Тур: 20. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:0
Конец матча
0'
6' Красная карточкаБорза Себастьян
32' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
37' Желтая карточкаSeniko Doua
57' Желтая карточкаЖефферсон
73' Желтая карточкаПапп Пол
82' Вторая желтая карточкаПапп Пол
90' Желтая карточкаБамгбойе Фуншо
90' Желтая карточкаМейхерс Барт
90'+11
Ход матча
32'
37'
57'
73'
82'
90'
90'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
8
Жаир
71
Seniko
Doua
15
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
11
Валье
Борха
96
Папо
Джейсон
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Кристя ЮлианПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
11 Валье БорхаНападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Юхвель ТсумуНападающий
-
93 Сони КевенНападающий
- Нападающий
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Рапид Бухарест
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.22
0.56
Среднее время на гол
73
162
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.1
0.85
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
81
105
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.25
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.25
|Муси Александру Мариан
|3
|0.15
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.15
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.05
|Петрович Зоран
|1
|0.05
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Папп Пол
|1
|0.05
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.05
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.3
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.3
|Ионицэ Александру II
|5
|0.25
|Петрила Клаудиу
|4
|0.2
|Папо Джейсон
|4
|0.2
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.15
|Валье Борха
|1
|0.05
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.05
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.05
|Эммерс Сиан
|1
|0.05
|Якоб Паул
|1
|0.05
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Seniko Doua
|7
|0
|Мейхерс Барт
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
5
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
17
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (4)
75% (15)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
60% (12)
20% (4)
Рапид Бухарест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Пропущено
13
9
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
6
46%
1
11%
76-90
Забито
6
22
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
1
17%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
1
17%
3
14%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
2
33%
6
27%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Забито
20
36
6 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
3
15%
6
17%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
1
5%
10
28%
31-45
6
30%
4
11%
46-60
4
20%
5
14%
61-75
4
20%
7
19%
76-90
Пропущено
22
20
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
3
14%
4
20%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
3
14%
5
25%
46-60
4
18%
6
30%
61-75
8
36%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3
Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Ботошани 2:2
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Рапид Бухарест
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:0
7 раз 35%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
55
73
28
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
28
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
146
713
119
317
614
119
218
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|8 (2)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|8 (1)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|7 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7