удар от ворот произведет ФКСБ

37' Камора Мауру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

35' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет ФКСБ

33' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

32' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Удар от ворот произведет ФКСБ

30' Мухар Карло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Г О О О О Л - Олару Дариус забивает с правой ноги!

26' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

23' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Балута Александр нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

21' Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

16' ЧФР Клуж нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет ФКСБ

16' Оооо... вот это был удар! Отеле Филип должен был забить с этой позиции.

16' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Могос Василе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

15' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет ФКСБ

11' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Мухар Карло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Г О О О О Л - Тахцидис Панайотис забивает с левой ноги!

6' Коман Флоринел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

4' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Камора Мауру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' На стадионе зимние условия – снег начался.

1' Судья начинает матч