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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Стадион: .
Броммапойкарна
 
Прерван
Утсиктенс

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Утсиктенс
6.40
5.20
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7.90
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Все Коэффициенты
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
15
Samuel
Holm
13
Фрицсон
Людвиг
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
24
Акерманн
Кевин
27
Инусса
Зейдан
9
Васич
Никола
30
Хадая
Элиас
6
Erik
Westermark
5
Мукийби
Рональд
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
22
Predrag
Randjelovic
II
77
Ландстен
Карл
8
Фальцетас
Александр
23
Пекальски
Иво
7
Милованович
Вилльям
10
Albin
Skoglund
Броммапойкарна
4-2-3-1
Утсиктенс
5-4-1

История личных встреч

Броммапойкарна
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:7
С
0:1
С
3:2
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

1
9

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 9 (2) 0.29
Васич Никола 8 0.26
Фрицсон Людвиг 6 0.19
Инусса Зейдан 5 (1) 0.16
Йоханссон Александр II 4 0.13
Акерманн Кевин 3 0.1
Alexander Jensen 2 0.06
Marijan Cosic 2 0.06
Samuel Holm 1 0.03
Сёдерстрём Тим 1 0.03
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0.03
Оморова Ричи 1 0.03
Wilmer Odefalk 1 0.03
Торбьерн Эггем 1 0.03
Кроон Самуэль 1 0.03
Monir Jelassi 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Лёфгрен Йеспер 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amadeus Soegaard 7 1
Фрицсон Людвиг 5 0
Васич Никола 5 0
Акерманн Кевин 5 0
Чалышир Андре 4 0
Samuel Holm 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Абрахамссон Александер 3 0
Инусса Зейдан 3 0
Оморова Ричи 3 0
Торбьерн Эггем 2 0
Alexander Jensen 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Predrag Randjelovic II 1 0
Wilhelm Nilsson 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
0
Броммапойкарна
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Утсиктенс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

26
7

Упущенные победы

18
0
Броммапойкарна
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

29
7

Упущенные победы

26
0

Голы по времени матча

Забито

18
0
9 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
7 Забивали первыми 0
20 Не забивали 1
5
28%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

23
0
12 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 0
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
35%
0
0%
76-90

Забито

28
0
10 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
18 Не забивали 1
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
9
32%
0
0%
76-90

Пропущено

31
7
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 1
4
13%
2
29%
1-15
4
13%
1
14%
16-30
5
16%
1
14%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
4
13%
1
14%
61-75
10
32%
2
29%
76-90

Забито

46
0
19 В 1-м тайме 0
27 Во 2-м тайме 0
15 Забивали первыми 0
7 Не забивали 1
8
17%
0
0%
1-15
8
17%
0
0%
16-30
3
7%
0
0%
31-45
10
22%
0
0%
46-60
6
13%
0
0%
61-75
11
24%
0
0%
76-90

Пропущено

54
7
25 В 1-м тайме 4
29 Во 2-м тайме 3
15 Пропускали первыми 1
24 Не пропускали 1
6
11%
2
29%
1-15
8
15%
1
14%
16-30
11
20%
1
14%
31-45
5
9%
0
0%
46-60
6
11%
1
14%
61-75
18
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0
Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3

Результаты матчей

Броммапойкарна
Утсиктенс

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 100%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 100%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
1.5
3
13
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
15
16
1.5
4
27
2.5
1
30
3.5
1
30
4.5
1
30
5.5

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 16 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 9
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Утсиктенс
6.40
5.20
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