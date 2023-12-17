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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
ЛКС Лодзь
1:0
Второй тайм: 73'
Рух Хожув
0'
1:0
32' Гол
Engjell Hoti
41' Желтая карточка
Козак Милош
43' Желтая карточка
Летневски Юлиуш
48' Желтая карточка
Michal Mokrzycki
1
Alexander
Bobek
26
Шелига
Бартош
2
Гюлен
Левент
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
14
Michal
Mokrzycki
24
Лувеу
Адриен
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
19
Jedrzej
Zajac
9
Техан
Кай
31
Каминьски
Кжиштоф
4
Przemyslaw
Szur
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
2
Konrad
Kasolik
13
Lukasz
Moneta
28
Подставски
Томаш
6
Tomasz
Swedrowski
70
Козак
Милош
7
Летневски
Юлиуш
19
Michal
Feliks
ЛКС Лодзь
4-2-3-1
Рух Хожув
3-4-2-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Рух Хожув

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
2:0
OE
0:1
OE
1:1
КЛ
2:2
OE
0:0
КЛ
1:3

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.17

Среднее время на гол

112
77

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.8

Среднее время на гол

49
50

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.36
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
61

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 3 (3) 0.17
Техан Кай 3 0.17
Engjell Hoti 2 0.11
Stipe Juric 2 0.11
Piotr Janczukowicz 1 0.06
Тутышкинас Артемиюс 1 0.06
Jedrzej Zajac 1 0.06
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 7 (4) 0.37
Tomasz Swedrowski 4 0.21
Michal Feliks 3 0.16
Бартолевски Матеуш 2 0.11
Подставски Томаш 1 0.05
Михальский Кацпер 1 0.05
Летневски Юлиуш 1 0.05
Tomasz Wojtowicz 1 0.05
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Lukasz Moneta 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Марциняк Адам 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Лувеу Адриен 3 0
Stipe Juric 1 1
Шелига Бартош 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Техан Кай 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Щепан Даниэль 4 1
Подставски Томаш 4 0
Szymon Szymanski 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Козак Милош 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Przemyslaw Szur 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Стечик Доминик 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
9
ЛКС Лодзь
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

0
8
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Рух Хожув
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
4
21%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
2
14%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
4
31%
7
33%
76-90

Пропущено

34
33
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
7
21%
2
6%
1-15
6
18%
7
21%
16-30
5
15%
8
24%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
6
18%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3
Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0
Рух Хожув
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1
Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Рух Хожув

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
11
7
3
14
1.5
7
11
1
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 19 12 5 2 31 - 15 41
2.
Ягеллония Белосток
 19 11 5 3 45 - 27 38
3.
Лех
 19 9 6 4 32 - 25 33
4.
Погонь Щецин
 19 9 3 7 34 - 23 30
5.
Ракув
 17 8 5 4 34 - 22 29
6.
Легия
 17 8 5 4 27 - 21 29
7.
Гурник Забже
 19 7 5 7 22 - 21 26
8.
Заглембе Любин
 19 7 4 8 22 - 31 25
9.
Радомяк Радом
 19 6 6 7 24 - 23 24
10.
Сталь Мелец
 17 6 4 7 25 - 26 22
11.
Видзев Лодзь
 19 6 4 9 22 - 27 22
12.
Пяст
 17 3 12 2 15 - 14 21
13.
Пуща Неполомице
 18 5 5 8 24 - 34 20
14.
Варта Познань
 19 4 7 8 20 - 26 19
15.
Корона Кельце
 17 3 9 5 19 - 20 18
16.
Краковия
 17 3 9 5 20 - 26 18
17.
ЛКС Лодзь
 1:0 18 3 3 12 13 - 35 12
18.
Рух Хожув
 0:1 19 1 9 9 21 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 10 6 2 2 22 - 12 20
4.
Шленск Вроцлав
 9 5 3 1 15 - 7 18
5.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
7.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
8.
Видзев Лодзь
 9 5 0 4 10 - 11 15
9.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
10.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
ЛКС Лодзь
 1:0 10 3 3 4 10 - 18 12
13.
Радомяк Радом
 10 2 5 3 12 - 11 11
14.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
15.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
16.
Рух Хожув
 0:1 9 1 5 3 11 - 15 8
17.
Краковия
 9 1 5 3 13 - 19 8
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 13 - 5 16
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
5.
Варта Познань
 10 3 4 3 14 - 15 13
6.
Ягеллония Белосток
 10 3 4 3 19 - 20 13
7.
Легия
 8 3 3 2 11 - 12 12
8.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 9 3 1 5 11 - 19 10
11.
Гурник Забже
 10 2 3 5 13 - 15 9
12.
Ракув
 8 2 2 4 14 - 18 8
13.
Сталь Мелец
 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Корона Кельце
 9 1 5 3 7 - 10 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 0:1 10 0 4 6 10 - 19 4
18.
ЛКС Лодзь
 1:0 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Летневски Юлиуш получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Козак Милош получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Техан Кай сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Engjell Hoti бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой ЛКС Лодзь.
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ЛКС Лодзь
Ничья
Рух Хожув
2.45
4.50
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9.34
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ЛКС Лодзь
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