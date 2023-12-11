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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Динамо Бухарест
0:1
Первый тайм: 44'
Университатя Клуж
0'
0:1
4' Гол
Нистор Дан

Ход матча

4'
0:1
Нистор Дан
(Попа Даньел)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Университатя Клуж
9.43
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4.20
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2.13
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Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
4
Бена
Квентин
23
Патрике
Разван
2
Моура
Габриэл
30
Рошу
Нелуц
16
Илич
Кристиан
31
Амзар
Йонуц
10
Дани
Иглесиас
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
23
Илиев
Пламен
26
Dorinel
Oancea
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
98
Симон
Габриэл
4
Дукуре
Кевин
Гробры
7
Стойка
Янис
10
Нистор
Дан
27
Кипчу
Александру
19
Попа
Даньел
Динамо Бухарест
Университатя Клуж

История личных встреч

Динамо Бухарест
Университатя Клуж

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
LIQ
1:1
LIQ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ДА
0:0
ДА
2:1
ДА
3:4
ДА
1:2

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.67
1.25

Среднее время на гол

33
72

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.79
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 4 0.21
Dennis Politic 2 0.11
Костин Кристиан 1 0.05
Ларрусеа Горка 1 0.05
Абдалла Хаким 1 0.05
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Бани Андрей 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 9 (4) 0.47
Попа Даньел 5 0.26
Стойка Янис 5 0.26
Кипчу Александру 4 0.21
Митря Богдан 2 0.11
Кымпану Георге 1 0.05
Мирон Джордже 1 0.05
Георге Валентин 1 0.05
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 5 0
Dennis Politic 5 0
Амзар Йонуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Илич Кристиан 3 0
Бани Андрей 3 0
Патрике Разван 2 0
Лукао II 2 0
Голубович Аднан 2 0
Омавоо Жозуэ 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Гезали Ламин 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Митря Богдан 4 0
Бик Овидиу 4 0
Нистор Дан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Димитров Радослав 2 0
Илиев Пламен 2 0
Пициан Андрей 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Георге Валентин 0 1
Кымпану Георге 0 1
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Попадюк Дору 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
7
Динамо Бухарест
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Университатя Клуж
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

4
5
Динамо Бухарест
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Университатя Клуж
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

2
18
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 9
1
50%
2
11%
1-15
1
50%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
42%
2
17%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
5
38%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90

Забито

10
28
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 2
3
30%
4
14%
1-15
2
20%
4
14%
16-30
1
10%
5
18%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
2
20%
7
25%
76-90

Пропущено

30
25
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
10%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
6
20%
7
28%
31-45
6
20%
5
20%
46-60
2
7%
4
16%
61-75
9
30%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Университатя Клуж

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
15
3
1
17
1.5
7
11
1
17
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 32 - 19 38
2.
ЧФР Клуж
 19 9 6 4 32 - 19 33
3.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 27 - 19 32
4.
Рапид Бухарест
 19 8 7 4 34 - 22 31
5.
Университатя Клуж
 1:0 19 7 8 4 28 - 26 29
6.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 30 - 31 28
7.
Германнштадт
 19 6 10 3 26 - 19 28
8.
Петролул Плоешти
 19 5 11 3 22 - 20 26
9.
Волунтари
 19 6 6 7 26 - 32 24
10.
Сепси
 18 6 5 7 21 - 21 23
11.
Оцелул Галац
 18 4 11 3 19 - 17 23
12.
Политехника Яссы
 19 5 7 7 22 - 26 22
13.
УТА Арад
 19 5 7 7 21 - 26 22
14.
У Крайова 1948
 19 6 3 10 30 - 33 21
15.
Динамо Бухарест
 0:1 19 2 4 13 10 - 31 10
16.
Ботошани
 19 0 9 10 18 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
4.
ФКСБ
 9 5 2 2 13 - 9 17
5.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
9.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
10.
У Крайова 1948
 10 4 1 5 21 - 20 13
11.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
12.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Университатя Клуж
 1:0 9 2 3 4 9 - 14 9
14.
Оцелул Галац
 9 1 5 3 7 - 11 8
15.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
16.
Динамо Бухарест
 0:1 10 1 3 6 3 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 6 3 1 19 - 10 21
2.
Университатя Клуж
 1:0 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
5.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
6.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
7.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
8.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
12.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
13.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
14.
Сепси
 9 2 1 6 8 - 11 7
15.
Динамо Бухарест
 0:1 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
ФКСБ Олару Дариус 8 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Фарул Констанца Попеску Михай 7
ЧФР Клуж Мухар Карло 7
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