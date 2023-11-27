Стадион: Гримста.
Прерван
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Броммапойкарна
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
9
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|9 (2)
|0.29
|Васич Никола
|8
|0.26
|Фрицсон Людвиг
|6
|0.19
|Инусса Зейдан
|5 (1)
|0.16
|Йоханссон Александр II
|4
|0.13
|Акерманн Кевин
|3
|0.1
|Alexander Jensen
|2
|0.06
|Marijan Cosic
|2
|0.06
|Samuel Holm
|1
|0.03
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.03
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0.03
|Оморова Ричи
|1
|0.03
|Wilmer Odefalk
|1
|0.03
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|Кроон Самуэль
|1
|0.03
|Monir Jelassi
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amadeus Soegaard
|7
|1
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Васич Никола
|5
|0
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Чалышир Андре
|4
|0
|Samuel Holm
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Абрахамссон Александер
|3
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Торбьерн Эггем
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Predrag Randjelovic II
|1
|0
|Wilhelm Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
0
Броммапойкарна
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Утсиктенс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
18
0
Броммапойкарна
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
29
7
Упущенные победы
26
0
Голы по времени матча
Забито
18
0
9 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 0
20 Не забивали 1
5
28%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
23
0
12 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 0
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
35%
0
0%
76-90
Забито
28
0
10 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
18 Не забивали 1
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
9
32%
0
0%
76-90
Пропущено
31
7
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 1
4
13%
2
29%
1-15
4
13%
1
14%
16-30
5
16%
1
14%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
4
13%
1
14%
61-75
10
32%
2
29%
76-90
Забито
46
0
19 В 1-м тайме 0
27 Во 2-м тайме 0
15 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
8
17%
0
0%
1-15
8
17%
0
0%
16-30
3
7%
0
0%
31-45
10
22%
0
0%
46-60
6
13%
0
0%
61-75
11
24%
0
0%
76-90
Пропущено
54
7
25 В 1-м тайме 4
29 Во 2-м тайме 3
15 Пропускали первыми 1
24 Не пропускали 1
6
11%
2
29%
1-15
8
15%
1
14%
16-30
11
20%
1
14%
31-45
5
9%
0
0%
46-60
6
11%
1
14%
61-75
18
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0
Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3
Результаты матчей
Броммапойкарна
Утсиктенс
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 100%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 100%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
69
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
1516
427
130
130
130
|Мальмё
|Телин Исаак
|16 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|11 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 9
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9