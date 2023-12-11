Тур: 19. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
4'
0:1
Владение мячом
5
Лукао
II
30
Рошу
Нелуц
31
Амзар
Йонуц
23
Илиев
Пламен
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Гезали ЛаминНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Университатя Клуж
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.67
1.25
Среднее время на гол
33
72
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.79
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|4
|0.21
|Dennis Politic
|2
|0.11
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Ларрусеа Горка
|1
|0.05
|Абдалла Хаким
|1
|0.05
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|9 (4)
|0.47
|Попа Даньел
|5
|0.26
|Стойка Янис
|5
|0.26
|Кипчу Александру
|4
|0.21
|Митря Богдан
|2
|0.11
|Кымпану Георге
|1
|0.05
|Мирон Джордже
|1
|0.05
|Георге Валентин
|1
|0.05
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Dennis Politic
|5
|0
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Лукао II
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Пициан Андрей
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Георге Валентин
|0
|1
|Кымпану Георге
|0
|1
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
7
Динамо Бухарест
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Университатя Клуж
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
4
5
Динамо Бухарест
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Университатя Клуж
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
2
18
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 9
1
50%
2
11%
1-15
1
50%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
42%
2
17%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
5
38%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Забито
10
28
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 2
3
30%
4
14%
1-15
2
20%
4
14%
16-30
1
10%
5
18%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
2
20%
7
25%
76-90
Пропущено
30
25
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
3
10%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
6
20%
7
28%
31-45
6
20%
5
20%
46-60
2
7%
4
16%
61-75
9
30%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Университатя Клуж
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
7 раз 39%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
18
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
153
117
711
117
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 19
|38
|2.
|19
|9
|6
|4
|32 - 19
|33
|3.
|19
|9
|5
|5
|27 - 19
|32
|4.
|19
|8
|7
|4
|34 - 22
|31
|5.
|1:0
|19
|7
|8
|4
|28 - 26
|29
|6.
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|7.
|19
|6
|10
|3
|26 - 19
|28
|8.
|19
|5
|11
|3
|22 - 20
|26
|9.
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|10.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|11.
|18
|4
|11
|3
|19 - 17
|23
|12.
|19
|5
|7
|7
|22 - 26
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|21 - 26
|22
|14.
|19
|6
|3
|10
|30 - 33
|21
|15.
|0:1
|19
|2
|4
|13
|10 - 31
|10
|16.
|19
|0
|9
|10
|18 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|16 - 4
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|9.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|21 - 20
|13
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|12.
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|13.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|15.
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|16.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|3 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|2.
|1:0
|10
|5
|5
|0
|19 - 12
|20
|3.
|9
|3
|6
|0
|12 - 6
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|6.
|9
|4
|0
|5
|13 - 19
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|8.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|13.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|15.
|0:1
|9
|1
|1
|7
|7 - 19
|4
|16.
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|8 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|7