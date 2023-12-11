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Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
У Крайова 1948
2:0
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
20' Гол
Лакруа Лео
39' Желтая карточка
Падула Андреа
45' Желтая карточка
William Baeten
2:0
76' Гол
Бауса Хуан
81' Желтая карточка
Vladislav Blanuta
90'+9
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
15
Alexandru
Blidar
11
Кицу
Аурелиан
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
3
Мутомбо
Габриэль
40
Пий
Джуниор
23
Andrei
Dragu
8
Флореску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
33
Eugen
Gabriel
David
10
Kablan
N'Goma
11
Дроле
Жан-Армель
12
Adams
Friday
У Крайова 1948
Ботошани

История личных встреч

У Крайова 1948
Ботошани

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.25

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

180
360

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.47
Бауса Хуан 4 (1) 0.21
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.21
Сидибе Секу 3 (1) 0.16
Лакруа Лео 3 0.16
Vladislav Blanuta 2 0.11
William Baeten 2 0.11
Бахасса Яссин 1 0.05
Албу Константин 1 0.05
Ибрагим Джибрил 1 0.05
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 7 (3) 0.37
Eugen Gabriel David 3 0.16
Дикан Виктор 2 0.11
Виргиль Пинсон 1 0.05
Шерони Алин 1 0.05
Иличич Мирослав 1 0.05
Дроле Жан-Армель 1 0.05
Роман Михай V 1 0.05
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 5 1
Маскареньяс Матеус 3 1
Бахасса Яссин 4 0
Лакруа Лео 2 1
Аким Влад 3 0
William Baeten 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Албу Константин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Мутомбо Габриэль 6 0
Eugen Gabriel David 5 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Шерони Алин 3 0
Патаке Андрей 3 0
Флореску Эдуард 3 0
Виргиль Пинсон 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Цигэнашу Александр 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Бензар Ромарио 1 0
Касап Карло 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Ботошани
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
11
У Крайова 1948
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ботошани
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

4
8
У Крайова 1948
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Ботошани
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

21
11
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
19%
1
9%
1-15
5
24%
1
9%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
5
24%
3
27%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
5%
2
9%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
4
20%
5
22%
61-75
5
25%
6
26%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
33%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
6
46%
3
23%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

30
19
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
4
13%
1
5%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
4
13%
5
26%
31-45
5
17%
5
26%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
8
27%
3
16%
76-90

Пропущено

33
36
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
7
21%
5
14%
1-15
5
15%
5
14%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
5
15%
9
25%
46-60
5
15%
5
14%
61-75
6
18%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1
Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0
Ботошани
(20 матчей)
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 поражений
Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1

Результаты матчей

У Крайова 1948
Ботошани

Точный счет

0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
5
7
3
1.5
3
6
4
6
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
2
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
12
7
8
11
1.5
5
14
5
14
2.5
1
18
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 32 - 19 38
2.
ЧФР Клуж
 19 9 6 4 32 - 19 33
3.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 27 - 19 32
4.
Рапид Бухарест
 19 8 7 4 34 - 22 31
5.
Университатя Клуж
 1:0 19 7 8 4 28 - 26 29
6.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 30 - 31 28
7.
Германнштадт
 19 6 10 3 26 - 19 28
8.
Петролул Плоешти
 19 5 11 3 22 - 20 26
9.
Волунтари
 19 6 6 7 26 - 32 24
10.
Сепси
 18 6 5 7 21 - 21 23
11.
Оцелул Галац
 18 4 11 3 19 - 17 23
12.
Политехника Яссы
 19 5 7 7 22 - 26 22
13.
УТА Арад
 19 5 7 7 21 - 26 22
14.
У Крайова 1948
 19 6 3 10 30 - 33 21
15.
Динамо Бухарест
 0:1 19 2 4 13 10 - 31 10
16.
Ботошани
 19 0 9 10 18 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
4.
ФКСБ
 9 5 2 2 13 - 9 17
5.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
9.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
10.
У Крайова 1948
 10 4 1 5 21 - 20 13
11.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
12.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Университатя Клуж
 1:0 9 2 3 4 9 - 14 9
14.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
16.
Динамо Бухарест
 0:1 10 1 3 6 3 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 6 3 1 19 - 10 21
2.
Университатя Клуж
 1:0 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
5.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
6.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
7.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
8.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 0:1 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
ФКСБ Олару Дариус 8 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Фарул Констанца Попеску Михай 7
ЧФР Клуж Мухар Карло 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: У Крайова 1948: 55%, Ботошани: 45%.
  • 98'
    Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Удар от ворот произведет У Крайова 1948
  • 97'
    Дикан Виктор из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 97'
    Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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