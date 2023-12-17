Тур: 19. Стадион: Стадион ЛКС.
0'
1:0
32' ГолEngjell Hoti
41' Желтая карточкаКозак Милош
43' Желтая карточкаЛетневски Юлиуш
48' Желтая карточкаMichal Mokrzycki
Ход матча
32'
1:0
41'
43'
48'
61'
24
Лувеу
Адриен
11
Engjell
Hoti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
-
10 ПирулоНападающий
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Вос
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Рух Хожув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.17
Среднее время на гол
112
77
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
1.8
Среднее время на гол
49
50
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.36
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
61
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|3 (3)
|0.17
|Техан Кай
|3
|0.17
|Engjell Hoti
|2
|0.11
|Stipe Juric
|2
|0.11
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.06
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.06
|Jedrzej Zajac
|1
|0.06
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|7 (4)
|0.37
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.21
|Michal Feliks
|3
|0.16
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.11
|Подставски Томаш
|1
|0.05
|Михальский Кацпер
|1
|0.05
|Летневски Юлиуш
|1
|0.05
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.05
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Lukasz Moneta
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Лувеу Адриен
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Шелига Бартош
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Пируло
|2
|0
|Техан Кай
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|4
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Szymon Szymanski
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Козак Милош
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Przemyslaw Szur
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
9
ЛКС Лодзь
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Рух Хожув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
0
8
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Рух Хожув
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
4
21%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
2
14%
1-15
4
25%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
4
31%
7
33%
76-90
Пропущено
34
33
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
7
21%
2
6%
1-15
6
18%
7
21%
16-30
5
15%
8
24%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
6
18%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3
Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0
Рух Хожув
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1
Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Рух Хожув
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
36
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
117
314
711
116
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|31 - 15
|41
|2.
|19
|11
|5
|3
|45 - 27
|38
|3.
|19
|9
|6
|4
|32 - 25
|33
|4.
|19
|9
|3
|7
|34 - 23
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|34 - 22
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|27 - 21
|29
|7.
|19
|7
|5
|7
|22 - 21
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|22 - 31
|25
|9.
|19
|6
|6
|7
|24 - 23
|24
|10.
|17
|6
|4
|7
|25 - 26
|22
|11.
|19
|6
|4
|9
|22 - 27
|22
|12.
|17
|3
|12
|2
|15 - 14
|21
|13.
|18
|5
|5
|8
|24 - 34
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|20 - 26
|19
|15.
|17
|3
|9
|5
|19 - 20
|18
|16.
|17
|3
|9
|5
|20 - 26
|18
|17.
|1:0
|18
|3
|3
|12
|13 - 35
|12
|18.
|0:1
|19
|1
|9
|9
|21 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|22 - 12
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|8.
|9
|5
|0
|4
|10 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 18
|12
|13.
|10
|2
|5
|3
|12 - 11
|11
|14.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|16.
|0:1
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|13 - 19
|8
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|5.
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|19 - 20
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|8.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|11 - 19
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|0:1
|10
|0
|4
|6
|10 - 19
|4
|18.
|1:0
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 6