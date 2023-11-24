Стадион: Бравида Арена. Зрители: 1392
0:7
Конец матча
0'
0:1
3' ГолВасич Никола
0:2
11' ГолФрицсон Людвиг
13' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
26' Желтая карточкаAmadeus Soegaard
26' Желтая карточкаФальцетас Александр
0:3
28' ГолВасич Никола
0:4
44' ГолТимосси-Андерссон Алекс
47' Желтая карточкаВасич Никола
60' Желтая карточкаМукийби Рональд
0:5
69' ГолВасич Никола
80' Желтая карточкаИнусса Зейдан
80' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
0:6
84' ГолЙоханссон Александр
0:7
90' ГолЙоханссон Александр
90'+4
Ход матча
3'
11'
26'
28'
0:3
44'
47'
60'
69'
80'
80'
84'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 9
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
30
Хадая
Элиас
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Утсиктенс
Броммапойкарна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|9 (2)
|0.29
|Васич Никола
|8
|0.26
|Фрицсон Людвиг
|6
|0.19
|Инусса Зейдан
|5 (1)
|0.16
|Йоханссон Александр II
|4
|0.13
|Акерманн Кевин
|3
|0.1
|Alexander Jensen
|2
|0.06
|Marijan Cosic
|2
|0.06
|Samuel Holm
|1
|0.03
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.03
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0.03
|Оморова Ричи
|1
|0.03
|Wilmer Odefalk
|1
|0.03
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|Кроон Самуэль
|1
|0.03
|Monir Jelassi
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Predrag Randjelovic II
|1
|0
|Wilhelm Nilsson
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amadeus Soegaard
|7
|1
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Васич Никола
|5
|0
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Чалышир Андре
|4
|0
|Samuel Holm
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Абрахамссон Александер
|3
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Торбьерн Эггем
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Броммапойкарна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
11
Утсиктенс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Броммапойкарна
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
18
Упущенные победы
0
12
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Сухие победы
0
7
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
20
Упущенные победы
0
23
Голы по времени матча
Забито
0
28
0 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 18
0 Забивали первыми 8
1 Не забивали 18
0
0%
3
11%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
0
0%
9
32%
76-90
Пропущено
7
31
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 8
1 Не пропускали 12
2
29%
4
13%
1-15
1
14%
4
13%
16-30
1
14%
5
16%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
14%
4
13%
61-75
2
29%
10
32%
76-90
Забито
0
18
0 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 7
1 Не забивали 20
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
0
23
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 7
0 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
8
35%
76-90
Забито
0
46
0 В 1-м тайме 19
0 Во 2-м тайме 27
0 Забивали первыми 15
1 Не забивали 7
0
0%
8
17%
1-15
0
0%
8
17%
16-30
0
0%
3
7%
31-45
0
0%
10
22%
46-60
0
0%
6
13%
61-75
0
0%
11
24%
76-90
Пропущено
7
54
4 В 1-м тайме 25
3 Во 2-м тайме 29
1 Пропускали первыми 15
1 Не пропускали 24
2
29%
6
11%
1-15
1
14%
8
15%
16-30
1
14%
11
20%
31-45
0
0%
5
9%
46-60
1
14%
6
11%
61-75
2
29%
18
33%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1
Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2
Результаты матчей
Утсиктенс
Броммапойкарна
Точный счет
0:7
1 раз 100%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:7
1 раз 100%
1:2
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Мальмё
|Телин Исаак
|16 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 9
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9