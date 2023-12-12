Тур: 19. Стадион: Оцелул. Главный судья: Marian Barbu
2:3
Конец матча
0'
0:1
4' ГолМатей Космин
5' Желтая карточкаМатей Космин
30' Желтая карточкаБодиштяну Штефан
1:1
38' ГолФредерик
61' Желтая карточкаЖивулич Диего
1:2
64' ГолШтефэнеску Мариус
1:3
75' ГолЧоботарю Денис
77' Желтая карточкаGeorge Carjan
2:3
83' ГолGeorge Carjan
85' Желтая карточкаАлими Исник
90' Желтая карточкаНикзули Роланд
90' Желтая карточкаДомашкан Виталий
90' Желтая карточкаКечкеш Акош
90' Желтая карточкаШтефан Флорин
90'+8
Ход матча
4'
5'
30'
38'
1:1
61'
64'
75'
1:3
76'
77'
83'
2:3
85'
90'
90'
90'
90'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
97
Варга
Роланд
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Варга РоландЗащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Оцелул Галац
Сепси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|8 (2)
|0.42
|Yuri Cisotti
|4 (2)
|0.21
|Фредерик
|3
|0.16
|Teles
|2
|0.11
|Фатаи Кехинде
|1
|0.05
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.05
|George Carjan
|1
|0.05
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|6
|0.32
|Алими Исник
|4 (1)
|0.21
|Шафранко Павол
|4
|0.21
|Аганович Аднан
|3
|0.16
|Матей Космин
|2
|0.11
|Чоботарю Денис
|1
|0.05
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Георге Ион
|1
|0.05
|Каллаку Шерифф
|1
|0.05
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Живулич Диего
|5
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Желев Милен
|5
|0
|Alexandru Pop
|2
|1
|Гонсалвес
|3
|0
|George Carjan
|3
|0
|Бодиштяну Штефан
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Teles
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|5
|0
|Алими Исник
|4
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Георге Ион
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Кечкеш Акош
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сепси
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
9
3
Оцелул Галац
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сепси
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
12
10
Оцелул Галац
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сепси
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
21
13
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
7
50%
4
31%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
4
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
5
24%
4
17%
61-75
4
19%
6
26%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
5%
7
29%
29%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
10
50%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 поражения
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4
Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0
Сепси
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1
Результаты матчей
Оцелул Галац
Сепси
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
45
37
18
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
613
613
118
316
118
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|8 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|7