Florin Stefan тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Рефери не любит споров - именно за это Roland Niczuly сейчас получил желтую

92' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Фатаи Кехинде и попал в каркас ворот!

92' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

92' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Шафранко Павол получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Шафранко Павол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

88' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

87' Фатаи Кехинде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Г О О О О Л - George Carjan забивает с правой ноги!

83' Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

80' George Carjan нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

80' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

80' Гонсалвес нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

80' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Florin Stefan

75' Варга Роланд из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Варга Роланд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Гонсалвес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Фатаи Кехинде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Сепси

72' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Cosmin Dur-Bozoanca взял и забрал мяч на выходе

71' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Фатаи Кехинде

69' Оооо... вот это был удар! Чоботарю Денис должен был забить с этой позиции.

69' Отелита Богдан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Отелита Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Варга Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ябре Тобасегноу пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly ловит мяч

67' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Отличный гол забил Marius Stefanescu

64' Г О О О О Л - Marius Stefanescu забивает с левой ноги!

64' Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Живулич Диего получает желтую карточку за толчок соперника.

60' Кечкеш Акош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Alexandru Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Ох, нехорошо это выглядит. Juri Cisotti получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Сепси

52' Гонсалвес не смог попасть в створ ударом издали

51' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

49' Удар от ворот произведет Сепси

49' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Отелита Богдан пробует нанести удар издали, но Cosmin Dur-Bozoanca держит все под контролем

46' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника