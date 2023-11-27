  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 20.
Алания
 
Позже
Акрон
Прогнозы 123
Алания 45.5% (56)
X 43.1% (53)
Акрон 11.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Акрон
2.40
Реклама, fon.bet
3.25
Реклама, ligastavok.ru
3.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Алания
Акрон

История личных встреч

Алания
Акрон

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
0.6

Среднее время на гол

27
150

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 10 (2) 0.53
Гиоргобиани Николай 4 (1) 0.21
Гурциев Батраз 3 (1) 0.16
Кротов Вячеслав 2 0.11
Цараев Алан 1 0.05
Царукян Валерий 1 0.05
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.05
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 6 (1) 0.32
Килин Антон 5 0.26
Понсе Андрес 4 0.21
Чудин Иван 2 0.11
Савичев Константин 2 (1) 0.11
Песегов Евгений 1 0.05
Данилкин Егор 1 0.05
Азаров Владимир 1 0.05
Хубаев Давид 1 0.05
Галкин Владислав 1 0.05
Бокоев Марат 1 0.05
Анджелкович Неманья 1 0.05

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 4 1
Багаев Алан 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Машуков Ислам 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Качмазов Сослан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Караев Давид 2 0
Плиев Константин 2 0
Шавлохов Давид 2 0
Кобесов Давид 2 0
Царукян Валерий 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 4 1
Апеков Руслан 4 0
Данилин Кирилл 4 0
Макаров Сергей 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Килин Антон 2 0
Понсе Андрес 2 0
Анджелкович Неманья 2 0
Песегов Евгений 1 0
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Ходжаниязов Джамалдин 1 0
Бокоев Марат 1 0
Димоски Боян 1 0

Результаты матчей

Алания
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Акрон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
3
Алания
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Акрон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

10
14
Алания
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Акрон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
2
18%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
23%
3
38%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Забито

22
26
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
1
5%
3
12%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
6
27%
6
23%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
3
14%
5
19%
76-90

Пропущено

22
14
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
23%
3
21%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
7
32%
1
7%
61-75
1
5%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Алания - Химки 1:4 КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1
Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0 Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1
Акрон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1
Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1

Результаты матчей

Алания
Акрон

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Алания
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
6
13
1
18
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 20 11 4 5 21 - 10 37
2.
Химки
 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
3.
Тюмень
 Заявка 20 10 5 5 28 - 17 35
4.
Арсенал Тула
 20 9 8 3 26 - 15 35
5.
Акрон
 Заявка 19 10 4 5 26 - 14 34
6.
Алания
 Заявка 19 8 7 4 23 - 21 31
7.
Родина Москва
 Заявка 20 7 7 6 30 - 20 28
8.
Торпедо Москва
 Заявка 20 7 6 7 19 - 20 27
9.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 7 7 19 - 20 25
10.
Енисей
 Заявка 20 7 3 10 30 - 29 24
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 20 6 6 8 19 - 22 24
12.
Нефтехимик
 Заявка 20 6 6 8 15 - 20 24
13.
Шинник
 Заявка 20 6 6 8 25 - 33 24
14.
Ленинградец
 Заявка 20 6 5 9 16 - 22 23
15.
Кубань
 Заявка 20 5 5 10 17 - 26 20
16.
Сокол
 Заявка 20 5 5 10 18 - 35 20
17.
Волгарь
 Заявка 20 4 7 9 17 - 26 19
18.
Черноморец Нв
 Заявка 20 3 9 8 17 - 26 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 7 1 3 15 - 6 22
2.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
3.
Арсенал Тула
 10 6 3 1 14 - 4 21
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
5.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 13 - 8 20
6.
Енисей
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
7.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
8.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
9.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
10.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
11.
Химки
 Заявка 10 4 5 1 12 - 8 17
12.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
13.
Кубань
 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
14.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
15.
Сокол
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
17.
Волгарь
 Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
18.
Ленинградец
 Заявка 9 1 3 5 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
5.
Тюмень
 Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
8.
Родина Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 11 11
9.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
10.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
11.
Торпедо Москва
 Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
12.
Шинник
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 0 3 7 5 - 16 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 7
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Тюмень Печенкин Никита 1 5
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче заключительного тура первой части сезона Первой лиги между "Акроном" и "Аланией". Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2023, осталось 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 123
Алания 45.5% (56)
X 43.1% (53)
Акрон 11.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Акрон
2.40
Реклама, fon.bet
3.25
Реклама, ligastavok.ru
3.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Алания - Акрон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алания - Акрон

Исход игры
Алания
44.1% (56)
Ничья
42.5% (54)
Акрон
13.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
36.52% (42)
Меньше
63.48% (73)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (46)
2:1 Алания
21.3% (27)
1:0 Алания
13.4% (17)
1:2 Акрон
7.9% (10)
2:0 Алания
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:1 Акрон
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Алания
Акрон
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 