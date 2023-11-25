Тур: 20.
История личных встреч
Динамо Махачкала
Торпедо Москва
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|6
|0.32
|Магомедов Ражаб
|2
|0.11
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.11
|Абдуллахи Квари
|2
|0.11
|Касинтура Эгаш
|2
|0.11
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.11
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|Ковачевич Владимир
|1
|0.05
|Кагермазов Сослан
|1
|0.05
|Алибеков Муталип
|1
|0.05
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.16
|Стефанович Илья
|3 (1)
|0.16
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.11
|Юзепчук Роман
|2
|0.11
|Лебеденко Игорь
|1
|0.05
|Горбунов Игорь
|1
|0.05
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Калугин Никита
|1
|0.05
|Москвичёв Владимир
|1
|0.05
|Шамкин Даниил
|1
|0.05
|Манелов Ираклий
|1
|0.05
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Храмцов Максим
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Сердеров Сердер
|2
|0
|Ковачевич Владимир
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Громыко Валерий
|2
|0
|Стефанович Илья
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Торпедо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Торпедо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
7
10
Динамо Махачкала
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Торпедо Москва
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
1
7%
2
40%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
14%
3
18%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
24%
2
12%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
6
29%
3
18%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
20
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
2
25%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0
Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Торпедо Москва
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
46
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
127
712
514
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|21 - 8
|37
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 16
|35
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|30 - 20
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 14
|34
|5.
|19
|8
|8
|3
|24 - 15
|32
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|23 - 21
|31
|7.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 19
|25
|8.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 18
|25
|9.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 27
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 20
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 33
|23
|13.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|14 - 20
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 22
|20
|15.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 32
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 25
|18
|18.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|7.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 11
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Шинник
|Андреев Игорь
|7
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 5
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Торпедо Москва
Исход игры
Динамо Махачкала
76.9% (50)
Ничья
13.8% (9)
Торпедо Москва
9.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
42.37% (25)
Меньше
57.63% (34)
Обе команды забьют
Да
57.63% (34)
Нет
42.37% (25)
Популярный счёт
2:1 Динамо Махачкала
29.2% (19)
1:0 Динамо Махачкала
26.2% (17)
1:1 Ничья
13.8% (9)
2:0 Динамо Махачкала
10.8% (7)
1:2 Торпедо Москва
7.7% (5)
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