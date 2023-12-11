Тур: 19. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Ionut Coza
2:0
Второй тайм: 84'
0'
1:0
20' ГолЛакруа Лео
39' Желтая карточкаПадула Андреа
45' Желтая карточкаWilliam Baeten
2:0
76' ГолБауса Хуан
81' Желтая карточкаVladislav Blanuta
Ход матча
20'
1:0
39'
45'
76'
2:0
Владение мячом
10
Бауса
Хуан
68
Дукан
Рэзван
40
Пий
Джуниор
23
Andrei
Dragu
12
Adams
Friday
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Mario Ilie
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
23 Andrei DraguЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Adams FridayНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihai Ciobanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Ботошани
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.25
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
180
360
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.47
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.21
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.16
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.16
|Лакруа Лео
|3
|0.16
|William Baeten
|2
|0.11
|Vladislav Blanuta
|2
|0.11
|Бахасса Яссин
|1
|0.05
|Албу Константин
|1
|0.05
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.05
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|7 (3)
|0.37
|Eugen Gabriel David
|3
|0.16
|Дикан Виктор
|2
|0.11
|Виргиль Пинсон
|1
|0.05
|Шерони Алин
|1
|0.05
|Иличич Мирослав
|1
|0.05
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.05
|Роман Михай V
|1
|0.05
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|5
|1
|Маскареньяс Матеус
|3
|1
|Бахасса Яссин
|4
|0
|Лакруа Лео
|2
|1
|Аким Влад
|3
|0
|William Baeten
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Eugen Gabriel David
|5
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Шерони Алин
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Флореску Эдуард
|3
|0
|Виргиль Пинсон
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
11
У Крайова 1948
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ботошани
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
4
8
У Крайова 1948
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Ботошани
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
21%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
5
26%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
5%
2
10%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
3
15%
5
24%
46-60
4
20%
5
24%
61-75
5
25%
5
24%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
6
46%
3
23%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
14%
1
5%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
4
14%
5
26%
31-45
5
18%
5
26%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
7
25%
3
16%
76-90
Пропущено
33
34
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
7
21%
5
15%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
5
15%
5
15%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
5
15%
5
15%
61-75
6
18%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0
Ботошани
(20 матчей)
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 поражений
Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1
Результаты матчей
У Крайова 1948
Ботошани
Точный счет
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
63
36
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
711
513
513
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 19
|38
|2.
|19
|9
|6
|4
|32 - 19
|33
|3.
|19
|9
|5
|5
|27 - 19
|32
|4.
|19
|8
|7
|4
|34 - 22
|31
|5.
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|6.
|19
|6
|10
|3
|26 - 19
|28
|7.
|18
|6
|8
|4
|27 - 26
|26
|8.
|19
|5
|11
|3
|22 - 20
|26
|9.
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|10.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|11.
|18
|4
|11
|3
|19 - 17
|23
|12.
|19
|5
|7
|7
|22 - 26
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|21 - 26
|22
|14.
|2:0
|19
|6
|3
|10
|30 - 33
|21
|15.
|18
|2
|4
|12
|10 - 30
|10
|16.
|0:2
|19
|0
|9
|10
|18 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|16 - 4
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|9.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|10.
|2:0
|10
|4
|1
|5
|21 - 20
|13
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|12.
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|15.
|9
|1
|3
|5
|3 - 11
|6
|16.
|0:2
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|2.
|9
|4
|5
|0
|18 - 12
|17
|3.
|9
|3
|6
|0
|12 - 6
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|6.
|9
|4
|0
|5
|13 - 19
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|8.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|13.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|9
|1
|1
|7
|7 - 19
|4
|16.
|0:2
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|8 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|7