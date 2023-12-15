Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Джейсон Папо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Каржан Каталин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Грозав Георге-Теодор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Джейсон Папо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Каржан Каталин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' ШТАНГА! Так было близко к голу - Браун Кристофер нанес удар в каркас ворот!

48' Seniko Doua наказан за толчок Horatiu Moldovan

48' Муси Александру Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Хужа Мариан Фернандо пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

44' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Оайдэ Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Джейсон Папо возвращается на поле.

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Джейсон Папо получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Джейсон Папо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Папп Пол наказан за толчок Джейсон Папо

41' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Жаир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Seniko Doua получил желтую карточку от судьи

37' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Жаир из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Каржан Каталин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Диоманде Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Horatiu Moldovan делает важнейший сейв!

35' Жаир бьет со штрафного в створ, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

33' Тичу Валентин Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Оайдэ Рэзван получил желтую карточку от судьи

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Хорошую попытку сделал Тичу Валентин Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Хорошую попытку сделал Seniko Doua . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Диоманде Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали

17' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Матч возобновлен

14' Horatiu Moldovan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Грозав Георге-Теодор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Диоманде Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Матч приостановлен из-за петард на поле

8' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Диоманде Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Диоманде Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' УДАЛЕНИЕ! - Борза Себастьян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

5' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

2' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.