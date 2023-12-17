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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Университатя Клуж
0:1
Конец матча
Оцелул Галац
0'
0:1
25' Гол
Alexandru Pop
28' Желтая карточка
Дукуре Кевин Гробры
54' Желтая карточка
Симон Габриэл
61' Желтая карточка
Alexandru Pop
64' Желтая карточка
Желев Милен
68' Желтая карточка
Мигель Сильва
72' Желтая карточка
Кымпану Георге
89' Undefined phrase: football_event_
Filip Ilie
89' Желтая карточка
Filip Ilie
90' Желтая карточка
Нистор Дан
90' Желтая карточка
Живулич Диего
90' Желтая карточка
Cosmin Dur-Bozoanca
90'+8
23
Илиев
Пламен
27
Кипчу
Александру
17
Пициан
Андрей
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
98
Симон
Габриэл
4
Дукуре
Кевин
Гробры
20
Георге
Валентин
10
Нистор
Дан
7
Стойка
Янис
19
Попа
Даньел
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
25
Ловрич
Драган
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
8
Нягу
Ионуц
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
Университатя Клуж
Оцелул Галац

История личных встреч

Университатя Клуж
Оцелул Галац

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Среднее время на гол

72
108

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

60
112

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 9 (4) 0.45
Попа Даньел 5 0.25
Стойка Янис 5 0.25
Кипчу Александру 4 0.2
Митря Богдан 2 0.1
Кымпану Георге 1 0.05
Мирон Джордже 1 0.05
Георге Валентин 1 0.05
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 9 (2) 0.45
Yuri Cisotti 4 (2) 0.2
Фредерик 3 0.15
Teles 2 0.1
Фатаи Кехинде 1 0.05
Бодиштяну Штефан 1 0.05
George Carjan 1 0.05
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Нистор Дан 4 0
Митря Богдан 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Бик Овидиу 4 0
Илиев Пламен 3 0
Мирон Джордже 3 0
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Пициан Андрей 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Георге Валентин 0 1
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Filip Ilie 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Yuri Cisotti 5 0
Alexandru Pop 3 1
Гонсалвес 4 0
George Carjan 3 0
Бодиштяну Штефан 3 0
Mihai Adascalitei 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Teles 2 0
Relu Stoian 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Оцелул Галац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
4
Университатя Клуж
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Оцелул Галац
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

19
6
Университатя Клуж
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Оцелул Галац
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

1
11

Упущенные победы

26
10

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
20%
4
31%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
3
50%
76-90

Забито

19
9
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
4
21%
2
22%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
2
17%
7
50%
76-90

Забито

29
22
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
5
17%
4
18%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
7
24%
4
18%
76-90

Пропущено

26
20
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
7
27%
4
20%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
4
15%
10
50%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3
УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
Оцелул Галац

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
0:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
2
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
4
6
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
14
6
7
13
1.5
6
14
4
16
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 20 12 5 3 35 - 19 41
2.
ЧФР Клуж
 19 9 6 4 32 - 19 33
3.
Университатя Крайова
 20 9 6 5 29 - 21 33
4.
Рапид Бухарест
 20 8 8 4 34 - 22 32
5.
Фарул Констанца
 20 8 5 7 30 - 31 29
6.
Университатя Клуж
 20 7 8 5 28 - 27 29
7.
Германнштадт
 20 6 10 4 26 - 22 28
8.
Петролул Плоешти
 20 5 12 3 22 - 20 27
9.
Сепси
 19 7 5 7 24 - 23 26
10.
Оцелул Галац
 20 5 11 4 22 - 20 26
11.
У Крайова 1948
 20 7 3 10 31 - 33 24
12.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
13.
Политехника Яссы
 20 5 8 7 24 - 28 23
14.
УТА Арад
 20 5 8 7 21 - 26 23
15.
Динамо Бухарест
 19 2 4 13 10 - 31 10
16.
Ботошани
 19 0 9 10 18 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
5.
Рапид Бухарест
 10 5 2 3 20 - 13 17
6.
Сепси
 9 4 4 1 13 - 10 16
7.
Фарул Констанца
 10 4 4 2 17 - 12 16
8.
УТА Арад
 10 4 3 3 12 - 12 15
9.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
10.
У Крайова 1948
 10 4 1 5 21 - 20 13
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Ботошани
 9 0 6 3 8 - 13 6
16.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 6 3 1 19 - 10 21
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 10 3 6 1 14 - 9 15
5.
Фарул Констанца
 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
8.
Университатя Крайова
 10 3 3 4 12 - 13 12
9.
Петролул Плоешти
 10 2 6 2 8 - 7 12
10.
ЧФР Клуж
 9 3 2 4 16 - 15 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 10 3 1 6 11 - 13 10
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 9 1 1 7 7 - 19 4
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 9 (1)
ФКСБ Коман Флоринел 7 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 5
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Фарул Констанца Попеску Михай 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Оцелул Галац вырывает победу
  • 98'
    Контроль мяча: Университатя Клуж: 63%, Оцелул Галац: 37%.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Удар от ворот произведет Оцелул Галац
  • 97'
    Судье надоело, что Cosmin Dur-Bozoanca тянет время и он наказал его горчичником
  • 97'
    Гонсалвес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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