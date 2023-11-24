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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Стадион: . Зрители: 1392
Утсиктенс
0:7
Конец матча
Броммапойкарна
0'
0:1
3' Гол
Васич Никола
0:2
11' Гол
Фрицсон Людвиг
13' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
26' Желтая карточка
Amadeus Soegaard
26' Желтая карточка
Фальцетас Александр
0:3
28' Гол
Васич Никола
0:4
44' Гол
Тимосси-Андерссон Алекс
47' Желтая карточка
Васич Никола
60' Желтая карточка
Мукийби Рональд
0:5
69' Гол
Васич Никола
80' Желтая карточка
Инусса Зейдан
80' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
0:6
84' Гол
Йоханссон Александр
0:7
90' Гол
Йоханссон Александр
90'+4

Ход матча

3'
0:1
Васич Никола
(Тимосси-Андерссон Алекс)
11'
0:2
Фрицсон Людвиг
(Alexander Jensen)
13'
Predrag Randjelovic II
 
26'
 
Amadeus Soegaard
26'
Фальцетас Александр
 
28'
0:3
Васич Никола
(Акерманн Кевин)
33'
Мукийби Рональд
Predrag Randjelovic II
 
44'
0:4
Тимосси-Андерссон Алекс
(Alexander Jensen)
46'
Paulo Marcelo
Allan Mohideen
 
47'
 
Васич Никола
60'
Мукийби Рональд
 
69'
0:5
Васич Никола
(Тимосси-Андерссон Алекс)
71'
Lorent Mehmeti
Sebastian Lagerlund
 
73'
 
Сулака Ребин
Абрахамссон Александер
73'
 
Йоханссон Александр
Васич Никола
77'
Edin Hamidovic
Фальцетас Александр
 
77'
Ландстен Карл
Lucas Hedlund
 
78'
 
Marijan Cosic
Тимосси-Андерссон Алекс
80'
 
Инусса Зейдан
80'
Wilhelm Nilsson
 
84'
0:6
Йоханссон Александр
(Wilmer Odefalk)
87'
 
Чалышир Андре
Акерманн Кевин
87'
 
Monir Jelassi
Wilmer Odefalk
90'
0:7
Йоханссон Александр
(Monir Jelassi)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
30
Хадая
Элиас
4
Allan
Mohideen
33
Sebastian
Lagerlund
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
22
Predrag
Randjelovic
II
8
Фальцетас
Александр
18
Милованович
Вилльям
21
Мартинссон
Фредрик
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
13
Фрицсон
Людвиг
12
Wilmer
Odefalk
27
Инусса
Зейдан
24
Акерманн
Кевин
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
9
Васич
Никола
Утсиктенс
4-4-2
Броммапойкарна
4-2-3-1

История личных встреч

Утсиктенс
Броммапойкарна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
С
3:2
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 9 (2) 0.29
Васич Никола 8 0.26
Фрицсон Людвиг 6 0.19
Инусса Зейдан 5 (1) 0.16
Йоханссон Александр II 4 0.13
Акерманн Кевин 3 0.1
Alexander Jensen 2 0.06
Marijan Cosic 2 0.06
Samuel Holm 1 0.03
Сёдерстрём Тим 1 0.03
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0.03
Оморова Ричи 1 0.03
Wilmer Odefalk 1 0.03
Торбьерн Эггем 1 0.03
Кроон Самуэль 1 0.03
Monir Jelassi 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Лёфгрен Йеспер 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Predrag Randjelovic II 1 0
Wilhelm Nilsson 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amadeus Soegaard 7 1
Фрицсон Людвиг 5 0
Васич Никола 5 0
Акерманн Кевин 5 0
Чалышир Андре 4 0
Samuel Holm 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Абрахамссон Александер 3 0
Инусса Зейдан 3 0
Оморова Ричи 3 0
Торбьерн Эггем 2 0
Alexander Jensen 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Броммапойкарна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
11
Утсиктенс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Броммапойкарна
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
18

Упущенные победы

0
12
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
20

Упущенные победы

0
23

Голы по времени матча

Забито

0
28
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 18
0 Забивали первыми 8
1 Не забивали 18
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
0
0%
9
32%
76-90

Пропущено

7
31
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 8
1 Не пропускали 12
2
29%
4
13%
1-15
1
14%
4
13%
16-30
1
14%
5
16%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
14%
4
13%
61-75
2
29%
10
32%
76-90

Забито

0
18
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 7
1 Не забивали 20
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

0
23
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
8
35%
76-90

Забито

0
46
0 В 1-м тайме 19
0 Во 2-м тайме 27
0 Забивали первыми 15
1 Не забивали 7
0
0%
8
17%
1-15
0
0%
8
17%
16-30
0
0%
3
7%
31-45
0
0%
10
22%
46-60
0
0%
6
13%
61-75
0
0%
11
24%
76-90

Пропущено

7
54
4 В 1-м тайме 25
3 Во 2-м тайме 29
1 Пропускали первыми 15
1 Не пропускали 24
2
29%
6
11%
1-15
1
14%
8
15%
16-30
1
14%
11
20%
31-45
0
0%
5
9%
46-60
1
14%
6
11%
61-75
2
29%
18
33%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1
Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2

Результаты матчей

Утсиктенс
Броммапойкарна

Точный счет

0:7
1 раз 100%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:7
1 раз 100%
1:2
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 16 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 9
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
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