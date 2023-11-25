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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 20.
Динамо Махачкала
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 65
Динамо Махачкала 76.9% (50)
X 13.8% (9)
Торпедо Москва 9.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Торпедо Москва
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Махачкала
Торпедо Москва

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 6 0.32
Магомедов Ражаб 2 0.11
Глушков Никита Сергеевич 2 0.11
Абдуллахи Квари 2 0.11
Касинтура Эгаш 2 0.11
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.11
Костюков Михаил 1 0.05
Ковачевич Владимир 1 0.05
Кагермазов Сослан 1 0.05
Алибеков Муталип 1 0.05
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.16
Стефанович Илья 3 (1) 0.16
Гонгадзе Георгий 2 0.11
Юзепчук Роман 2 0.11
Лебеденко Игорь 1 0.05
Горбунов Игорь 1 0.05
Журавлёв Юрий 1 0.05
Калугин Никита 1 0.05
Москвичёв Владимир 1 0.05
Шамкин Даниил 1 0.05
Манелов Ираклий 1 0.05

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 5 0
Касинтура Эгаш 4 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Храмцов Максим 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Сердеров Сердер 2 0
Ковачевич Владимир 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 7 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Громыко Валерий 2 0
Стефанович Илья 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Торпедо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Торпедо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

7
10
Динамо Махачкала
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Торпедо Москва
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
14%
1
20%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
1
7%
2
40%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
14%
2
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
14%
3
18%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
24%
2
12%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
6
29%
3
18%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
20
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
2
25%
4
20%
61-75
2
25%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0
Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 Уфа - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Енисей 1:0 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Торпедо Москва

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
7
7
12
1.5
5
14
2
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 19 11 4 4 21 - 8 37
2.
Тюмень
 Заявка 19 10 5 4 28 - 16 35
3.
Химки
 Заявка 19 10 5 4 30 - 20 35
4.
Акрон
 Заявка 19 10 4 5 26 - 14 34
5.
Арсенал Тула
 19 8 8 3 24 - 15 32
6.
Алания
 Заявка 19 8 7 4 23 - 21 31
7.
Родина Москва
 Заявка 19 6 7 6 28 - 19 25
8.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 7 6 19 - 18 25
9.
Енисей
 Заявка 19 7 3 9 29 - 27 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 19 6 6 7 17 - 20 24
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 5 8 19 - 22 23
12.
Шинник
 Заявка 19 6 5 8 25 - 33 23
13.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 6 8 14 - 20 21
14.
Ленинградец
 Заявка 19 5 5 9 15 - 22 20
15.
Сокол
 Заявка 19 5 5 9 17 - 32 20
16.
Волгарь
 Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17.
Черноморец Нв
 Заявка 19 3 9 7 17 - 25 18
18.
Кубань
 Заявка 19 4 5 10 14 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 7 1 2 15 - 4 22
2.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
4.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 13 - 8 20
5.
Енисей
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
14.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
15.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
5.
Тюмень
 Заявка 9 4 2 3 11 - 11 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Родина Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 11 11
8.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
9.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
10.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
12.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
13.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
КАМАЗ
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 12
Алания Машуков Ислам 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 7
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 65
    Динамо Махачкала 76.9% (50)
    X 13.8% (9)
    Торпедо Москва 9.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Торпедо Москва
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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Торпедо Москва

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    76.9% (50)
    Ничья
    13.8% (9)
    Торпедо Москва
    9.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.37% (25)
    Меньше
    57.63% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    57.63% (34)
    Нет
    42.37% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Махачкала
    29.2% (19)
    1:0 Динамо Махачкала
    26.2% (17)
    1:1 Ничья
    13.8% (9)
    2:0 Динамо Махачкала
    10.8% (7)
    1:2 Торпедо Москва
    7.7% (5)
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