Тур: 19. Стадион: Оцелул. Главный судья: Marian Barbu
1:1
Второй тайм: 48'
0'
0:1
4' ГолМатей Космин
5' Желтая карточкаМатей Космин
30' Желтая карточкаБодиштяну Штефан
1:1
38' ГолФредерик
Ход матча
4'
5'
30'
38'
1:1
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
97
Варга
Роланд
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Варга РоландЗащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Оцелул Галац
Сепси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|8 (2)
|0.42
|Yuri Cisotti
|4 (2)
|0.21
|Фредерик
|3
|0.16
|Teles
|2
|0.11
|Фатаи Кехинде
|1
|0.05
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.05
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|5
|0.26
|Алими Исник
|4 (1)
|0.21
|Шафранко Павол
|4
|0.21
|Аганович Аднан
|3
|0.16
|Матей Космин
|2
|0.11
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Георге Ион
|1
|0.05
|Каллаку Шерифф
|1
|0.05
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Желев Милен
|5
|0
|Живулич Диего
|4
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Гонсалвес
|3
|0
|Бодиштяну Штефан
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Teles
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Алими Исник
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сепси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
Оцелул Галац
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сепси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
12
10
Оцелул Галац
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сепси
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
19
13
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
7
64%
3
27%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
4
21%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
5
26%
2
10%
61-75
3
16%
6
30%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
7
32%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
10
59%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4
Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0
Сепси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1
Результаты матчей
Оцелул Галац
Сепси
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
45
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
126
513
513
117
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|11
|5
|3
|32 - 19
|38
|2.
|19
|9
|6
|4
|32 - 19
|33
|3.
|19
|9
|5
|5
|27 - 19
|32
|4.
|19
|8
|7
|4
|34 - 22
|31
|5.
|19
|7
|8
|4
|28 - 26
|29
|6.
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|7.
|19
|6
|10
|3
|26 - 19
|28
|8.
|19
|5
|11
|3
|22 - 20
|26
|9.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|10.
|19
|6
|6
|7
|26 - 32
|24
|11.
|1:1
|19
|4
|12
|3
|20 - 18
|24
|12.
|19
|5
|7
|7
|22 - 26
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|21 - 26
|22
|14.
|19
|6
|3
|10
|30 - 33
|21
|15.
|19
|2
|4
|13
|10 - 31
|10
|16.
|19
|0
|9
|10
|18 - 37
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|16 - 4
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|6.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|7.
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|9.
|9
|3
|5
|1
|14 - 13
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|21 - 20
|13
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|12.
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|13.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|14.
|1:1
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|15.
|9
|0
|6
|3
|8 - 13
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|3 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|2.
|10
|5
|5
|0
|19 - 12
|20
|3.
|1:1
|9
|3
|6
|0
|12 - 6
|15
|4.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|6.
|9
|4
|0
|5
|13 - 19
|12
|7.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|8.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|9.
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|10.
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|9
|1
|6
|2
|9 - 10
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|13.
|1:1
|10
|2
|2
|6
|9 - 12
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|9
|1
|1
|7
|7 - 19
|4
|16.
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|8 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|7