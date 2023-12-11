Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хорошую попытку сделал Кипчу Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновлен

47' Попа Даньел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лукао II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Амзар Йонуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Дани Иглесиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Dennis Politic и попал в каркас ворот!

36' Dennis Politic нанес удар головой, но Пламен Илиев спокойно отбил мяч.

35' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Бена Квентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Бена Квентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

32' Goncalo Gregorio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Хорошую попытку сделал Амзар Йонуц . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Илич Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Dorinel Oancea получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Dorinel Oancea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Dennis Politic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Дани Иглесиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Г О О О О Л - Нистор Дан забивает с правой ноги!

4' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре