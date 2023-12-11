35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Бена Квентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Бена Квентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

32' Goncalo Gregorio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Хорошую попытку сделал Амзар Йонуц . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Dorinel Oancea получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Dorinel Oancea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Dennis Politic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Goncalo Gregorio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Г О О О О Л - Нистор Дан забивает с правой ноги!

4' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре