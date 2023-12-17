Тур: 20. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Ковач Иштван
0:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолAlexandru Pop
28' Желтая карточкаДукуре Кевин Гробры
54' Желтая карточкаСимон Габриэл
61' Желтая карточкаAlexandru Pop
64' Желтая карточкаЖелев Милен
68' Желтая карточкаМигель Сильва
72' Желтая карточкаКымпану Георге
89' Undefined phrase: football_event_Filip Ilie
89' Желтая карточкаFilip Ilie
90' Желтая карточкаНистор Дан
90' Желтая карточкаЖивулич Диего
90' Желтая карточкаCosmin Dur-Bozoanca
90'+8
Ход матча
25'
0:1
54'
61'
64'
68'
72'
89'
89'
90'
90'
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Университатя Клуж
Оцелул Галац
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.83
Среднее время на гол
72
108
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
60
112
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|9 (4)
|0.45
|Попа Даньел
|5
|0.25
|Стойка Янис
|5
|0.25
|Кипчу Александру
|4
|0.2
|Митря Богдан
|2
|0.1
|Кымпану Георге
|1
|0.05
|Мирон Джордже
|1
|0.05
|Георге Валентин
|1
|0.05
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|9 (2)
|0.45
|Yuri Cisotti
|4 (2)
|0.2
|Фредерик
|3
|0.15
|Teles
|2
|0.1
|Фатаи Кехинде
|1
|0.05
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.05
|George Carjan
|1
|0.05
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Пициан Андрей
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Георге Валентин
|0
|1
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Filip Ilie
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Гонсалвес
|4
|0
|George Carjan
|3
|0
|Бодиштяну Штефан
|3
|0
|Mihai Adascalitei
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Teles
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Оцелул Галац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
4
Университатя Клуж
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Оцелул Галац
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
19
6
Университатя Клуж
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Оцелул Галац
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
1
11
Упущенные победы
26
10
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
20%
4
31%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
50%
76-90
Забито
19
9
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
4
21%
2
22%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
2
17%
7
50%
76-90
Забито
29
22
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
5
17%
4
18%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
7
24%
4
18%
76-90
Пропущено
26
20
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
7
27%
4
20%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
4
15%
10
50%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3
УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
Оцелул Галац
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
46
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
146
713
614
416
119
119
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|7 (8)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 5
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7