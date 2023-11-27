Тур: 20.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Караев ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Димоски БоянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Понсе АндресНападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
История личных встреч
Алания
Акрон
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
0.6
Среднее время на гол
27
150
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|10 (2)
|0.53
|Гиоргобиани Николай
|4 (1)
|0.21
|Гурциев Батраз
|3 (1)
|0.16
|Кротов Вячеслав
|2
|0.11
|Цараев Алан
|1
|0.05
|Царукян Валерий
|1
|0.05
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.05
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|6 (1)
|0.32
|Килин Антон
|5
|0.26
|Понсе Андрес
|4
|0.21
|Чудин Иван
|2
|0.11
|Савичев Константин
|2 (1)
|0.11
|Песегов Евгений
|1
|0.05
|Данилкин Егор
|1
|0.05
|Азаров Владимир
|1
|0.05
|Хубаев Давид
|1
|0.05
|Галкин Владислав
|1
|0.05
|Бокоев Марат
|1
|0.05
|Анджелкович Неманья
|1
|0.05
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|4
|1
|Багаев Алан
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Машуков Ислам
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Качмазов Сослан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Шавлохов Давид
|2
|0
|Кобесов Давид
|2
|0
|Царукян Валерий
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|4
|1
|Апеков Руслан
|4
|0
|Данилин Кирилл
|4
|0
|Макаров Сергей
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Понсе Андрес
|2
|0
|Анджелкович Неманья
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Савичев Константин
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
|Димоски Боян
|1
|0
Результаты матчей
Алания
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Акрон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
3
Алания
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Акрон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
10
14
Алания
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Акрон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
2
18%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
3
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
23%
3
38%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Забито
22
26
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
1
5%
3
12%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
6
27%
6
23%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
3
14%
5
19%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
23%
3
21%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
7
32%
1
7%
61-75
1
5%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Алания - Химки 1:4 КАМАЗ - Алания 1:1 Шинник - Алания 3:3 Алания - Арсенал Тула 1:1
Волгарь - Алания 1:0 Алания - Ленинградец 1:0 Химки - Алания 2:2 Сокол - Алания 0:0 Ротор - Алания 1:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Алания - Тюмень 1:1 Алания - Енисей 2:1 Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1
Акрон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1
Сокол - Акрон 0:1 Акрон - Шинник 3:1 Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2 Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1
Результаты матчей
Алания
Акрон
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Алания
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
72
37
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
136
712
613
118
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|21 - 10
|37
|2.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 20
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 17
|35
|4.
|20
|9
|8
|3
|26 - 15
|35
|5.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 14
|34
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|23 - 21
|31
|7.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 20
|28
|8.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|19 - 20
|27
|9.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|19 - 20
|25
|10.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|30 - 29
|24
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|19 - 22
|24
|12.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 20
|24
|13.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 22
|23
|15.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|17 - 26
|20
|16.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 35
|20
|17.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|17 - 26
|19
|18.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|17 - 26
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|15 - 6
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|3.
|10
|6
|3
|1
|14 - 4
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|11.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|12 - 8
|17
|12.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 11
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|16.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 16
|5
|18.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 16
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Шинник
|Андреев Игорь
|7
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алания - Акрон
Исход игры
Алания
44.1% (56)
Ничья
42.5% (54)
Акрон
13.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
36.52% (42)
Меньше
63.48% (73)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (46)
2:1 Алания
21.3% (27)
1:0 Алания
13.4% (17)
1:2 Акрон
7.9% (10)
2:0 Алания
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:1 Акрон
1.6% (2)
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