  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Оцелул Галац
2:3
Конец матча
Сепси
0'
0:1
4' Гол
Матей Космин
5' Желтая карточка
Матей Космин
30' Желтая карточка
Бодиштяну Штефан
1:1
38' Гол
Фредерик
61' Желтая карточка
Живулич Диего
1:2
64' Гол
Штефэнеску Мариус
1:3
75' Гол
Чоботарю Денис
77' Желтая карточка
George Carjan
2:3
83' Гол
George Carjan
85' Желтая карточка
Алими Исник
90' Желтая карточка
Никзули Роланд
90' Желтая карточка
Домашкан Виталий
90' Желтая карточка
Кечкеш Акош
90' Желтая карточка
Штефан Флорин
90'+8
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
26
Mihai
Adascalitei
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
33
Никзули
Роланд
4
Кечкеш
Акош
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
25
Отелита
Богдан
97
Варга
Роланд
21
Алими
Исник
5
Родригес
Хонатан
II
10
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
Оцелул Галац
Сепси

История личных встреч

Оцелул Галац
Сепси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 8 (2) 0.42
Yuri Cisotti 4 (2) 0.21
Фредерик 3 0.16
Teles 2 0.11
Фатаи Кехинде 1 0.05
Бодиштяну Штефан 1 0.05
George Carjan 1 0.05
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 6 0.32
Алими Исник 4 (1) 0.21
Шафранко Павол 4 0.21
Аганович Аднан 3 0.16
Матей Космин 2 0.11
Чоботарю Денис 1 0.05
Рондон Марио 1 0.05
Георге Ион 1 0.05
Каллаку Шерифф 1 0.05
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 6 0
Живулич Диего 5 0
Yuri Cisotti 5 0
Желев Милен 5 0
Alexandru Pop 2 1
Гонсалвес 3 0
George Carjan 3 0
Бодиштяну Штефан 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Teles 2 0
Relu Stoian 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Латушан Розарио 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 6 0
Штефэнеску Мариус 5 0
Алими Исник 4 0
Бэлаша Михай 4 0
Матей Космин 2 1
Георге Ион 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Аганович Аднан 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Кечкеш Акош 2 0
Никзули Роланд 2 0
Отелита Богдан 2 0
Варга Роланд 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Оройан Дариус 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сепси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
3
Оцелул Галац
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сепси
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

12
10
Оцелул Галац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сепси
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

21
13

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
7
50%
4
31%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
4
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
4
19%
6
26%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
5%
7
29%
29%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
10
50%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4
Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0
Сепси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Сепси

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
3
7
1
8
2.5
2
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
6
6
13
1.5
6
13
1
18
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 11 5 3 32 - 19 38
2.
ЧФР Клуж
 19 9 6 4 32 - 19 33
3.
Университатя Крайова
 19 9 5 5 27 - 19 32
4.
Рапид Бухарест
 19 8 7 4 34 - 22 31
5.
Университатя Клуж
 19 7 8 4 28 - 26 29
6.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 30 - 31 28
7.
Германнштадт
 19 6 10 3 26 - 19 28
8.
Сепси
 19 7 5 7 24 - 23 26
9.
Петролул Плоешти
 19 5 11 3 22 - 20 26
10.
Волунтари
 19 6 6 7 26 - 32 24
11.
Оцелул Галац
 19 4 11 4 21 - 20 23
12.
Политехника Яссы
 19 5 7 7 22 - 26 22
13.
УТА Арад
 19 5 7 7 21 - 26 22
14.
У Крайова 1948
 19 6 3 10 30 - 33 21
15.
Динамо Бухарест
 19 2 4 13 10 - 31 10
16.
Ботошани
 19 0 9 10 18 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
4.
ФКСБ
 9 5 2 2 13 - 9 17
5.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 9 4 2 3 12 - 12 14
9.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 14 - 13 14
10.
У Крайова 1948
 10 4 1 5 21 - 20 13
11.
Волунтари
 9 3 2 4 12 - 15 11
12.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Университатя Клуж
 9 2 3 4 9 - 14 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
16.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 6 3 1 19 - 10 21
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 9 3 6 0 12 - 6 15
4.
Рапид Бухарест
 9 3 5 1 14 - 9 14
5.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
6.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 19 12
7.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
8.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
10.
Политехника Яссы
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Сепси
 10 3 1 6 11 - 13 10
12.
Германнштадт
 9 1 6 2 9 - 10 9
13.
У Крайова 1948
 9 2 2 5 9 - 13 8
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
ФКСБ Олару Дариус 8 (2)
Оцелул Галац Alexandru Pop 8 (1)
Ботошани Флореску Эдуард 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Фарул Констанца Попеску Михай 7
ЧФР Клуж Мухар Карло 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сепси вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Оцелул Галац: 52%, Сепси: 48%.
  • 98'
    Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Florin Stefan тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 97'
    Florin Stefan из команды Сепси заходит слишком далеко, он валит Нягу Ионуц.
  • 97'
    Судья сигнализирует, что Шафранко Павол из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Juri Cisotti
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