Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Alexandru Pop решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

George Cimpanu пробует нанести удар издали, но Cosmin Dur-Bozoanca держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

George Cimpanu грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

George Cimpanu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Первый тайм

50' Команда Оцелул Галац имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Пициан Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Пициан Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Нягу Ионуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Митря Богдан выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

40' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Alexandru Pop выиграл воздушное противоборство у Митря Богдан

33' Попа Даньел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

30' Teles пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

27' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Г О О О О Л - Alexandru Pop забивает с правой ноги!

25' Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

21' Jonathan Cisse успешно блокирует удар.

20' Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Jonathan Cisse выиграл воздушное противоборство у Попа Даньел

18' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Бодиштяну Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Бодиштяну Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Jonathan Cisse ослабляет давление, выбив мяч.

16' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Бодиштяну Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Бодиштяну Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Нягу Ионуц навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Нягу Ионуц бьет со штрафного в створ, но Пламен Илиев держит все под контролем

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Jonathan Cisse выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бодиштяну Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Jonathan Cisse выиграл воздушное противоборство у Попа Даньел

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре