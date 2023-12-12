Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Кечкеш Акош оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Гонсалвес нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Сепси

42' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Фредерик удалось забить из легкой позиции.

38' Г О О О О О Л - Фредерик из команды Оцелул Галац легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

38' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' ШТАНГА! Так было близко к голу - Alexandru Pop нанес удар в каркас ворот!

38' Juri Cisotti создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Cosmin Dur-Bozoanca взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Сепси

37' Судья свистит. Marius Stefanescu атаковал сзади соперника. Это Mihai Adascalitei заработал своей команде штрафной

37' Juri Cisotti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Teles нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

36' Marius Stefanescu возвращается на поле.

35' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Marius Stefanescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Удар от ворот произведет Сепси

34' Гонсалвес не смог попасть в створ ударом издали

33' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

23' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Шафранко Павол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Шафранко Павол навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

15' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Сепси

14' Alexandru Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Alexandru Pop возвращается на поле.

13' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ябре Тобасегноу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Pop получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Alexandru Pop на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Ох, нехорошо это выглядит. Отелита Богдан получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Отелита Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Рефери не любит споров - именно за это Матей Космин сейчас получил желтую

4' Marius Stefanescu сделал результативную передачу.

4' Фантастический гол, где все сам сделал Матей Космин

4' Г О О О О Л - Матей Космин забивает с правой ноги!

4' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сепси начинает с центра поля