Тур: 19. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолНистор Дан
45' Желтая карточкаАмзар Йонуц
45' Желтая карточкаЛукао II
65' Желтая карточкаМасоэро Лукас Габриэль
70' Желтая карточкаФоссати Марко
81' Желтая карточкаИлиев Пламен
82' Желтая карточкаАбдалла Хаким
90' Желтая карточкаБани Андрей
90'+6
Ход матча
4'
0:1
45'
45'
70'
81'
82'
90'
Владение мячом
5
Лукао
II
30
Рошу
Нелуц
31
Амзар
Йонуц
23
Илиев
Пламен
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Гезали ЛаминНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Университатя Клуж
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.67
1.25
Среднее время на гол
33
72
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.79
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|4
|0.21
|Dennis Politic
|2
|0.11
|Костин Кристиан
|1
|0.05
|Ларрусеа Горка
|1
|0.05
|Абдалла Хаким
|1
|0.05
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|9 (4)
|0.47
|Попа Даньел
|5
|0.26
|Стойка Янис
|5
|0.26
|Кипчу Александру
|4
|0.21
|Митря Богдан
|2
|0.11
|Кымпану Георге
|1
|0.05
|Мирон Джордже
|1
|0.05
|Георге Валентин
|1
|0.05
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Dennis Politic
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Пициан Андрей
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Георге Валентин
|0
|1
|Кымпану Георге
|0
|1
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
7
Динамо Бухарест
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Университатя Клуж
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
4
5
Динамо Бухарест
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Университатя Клуж
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
2
19
2 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 9
1
50%
3
16%
1-15
1
50%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
38%
2
17%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
5
38%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Забито
10
29
6 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 2
3
30%
5
17%
1-15
2
20%
4
14%
16-30
1
10%
5
17%
31-45
2
20%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
2
20%
7
24%
76-90
Пропущено
31
25
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
4
13%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
6
19%
7
28%
31-45
6
19%
5
20%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
9
29%
29%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Университатя Клуж
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
3 раза 30%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 58%
1
7 раз 37%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
18
55
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
811
Больше Меньше
163
118
712
118
415
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|8 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|7