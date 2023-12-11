Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Ох, нехорошо это выглядит. Vladislav Blanuta получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Ботошани

87' Оооо... вот это был удар! William Baeten должен был забить с этой позиции.

87' William Baeten оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Хорошую попытку сделал Бауса Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Драгомир Джордж пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

83' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Vladislav Blanuta совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Г О О О О Л - Бауса Хуан забивает с правой ноги!

76' Vladislav Blanuta создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

75' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Аким Влад уходит с поля и его заменяет Constantin Albu

74' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Виргиль Пинсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для У Крайова 1948

66' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

65' Удар от ворот произведет Ботошани

65' Мутомбо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Чиоу Мариус Лулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Мутомбо Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Мутомбо Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Флореску Эдуард пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

58' Vladislav Blanuta нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

57' Кицу Аурелиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Kablan N'Goma создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Ion-Cristian Gurau на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' William Baeten создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Kablan N'Goma из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

48' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Radu Negru пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

47' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля